L'horoscope du mardi 5 juillet 2022

Bélier

Avec Mercure en Cancer, ne soyez pas trop rapide à vous exprimer, vous pourriez être agressif, trop direct, trop franc et vexer votre interlocuteur. Cela dit, il ou elle sera particulièrement sensible ! Ménagez-le/la. Puis, avec Mars en Taureau, il faudra vous battre pour obtenir un paiement qu'on vous doit (1er décan pour l'instant).

Taureau

Le plus important, 1er décan, c'est l'entrée de Mars dans votre signe. Son dernier passage date de janvier 2021, qui n'avait pas été une période très top ! Mais cette fois-ci, Mars est en harmonie avec Mercure et vous serez très utile à l'un de vos proches ; d'une manière ou d'une autre vous lui viendrez en aide, ou saurez le/la stimuler.

Gémeaux

Avec Mars dans votre secteur 12 jusqu'au 20 août, vous avez intérêt à aller tout doucement le matin et pas trop vite le soir ! Il faut vous ménager dit la conjoncture, ce qui correspond bien avec les vacances. Et si vous n'êtes pas en vacances, arrangez-vous pour en faire le moins possible, tout en donnant l'impression que vous vous démenez.

Cancer

Donc, en même temps, Mercure entre dans votre signe et Mars entre en Taureau. Comme je vous l'ai dit, vous serez des plus convaincants, surtout pour vendre vos idées, vos projets, ou défendre une cause qui vous tient à cœur. Mais ne montez pas sur vos grands chevaux à tout moment, gardez votre sang-froid le plus possible.

Lion

Ce que vous " sentirez " le plus, c'est Mars en Taureau car il se pourrait que vous soyez en conflit avec quelqu'un d'important. On peut penser à votre boss si vous travaillez, à votre conjoint si vous êtes en vacances ou encore à un parent, un enfant. Bref, vous serez peut-être un peu trop directif, têtu et obstiné ? Essayez d'être plus souple...

Vierge

Les deux planètes, Mercure et Mars, seront en phase avec vous (1er décan pour l'instant), une bénédiction pour ceux qui ont un projet sous le coude. Vous allez pouvoir le concrétiser ces jours-ci... Il s'agit peut-être d'un voyage pour les uns, alors que pour d'autres il sera question d'un stage ou d'une formation, d'un apprentissage...

Balance

Nous parlions hier de Mercure en Cancer et d'éventuels conciliabules avec des avocats, mais il y a aussi Mars qui entre en Taureau et il y a des chances pour que tout type de conflit s'apaise, dans la mesure où Mars la guerrière sera sous la férule de Vénus et sera donc bien obligée de s'adoucir, de privilégier les accords vite faits.

Scorpion

1er décan, il y a à la fois du positif avec Mercure et du moins positif avec l'opposition de Mars. Disons que si vous en voulez à quelqu'un, vous pourriez être plus enclin que d'habitude à discuter d'un compromis. Il est vrai qu'avec Mars en Taureau, vous serez quand même incité à vous mettre d'accord, à trouver un terrain d'entente.

Sagittaire

Ni Mercure, ni Mars, ne sont directement en relation avec vous ! Il sera probablement question de travail avec Mars, peut-être quelque chose d'urgent à faire, et avec Mercure on parlera de ce que cette " production " pourrait vous rapporter. Mais, 1er décan, vous ne pourrez négocier que jusqu'à dimanche.

Capricorne

Que ce soit Mercure ou Mars, les deux astres seront bien alignés avec vous, 1er décan pour l'instant. Il peut y avoir une proposition, et vous vous déciderez rapidement, même s'il s'agit d'entériner un accord. Mars indique que vous saurez exactement ce que vous voulez et que votre volonté de vous mettre d'accord sera totale.

Verseau

Vous serez plus sensible à Mars en Taureau qu'à Mercure en Cancer. Mars étant en aspect dynamique, il se peut que vous ayez une décision à prendre, ou que vous attendiez une réponse qui ne vient pas. Cependant, attention où vous mettez les pieds ou les mains, vous pourriez vous faire mal et en être gêné quelques jours.

Poissons

Deux changements aujourd'hui, Mercure qui entre chez votre ami Cancer et Mars chez votre ami Taureau. Que du bon pour vous ! C'est-à-dire que vous aurez du plaisir à vous exprimer, à avoir vos proches autour de vous. Vous aurez le sentiment d'avoir le contrôle, d'être en charge, de vous rendre utile et cela vous plaira.

