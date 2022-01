L'horoscope du mardi 4 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une vraie tornade aujourd'hui ! Tous les moyens seront bons pour atteindre un objectif que vous vous êtes fixé ; le mieux serait de faire appel à l'une de vos relations capable de vous aider (1er décan surtout). Cette personne vous apportera volontiers de l'aide et vous ne devez pas vous priver de la lui demander. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. 2e décan, né autour du 5/4, un voyage pourrait faire partie de vos objectifs.

Taureau

Je reviens vers le 1er décan, la Lune a rejoint Mercure et il semble que vous soyez encore plus anxieux, peut-être parce que vous imaginez le pire, ou en tout cas que vous n'êtes pas très positif. Alors que vous avez des raisons d'espérer et d'être, au contraire, très positif grâce aux bons influx de Jupiter qui vous disent de vous tourner vers l'avenir, de faire des projets, tout en veillant à ne pas vous montrer trop obstiné.

Gémeaux

Si, comme je vous l'ai dit hier, vous êtes en bisbille avec un représentant de l'autorité (patron, parent, administration), les bons influx de Mercure qui est aujourd'hui conjointe à la Lune, vous offrent une porte de sortie. Vous pouvez éviter le conflit en acceptant d'y perdre un peu, d'effectuer un petit renoncement, qui vous libèrera du problème. Mettez votre orgueil de côté et ça se passera bien (né avant le 28 mai).

Cancer

S'il vous plaît, ne soyez pas trop négatif aujourd'hui (1er, 2e décan). Aucune des situations que vous envisagez n'évoluera mal ni ne vous causera de problème : vous avez Jupiter avec vous et, dans ce cas, vous ne pouvez qu'être satisfait à terme. Soyez au contraire le plus optimiste possible. 3e décan, une histoire de coeur vous a tourmenté, les choses prennent du recul mais reviendront fin février et s'arrangeront.

Lion

Né en juillet, il se peut que vous ayez une importante discussion à aborder aujourd'hui, alors que la Lune et Mercure sont en conjonction. Votre interlocuteur sera curieux de ce que vous avez à lui dire ou à lui proposer et si vous vous y prenez bien, que vous ne lui imposez rien, vous pourriez obtenir ce que vous voulez. D'autant plus que vous êtes chouchouté par les astres : vous n'avez plus aucune dissonance, la roue a tourné.

Vierge

Vous ne serez pas d'accord avec vos collègues, 1er décan, mais au lieu d'exprimer franchement vos idées, vous vous tairez et leur opposerez un visage fermé. Pourquoi ne pas dire ce que vous pensez ? Vous vous imaginez que c'est inutile, que vous avez autre chose à faire ? Eh bien non, il est important de vous affirmer, beaucoup de Vierge ne le font pas assez par timidité, ou justement parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien !

Balance

Une belle journée en perspective pour une grande majorité de Balance. Dès ce matin, vous sentirez que le vent tourne peu à peu dans la bonne direction, et c'est surtout ceux de septembre qui seront boostés par la conjoncture. Une discussion avec l'un de vos proches vous apportera toute satisfaction (un collègue, un frère ou une soeur), vous aurez le sentiment d'être écouté et que vos paroles impressionnent. On vous le dira d'ailleurs.

Scorpion

1er décan, depuis l'entrée de Mercure en Verseau vous pensez très souvent à quelqu'un ou à une situation du passé. C'est aujourd'hui que vous serez le plus sensible à cette conjoncture qui vous ramène parfois très loin en arrière, notamment si vous êtes né au tout début du signe. 3e décan, des influx de Vénus pourraient vous émouvoir, vous pourriez avoir des nouvelles une personne proche avec qui vous avez un lien spécial.

Sagittaire

1er décan, vous qui avez quelques soucis administratifs ou légaux en ce moment (nous en avons parlé lors de l'entrée de Jupiter en Poissons), vous pourriez être aidé par quelqu'un ces jours-ci, et surtout ce mardi : on vous donnera des conseils très malins et vous avez vraiment à écouter attentivement la personne qui vous les donnera. Par ailleurs, né autour du 8/12, veillez à ne pas vous mettre en colère pour des broutilles.

Capricorne

Vos tendances possessives sont au premier plan, probablement parce que vous avez un achat à faire ou une facture à payer. Mais cela ne s'exprimera pas forcément à propos de l'argent. Vu la position de Vénus qui est chez vous, dans votre 3e décan, et en bon aspect avec Neptune, vous pouvez aussi vous montrer un peu trop possessif avec votre chéri/e ou avec vos enfants et même avec vos amis, auxquels vous êtes très fidèle.

Verseau

La Lune étant chez vous, attendez-vous à être un peu distrait dans votre travail. Vous aurez du mal à vous concentrer, ou alors vous vous attacherez à des détails parfois sans importance. Heureusement pour le 1er décan, Mercure est chez vous et va corriger cette tendance... quoique ! Vous pouvez aussi être tellement curieux de tout que vous passerez d'un sujet à l'autre avec une grande facilité. Et vous serez très à l'écoute des autres.

Poissons

La rencontre entre Lune et Mercure de ce matin s'est faite dans votre secteur 12 et cela indique que vous êtes soucieux, probablement à cause d'un problème administratif qui est revenu, après vous avoir fichu la paix pendant quelque temps. Il peut s'agir d'aller devant la justice pour faire respecter votre bon droit, mais il peut aussi être question d'un divorce ou de fermer une entreprise. 1er décan pour l'instant.