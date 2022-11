L'horoscope du mardi 8 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si vous vivez une crise en ce moment, c'est en tout cas l'effet qu'a le Scorpion sur votre signe, dites-vous qu'après la pluie vient le beau temps et qu'il y aura une belle période de résilience une fois que la crise sera passée. Déjà, à partir du 16, Vénus en Sagittaire sera en phase avec vous, puis le 23 ce sera le Soleil. Vous serez donc nettement plus optimiste.

Taureau

La pleine Lune révèle que votre situation n'est pas idéale, nous en avons parlé hier et c'est encore le 2e décan qui est concerné. La pleine Lune accentue l'impression de privation, ou d'instabilité, que vous ressentez. Mais c'est pour que vous puissiez être le plus lucide possible sur vos comportement, face à ceux des autres. Les dissonances commenceront à se défaire vendredi.

Gémeaux

Le Soleil en Scorpion s'oppose à la Lune en Taureau, une pleine Lune liée au travail, mais aussi aux problèmes qu'il peut engendrer, ou que vous devez gérer dans votre vie quotidienne. Et on dirait que pour certains, les contrariétés s'accumulent. Heureusement, les dissonances se déferont à partir de vendredi et le seul problème qui restera, c'est celui que vit actuellement le 3e décan.

Cancer

Vous ne détesterez pas cette pleine Lune, située dans des secteurs favorables de votre zodiaque. L'un gère vos plaisirs, vos amours, l'autre vos projets et vos amitiés. Peut-être vous faudra-t-il faire un choix entre amour et amitié, cela vous demandant forcément un renoncement, alors que vous supportez mal de devoir vous frustrer. Vous vous poserez des questions en tout cas.

Lion

Quand ça veut pas, ça veut pas ! La pleine Lune vous regarde de travers et peut vous donner l'impression (2e décan) que vous avez tout raté. Ne soyez pas aussi excessif et de mauvaise foi ! Vous n'avez certainement pas tout raté, mais en ce moment vous ne voyez que le négatif, contrairement à d'habitude où vous êtes beaucoup plus optimiste. Mais ça reviendra, n'en doutez pas.

Vierge

Vous n'êtes pas si mal loti que ça, la pleine Lune étant vraiment éclairante pour vous ! Plus que les autres, vous aurez une vision très juste de la situation, que ce soit la vôtre, celle de vos proches, ou celle de la planète. Vos idées, vos déductions seront les bonnes, vous serez particulièrement perspicace autant pour vous-même que pour vos proches. Et écoutez votre intuition !

Balance

Difficile de partager aujourd'hui, tant la pleine Lune jouera sur la confiance que vous avez dans les autres et en vous, ou plutôt que vous n'avez pas ! Et si vous ne l'avez pas, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose de louche chez un partenaire, affectif ou professionnel, et que vous devez vous méfier. Et pourquoi ne pas enquêter pour en savoir plus ?

Scorpion

Cette pleine Lune vous concerne directement... Elle indique que vous avez un choix à faire et que le renoncement qui l'accompagne est très difficile, 2e décan surtout. En effet, cette PL est prise entre deux dissonances dont nous parlions hier, celles de Saturne et Uranus. Vénus, elle, sort enfin du 2e décan et entre dans le 3e où elle sera en phase avec Neptune. Des sentiments intenses pour vous...

Sagittaire

Une pleine Lune un peu ennuyeuse, vous ne serez pas à l'aise parce que vous aurez l'impression de subir les événements au lieu d'être dans l'action. Ce n'est pas vous qui prendrez les initiatives, vous suivrez et ne pourrez pas faire autrement. Imposer vos volontés 3e décan ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, vous devez au contraire procéder par petites touches, en prenant des gants.

Capricorne

La pleine Lune oppose le Scorpion, qui gère vos relations sociales et vos amitiés, au Taureau qui est en charge de votre vie sentimentale et de vos plaisirs. Peut-être prendrez-vous conscience que vous travaillez trop, au détriment de vos loisirs et surtout de votre vie sentimentale... La PL fait un aspect exact avec Uranus, qui peut vouloir dire que vous serez surpris par cette prise de conscience.

Verseau

Ce n'est vraiment pas le nirvana pour ceux du 2e décan car cette pleine Lune est en aspect exact avec votre maître, Uranus, mais les planètes étant dissonantes, vous risquez d'être dans la peur de perdre votre job, ou une personne que vous aimez. L'ambiance est à la tristesse pour beaucoup, mais dites-vous que vous remonterez rapidement la pente après le 22, et même avant.

Poissons

Eh bien, pour vous, la pleine Lune est plutôt positive, dans le même esprit que la journée d'hier. Le Soleil en Scorpion vous permet de prendre de la distance avec vos soucis, alors que la Lune en Taureau vous aide à imaginer des situations bien plus plaisantes, et que vous pourrez vivre réellement lorsque les dissonances seront terminées, c'est-à-dire après vendredi, pour deux d'entre elles.

