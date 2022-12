L'horoscope du mardi 29 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est encore une bonne journée, vous avez de quoi vous réjouir grâce aux rencontres que vous faites, ainsi qu'aux projets de voyages que vous avez en tête. Si vous êtes du 2ème décan, ce n'est probablement pas pour tout de suite, mais peu importe, du moment que c'est décidé et que vous avez même peut-être déjà acheté les billets, vous êtes content et... impatient !

Taureau

Des contraintes, des responsabilités, des obligations, bref tout ce qui vous ennuie pourrait vous être imposé aujourd'hui, surtout 2ème décan. Saturne (rétrograde) vous envoie une dissonance et même si ce qu'on vous impose n'est pas si terrible que ça, vous le prendrez comme une vraie contrainte et ferez la sourde oreille ; à moins que vous ne vous révoltiez...

Gémeaux

Vous vous sentirez sûrement nerveux et impatient, mais ce sera pour la bonne cause ! Vous attendez une confirmation, une validation, un accord, quelque chose qui vous donnera un top de départ ! Il peut s'agir aussi d'une intégration dans une société, une équipe, un groupe. Cela touche particulièrement le 2e décan, et avec le bon aspect de Saturne, il s'agit d'un engagement sérieux et durable.

Cancer

Il vous arrive d'être un peu rancunier, et quand je dis un peu c'est un euphémisme ! C'est un sentiment que vous devriez contrôler davantage, et surtout vous devriez vous en débarrasser même si vous n'oubliez pas. Ce n'est pas pareil d'oublier et de garder rancune : il y a de l'énergie en jeu (garder) et c'est de l'énergie mal employée, donc perdue.

Lion

La Lune s'oppose à Saturne aujourd'hui mais vous saurez combattre ce qui devrait normalement vous attrister ou vous frustrer (né entre le 7 et le 15 août surtout). Vous avez en effet une meilleure vision des choses, vous êtes plus en confiance avec vous-même et avec les autres ; cela vous donne la force de repousser le petit diable qui veut que vous soyez déprimé !

Vierge

C'est au travail que cela se passe aujourd'hui, ou dans vos activités habituelles si vous ne travaillez pas. Un objet ne fonctionnera pas, ou mal, ou alors vous aurez affaire à quelqu'un de très mauvaise humeur et qui ne fera pas ce que vous attendez de lui ou d'elle. Selon vous, ce sera du grand n'importe quoi, vous qui aimez tant que les choses soient (presque) parfaites !

Balance

C'est toujours un beau ciel pour vous, vous êtes peut-être le seul signe à voir les situations de manière constructive, avec juste ce qu'il faut d'optimisme pour contrer ceux qui se montrent pessimistes (Lion, Verseau, Taureau, Scorpion). Ayez confiance en vous, et surtout en votre intellect, en votre sens de l'observation, ainsi vous aurez un train d'avance sur les autres.

Scorpion

Essayez de ne pas laisser votre anxiété vous mener par le bout du nez ! Demandez-vous tout d'abord si vous avez de vraies raisons de vous faire du mouron et, si vous en avez, la meilleure chose à faire est, dans un 1er temps, de vous détendre. Pour cela, il y a des exercices de respiration qui sont vraiment très efficaces, associés à un massage du plexus solaire : c'est la détente assurée (pour un moment).

Sagittaire

Le conflit se poursuit, avec des échanges très polémiques pour tous, mais surtout pour le 2e décan ; nous avons vu hier que la semaine serait une véritable usine à gaz et les prochains jours pourraient être compliqués. Mais difficile de savoir si c'est votre propre confort qui est impacté, ou notre confort à tous. De toute façon, le problème vient des autres - pour le Sagittaire en tout cas.

Capricorne

Si vous avez une demande à faire, ou si vous voulez effectuer un achat, ce n'est pas la bonne journée, vous ne seriez pas satisfait. Attendez vendredi, que les dissonances soient moins fortes, car même si elles ne s'adressent pas directement à vous, vous en avez forcément des échos : la conjoncture éclaire en effet des secteurs qui sont attribués aux ennuis de toute sorte.

Verseau

Dans votre signe, la Lune passe " sur " Saturne, mais est bien reliée aux autres planètes. Il s'agit probablement d'une importante prise de conscience, à moins que l'un de vos projets ne vous permette de faire d'intéressantes rencontres, ou encore qu'il intéresse des personnes qui ont une certaine influence. Né entre le 5 et le 10 février, vous êtes encore plus concerné que les autres.

Poissons

Vous préférez aider que d'être aidé, et pourtant vous êtes comme tout le monde, vous avez besoin d'un coup de main de temps en temps. Surtout si vous vous sentez débordé, comme en ce moment, par le boulot ou par des émotions difficiles à contrôler. Ne perdez jamais de vue que si vous ne vous aidez pas vous-même, le proverbe " aide-toi et le ciel t'aidera " dit la vérité !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info