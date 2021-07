L'horoscope du mardi 6 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Attention aux oublis aujourd'hui, notamment 3e décan, vous pourriez par exemple oublier l'anniversaire d'un membre de la famille et vous en seriez tellement désolé ! Faites-vous un petit rappel dans votre téléphone. Mais vos oublis peuvent évidemment concerner autre chose, selon votre thème natal. 2e décan, quelqu'un ou quelque chose vous passionne, mais il y a un obstacle que vous allez rapidement lever. Cela ne fera que renforcer vos sentiments ! 1er décan, aucun aspect pour le moment, consultez votre ascendant.

Taureau

3e décan, une dernière fois, surveillez de possibles erreurs d'appréciation concernant les personnes que vous côtoyez et même concernant l'un de vos amis. Mais surveillez aussi le côté matériel et le fait que vous pourriez oublier un objet ou un document chez vous ou dans un transport : soyez attentif. 2e décan, je vous l'ai dit hier, Vénus vous bouscule et vous fait peur même ! Il est possible cependant que ce soit vous qui rejetiez quelqu'un, ou une situation. 1er décan, vos amitiés et l'une d'entre elles en particulier, sont toujours au 1er plan.

Gémeaux

Courage, 3e décan. La dissonance Mercure/Neptune se termine demain alors qu'elle a commencé en mai ! Vous avez dû affronter des vents contraires, des situations déstabilisantes, en famille ou au boulot. Ce n'est certes pas terminé, mais il y a peut-être eu récemment une phase aiguë, qui elle se termine. 2e décan, la passion, les papillons dans le ventre, c'est pour vous mais avec des obstacles qu'il va falloir franchir. 1er décan, consultez votre signe ascendant.

Cancer

C'est l'apogée de la dissonance Mercure/Neptune, activée par la Lune, demain elle se défera et vous n'aurez peut-être plus cette sensation de faux, cette tendance à faire des erreurs ou à croire en des promesses qui ne seront pas tenues 3e décan. Cela dit, il est très possible que cette conjoncture n'ait eu aucun effet sur vous ! 2e décan, il y a de la jalousie et des petits conflits avec l'être aimé jusqu'en début de semaine prochaine. 1er décan, la Lune a rendez-vous chez vous demain, quelque chose vous mettra en joie.

Lion

Nous n'en parlerons plus avant les 24, 25 août, c'est aujourd'hui la dernière dissonance entre Mercure et Neptune, qui vous voit plus distrait que vous ne l'êtes d'habitude. A moins que vous n'ayez un problème avec un ou une amie qui vous semble un peu déprimé. Mais vous vous demandez s'il/elle ne fait pas semblant (3e décan). 2e décan, Vénus et Mars sont en conjonction chez vous, un coup de cœur pour les uns, mais mal accepté par les proches, une grosse dispute pour les autres. 1er décan, aucun aspect particulier, consultez votre ascendant.

Vierge

Mercure et Neptune vous jouent un dernier tour et puis s'en vont. Elles sont activées aujourd'hui par la Lune alors que l'aspect est exact, 3e décan. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit, ou tout ce que vous pensez, pour argent comptant. Vous avez un excellent sens critique, vous doutez, servez-vous de ce qui fait vos forces. 2e décan, vous êtes sur une dissonance Vénus/Saturne qui vous attriste mais pas pour vous, pour quelqu'un. 1er décan, si vous constatez qu'on vous manque de respect, faites-le remarquer à tous ceux qui vous entourent.

Balance

Un climat calme et apaisant, du repos, et surtout la tranquillité de l'esprit, voilà à quoi vous aspirez fortement, 3e décan. Certains livrent des combats parfois difficiles parce qu'ils sont confrontés à des situations d'impasse, ou à des personnes en qui ils ne peuvent pas avoir confiance et c'est épuisant. 2e décan, si vous êtes amoureux, il est possible que l'on s'oppose à cette relation ou alors que la personne en question ne soit pas libre. Mais que faire ? Le temps vous le dira. 1er décan, aucun aspect aujourd'hui, consultez votre ascendant.

Scorpion

Pas facile, la conjoncture, surtout pour le 2e décan. Vénus et Mars se rencontrent, en dissonance avec d'autres planètes et il n'est pas exclu que vous vous sentiez rejeté, abandonné… Cela peut autant être dans le domaine sentimental que professionnel, voire familial. Ça ira mieux à partir de samedi. 3e décan, il faut absolument écouter les conseils de vos proches aujourd'hui, ou les conseils que vous donne votre intuition : ne les rejetez pas ! 1er décan, quelque chose est en route, vous n'avez plus qu'à attendre quelques mois.

Sagittaire

3e décan, la dissonance Mercure/Neptune fait parler d'elle une dernière fois, elle est accentuée par la Lune et il va falloir vous méfier de vos impressions et sensations ; elles peuvent être fausses. Passez-les au crible de la critique, c'est la seule solution. Cet aspect reviendra très rapidement vers les 24, 25 août. 2e décan, vos élans passionnés, votre désir d'aimer, tout ce qui vous pousse vers l'autre semble freiné, et même parfois rejeté pour des raisons que vous avez du mal à accepter. 1er décan, pas d'aspect marquant, consultez votre signe ascendant.

Capricorne

3e décan, vous avez probablement plusieurs projets sous le coude et ils vous donnent des raisons d'espérer. Mais tous ne sont pas réalistes, il faut que vous soyez lucide et que vous ne perdiez pas votre temps et votre énergie parce que vous voulez aller au bout de quelque chose qui n'a pas assez de valeur. 2e décan, quelqu'un provoque en vous des émotions fortes, mais vous vous interdisez de les exprimer. Pourquoi ? Il/elle n'est pas libre ? 1er décan, pareil qu'hier, seule Jupiter vous regarde, avec des opportunités à la clé, mais elle n'est pas efficace.

Verseau

C'est une bonne journée pour faire ressortir ce qui vous différencie des autres, vous êtes toujours un peu spécial, vous le Verseau, alors montrez de quelle manière vous l'êtes. Essayez cependant, 3e décan, d'éviter de privilégier le côté distrait de votre personnalité. Même si cela fait partie de votre charme. 2e décan, nous avons vu hier que ce n'était pas facile ces jours-ci, sachez qu'à la fin de la semaine il devrait y avoir de la détente. Et peut-être un climat passionnel pour certains. 1er décan, rien de très intéressant pour l'instant.

Poissons

La série de dissonances Mercure/Neptune qui a commencé en mai se termine aujourd'hui, pour la plus grande joie des natifs du 3e décan. Elle ne reviendra pas avant fin août et durera juste deux/trois jours. Soyez encore attentif aux manipulations diverses, aux fautes, aux distractions jusqu'à demain. 2e décan, vous attendez avec impatience une réponse pour un travail, mais la dissonance de Saturne freine tout jusqu'à samedi. La réponse que vous aurez ne sera pas toujours celle que vous attendez. 1er décan, Jupiter est encore là jusqu'en fin de mois.