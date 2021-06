L'horoscope du mercredi 16 juin 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Même si le bon aspect de Mars vous y pousse, ne prenez pas de risque aujourd'hui si vous êtes né en mars. Il se trouve que la Lune en Vierge vous conseille la prudence et que des personnes de votre entourage font de même. Écoutez-les si possible. 3e décan, vous ou l'un de vos enfants passez des examens ? Quoi qu'il en soit, vous vous sentez pleinement concerné et cela accentue votre nervosité. 2ème décan, né autour des 6, 7 avril, quelqu'un du passé revient dans vos pensées, ou même dans la réalité pour certains.

Taureau

2ème décan, un bon aspect de Vénus pourrait adoucir votre vie, vous qui êtes confronté à une dure réalité. En effet, l'un de vos proches semble avoir une bonne influence sur vous, apparemment vous vous êtes confié et cela vous aide. 1e décan, Mars ne vous facilite pas la vie en ce moment, vous qui n'aimez pas les conflits et autres problèmes, vous êtes obligé d'en gérer un au sein de la famille ou dans le boulot. Gare aux maladresses. 3e décan, maintenant que les dissonances ne vous empêchent plus de voir clair, vous avez jusqu'à lundi pour vous décider à propos d'un investissement.

Gémeaux

Normalement, vous n'êtes pas d'une grande susceptibilité, mais aujourd'hui il ne faudra pas vous dire un mot de travers, vos répliques seront cinglantes, et peu importe ce qu'en pense votre interlocuteur. Peut-être que vous vous sentirez agressé 1er décan. 3e décan, si c'est votre anniversaire, la Lune étant en Vierge, la famille ou un déménagement pourraient avoir de l'importance l'année. Et prévoyez une promotion en 2022. 2e décan, né autour du 7 juin, réfléchissez avant de dépenser.

Cancer

C'est une bonne journée, 1er décan, pour prendre un contact, effectuer un petit déplacement ou une simple démarche ; il n'y aura aucun incident à constater, d'ailleurs ce que vous aurez à faire sera rapidement plié, vous ne perdrez pas votre temps. 2e décan, Vénus est toujours chez vous et vous donne du glamour, surtout si vous êtes né autour des 8, 9 juillet. Utilisez votre séduction, allez-y de bon coeur vous ne serez pas déçu. 3e décan, la dissonance Soleil/Neptune se termine, vous n'avez plus besoin d'être dans la méfiance.

Lion

Vous avez tout pour plaire, 3e décan, et surtout des idées très futées que vous avez intérêt à partager avec vos collaborateurs. Ne pensez pas qu'on va vous les piquer, la dissonance Soleil/Neptune est terminée, vous ne courez plus aucun risque. 1er décan, Mars étant sur votre Soleil (né vers le 25/7) n'agissez pas de manière impulsive, ne soyez pas trop impatient non plus, et attention à de possibles maladresses. 2e décan, vous n'êtes pas assez communicatif côté sentiments, votre partenaire pourrait s'en plaindre.

Vierge

La Lune traverse votre signe, opposée à Jupiter. Si vous êtes du 1er décan, soyez à l'écoute de vos sentiments et en empathie avec les autres, vous pourrez ainsi les aider en leur donnant de bons conseils psychologiques ou en les soignant. Vous aussi vous êtes en empathie, 3ème décan, mais il y en a probablement beaucoup trop parce que vous avez l'air de vous oublier au profit de l'autre, ou des autres (né autour du 16/9). 2e décan, il se peut que vous n'arrêtiez pas de penser à quelqu'un pour qui vous avez du désir, voire des sentiments.

Balance

3ème décan, des personnes de votre travail semblent être manipulatrices parce qu'elles ont le pouvoir, ne cherchez pas à vous en faire apprécier. Il vous est conseillé de rester vous-même et de dire clairement ce que vous pensez. 2e décan, vous avez un travail à terminer, peut-être même une date limite, mais tant que Mercure sera rétrograde (jusqu'au 23) ça avancera trop lentement à votre goût. 1er décan, pour vous rien n'est trop lent, au contraire, ça va très vite et l'un de vos projets en profite.

Scorpion

Ne rechignez pas à donner un coup de pouce à un collègue ou à un ami, quand votre tour viendra d'avoir besoin d'aide, aucun d'entre eux ne pourra refuser. Il arrive d'ailleurs que ce soit votre façon de procéder en général (1er décan). 2e décan, né autour des 8, 9 novembre, Vénus vous réconforte et vous incite à prendre du recul, vous pourrez ainsi mieux profiter des douceurs vénusiennes et vivre des moments sensuels. 3e décan, le Soleil en Gémeaux accentue votre désir de faire de l'argent, ou de mieux gérer celui dont vous disposez.

Sagittaire

2ème décan, né autour des 8, 9 décembre, une négociation traîne en longueur, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, mais cela devrait être plus facile après le 23, quand Mercure reprendra une marche directe. Vous vous débarrasserez du problème. 1er décan, difficile de savoir pourquoi, mais vous avez une grande envie en ce moment de prendre la poudre d'escampette ; est-ce à cause d'un problème judiciaire ? C'est possible. 3e décan, ouf, la dissonance Soleil/Neptune est dépassée, vous retrouvez votre confiance en vous et en l'autre.

Capricorne

Il y a des rivalités et des jalousies autour de vous, mais en dépit de ce climat vous passerez une bonne journée parce que vous saurez prendre du recul et ne pas rentrer dans ces jeux que vous trouvez malsains. Et vous aurez bien raison, 1er décan. Ceux du 2e sont peut-être sous le charme de quelqu'un, d'un " crush " qui les fait fondre de tendresse ; mais ça peut aussi venir de leur partenaire habituel. Ne restez pas distant. 3e décan, Neptune vous apprend à réfléchir d'une autre manière, moins pessimiste peut-être.

Verseau

3ème décan, les bons influx solaires vous donnent le sentiment d'exister davantage aux yeux des autres, peut-être grâce à l'un de vos projets qui est en train de prendre bonne tournure. Peut-être n'est-il pas tout à fait prêt, mais il le sera bientôt, d'ici septembre. 1er décan, Mars est face à vous, il se peut qu'on vous fasse une offre à saisir très rapidement : vous n'aurez pas le temps d'y réfléchir et c'est bien ce qui vous ennuiera. 2e décan, né début février, le passé se répète mais on vous montre comment faire pour que cela ne se reproduise plus.

Poissons

Jupiter occupe votre 1er décan et se trouve activée par la Lune. Vous n'en avez pas encore terminé avec le problème administratif ou judiciaire qui vous oppose à un partenaire. Il se trouve que cela ne fait même que commencer, malheureusement. Un divorce ? 3e décan, plus de dissonance Soleil/Neptune, vous allez très vite retrouver votre confiance en vous et serez moins balloté par des émotions contradictoires. 2e décan, Mercure est encore rétrograde, quelques détails vous chiffonnent (né autour des 6, 7 mars).