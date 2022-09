L'horoscope du mardi 6 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

BELIER

Les partenaires professionnels ou les frères et soeurs sont représentés par Mercure et vous allez devoir être conciliant avec l'un d'entre eux si vous voulez qu'il/elle soit d'accord avec vous. Vous avez probablement une idée à partager et un refus ne vous arrangerait vraiment pas. Le problème, c'est qu'il y a de l'hésitation dans l'air et que ça va durer.

TAUREAU

Vos relations avec vos collègues, vos employés, ou des personnes chargées de vous rendre service seront une source de préoccupation et de discussion. Il vous faut trouver le moyen de bien communiquer avec ces personnes, de ne pas les critiquer sous peine de les voir s'en aller. A moins que ce ne soit déjà fait et que vous cherchiez des remplaçants.

GEMEAUX

Vous pouvez être sûr que vos rendez-vous auront une issue positive, si vous les prenez avant le 10. Vous obtiendrez ce que vous voulez sans trop d'efforts. Après le 10, Mercure étant rétrograde, vous avez intérêt à réfléchir avant de demander quoi que ce soit ; quant à vos rendez-vous ou déplacements ils pourraient être retardés.

CANCER

Cela va être un peu difficile de trouver des accords en famille, probablement à propos de quelque chose, un bien à partager. Mercure a entamé une station et rétrogradera à partir du 10 jusqu'au 2 octobre. Et il semble que si vous pouvez trouver un terrain d'entente, il faudra attendre la semaine du 10 ou du 17 octobre.

LION

Vos échanges sont valorisés actuellement par la station de Mercure en Balance. Vos interlocuteurs sont, pour la plupart, sur la même longueur d'ondes que vous. Toutefois, à partir du 10 Mercure va entamer une rétrogradation et vous aurez intérêt à laisser ces interlocuteurs s'exprimer en premier pour mieux les cerner et vous mettre d'accord avec eux.

VIERGE

A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14, Mercure ne bouge pas d'un millimètre. Sa station met fortement l'accent sur votre mental, qui lui-même est au service d'une question d'argent ou de la recherche d'une idée, d'une solution à un problème matériel. Et avec Vénus dans votre signe, il est très possible que vous fassiez rentrer de l'argent.

BALANCE

C'est dans votre signe que Mercure entame une longue station (jusqu'au 14), ce qui signifie que vous allez probablement beaucoup faire travailler vos petites cellules grises. Soit parce que vous aurez une tâche particulière à accomplir, soit parce que vous serez en négociation, soit encore parce qu'une situation vous obligera à trouver des idées.

SCORPION

La station de Mercure s'effectue dans votre 12ème secteur et laisse à penser qu'un de vos proches vous cause du souci et que vous avez le devoir de vous en occuper. Un devoir que vous vous imposez ou que vous subissez parce que vous ne pouvez pas faire autrement (quelqu'un de la famille, par exemple). Un collègue peut aussi être un problème.

SAGITTAIRE

Mercure est bien placée pour vous mais comme elle n'avance plus, le projet que vous avez en tête, ou sur lequel vous travaillez, risque d'être écarté pendant quelque temps au profit d'un autre. A moins qu'une question de temps ne vous tracasse : vous aimeriez venir à bout de ce projet, mais vous ne savez pas quand vous le pourrez.

CAPRICORNE

Nous en avons déjà parlé, Mercure s'est installée au zénith de votre thème et donne la priorité à une négociation. Vous devez trouver un accord avec votre employeur, ou un futur employeur peut-être. A moins que vous n'ayez à vous occuper d'un parent âgé et que cela prenne du temps sur vos autres obligations.

VERSEAU

En très bonne position, Mercure arrête sa course et éclaire un secteur positif de votre thème. Des petites chances devraient vous tomber dessus au quotidien, des opportunités parfois banales mais qui vous conforteront dans l'idée que vous êtes en phase avec vous-même et avec les plans que l'univers a pour vous !

POISSONS

La station de Mercure en Balance indique que vous allez devoir trouver une solution pour qu'on accepte de vous rembourser une somme qu'on vous doit. Et ne jouez pas sur les sentiments, sur vos " besoins ", mais plutôt sur les faits, la loi, la justice. Développez des arguments dans ce sens, et essayez d'avoir une réponse avant le 10.

