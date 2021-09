L'horoscope du mardi 7 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous êtes généralement en phase avec le zodiaque, la nouvelle Lune de la Vierge occupe votre secteur 6, le secteur du travail et le signe qu'elle valorise est justement celui du travail. Donc la priorité c'est d'être le meilleur dans ce que vous faites, ou alors de trouver un travail si vous n'en avez pas. Et c'est parmi les possibilités que vous offre cette nouvelle Lune. Le diable se cachant dans les détails, soyez attentif.

Taureau

La nouvelle Lune occupe votre secteur 5, celui qui gère vos plaisirs, vos loisirs, votre créativité mais aussi votre image et votre amour-propre. Vous allez donc pouvoir briller, vous faire remarquer par la qualité de votre travail ou votre inventivité. Vous le ferez à votre manière, avec discrétion car vous n'êtes pas de ceux qui aiment se mettre au premier plan (comme le Lion, par exemple). Et cela va porter ses fruits.

Gémeaux

Une nouvelle Lune très intime puisqu'elle occupe le secteur 4 de votre thème. Ses énergies s'exprimeront dans votre vie intérieure, ou dans votre vie familiale si vous avez de la famille. Et ce sont des énergie positives, de changement, d'évolution : vous faites un pas en avant, vous vous débarrassez d'une partie d'une contrainte qui vous pesait sans vous peser réellement. En fait, vous n'en étiez pas très conscient.

Cancer

Vous êtes toujours très sensible aux mouvements de la Lune et en particulier donc aux nouvelles et pleines Lunes. Cette NL occupe un intéressant secteur de votre thème, qui décuple votre curiosité et votre envie d'apprendre. C'est le bon moment pour faire un stage, entamer des études ou une formation, cela devrait (à terme) vous changer la vie. En fait, Uranus en est responsable et est en bon aspect avec vous.

Lion

Vous pourrez être en phase avec cette nouvelle Lune si vous avez décidé, ou si vous décidez de modifier votre comportement vis-à-vis de l'argent. Le monde a changé, il faut l'accepter, et vos revenus ont probablement suivi le mouvement. Peut-être que cette lunaison qui a lieu dans votre secteur d'argent et qui est reliée à Uranus, peut vous aider à trouver un moyen de mieux gagner votre vie. Le processus est en cours.

Vierge

Vous êtes plutôt chanceux, votre nouvelle Lune est parfaitement alignée avec la surprenante Uranus, ce qui signifie que vous êtes en pleine libération, une prise d'indépendance volontaire ou non, et qui peut aussi représenter un important changement dans votre travail, une proposition inattendue. Cette NL s'adresse au 2e décan, qui recevra encore longtemps ces bons influx d'Uranus, jusqu'en 2023.

Balance

Avec la nouvelle Lune en secteur 12, vous aurez tendance à vous faire du mouron, parfois pour des détails, ou alors parce qu'un de vos proches a des soucis de santé. Ou c'est vous qui vous inquiéterez pour la vôtre. C'est aussi une nouvelle Lune qui vous donne l'impression d'être débordé côté boulot, mais ça ne peut être qu'une impression, pas forcément une réalité. C'est aussi celle du rêve...

Scorpion

Pour vous, c'est votre secteur (ou maison) 11 qui est valorisé par la nouvelle Lune. Vos projets sont donc au 1er plan, les projets intéressants mais aussi ceux qu'on est obligé de concrétiser même si on ne le veut pas. Il est possible que ce soit le projet d'un proche ou d'un ami et que vous ne soyez pas très heureux de ce qu'il ou elle s'apprête à faire ou a déjà fait. La maison 11 est aussi une maison qui parle de révolte...

Sagittaire

C'est votre secteur professionnel qui est occupé par la nouvelle Lune, un secteur qui gère également les personnages et les événements importants de votre vie. Reliée à Uranus, la NL pourrait représenter une étape dans un changement qui est en train de se faire lentement dans le métier que vous exercez, ou dans la boîte pour laquelle vous travaillez. Un changement de méthode, d'outil, etc. Seriez-vous contre ?

Capricorne

Une nouvelle Lune positive pour votre signe, elle est dans votre maison 9 et elle amplifie tout ce qu'il y a de bien dans votre ciel en ce moment. Elle est en phase avec Uranus, et c'est une bonne planète pour vous (2e décan surtout). Elle vous pousse à développer votre créativité, à la libérer si vous la sentez bridée, ou à vouloir avoir un enfant à tout prix, peut-être à travers une PMA ou éventuellement une adoption.

Verseau

Les vibrations de la nouvelle Lune en Vierge s'adressent à votre secteur 8. Il parle d'argent, de dédommagement pour les uns, ou d'une donation, d'un bonus pour les autres. Mais ce secteur n'est pas uniquement matériel, il est aussi très mental et il se peut que vous soyez préoccupé, focalisé sur une sorte d'énigme à résoudre. Peut-être le comportement, les goûts, les sentiments de celui ou celle que vous aimez ?

Poissons

Elle se trouve face à vous, la nouvelle Lune de la Vierge, dans votre secteur 7 des unions, associations, qui représente aussi les contrats, les accords... Et comme elle est en harmonie avec Uranus, il est possible que votre conjoint crée la surprise, ou qu'il fasse quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas. On peut aussi vous faire une offre imprévue. Et si vous êtes célibataire, il n'est pas exclu que vous plaisiez.