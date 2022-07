L'horoscope du mardi 26 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est dans votre intimité, au plus profond de vous-même que vous ressentirez les effets de la rencontre entre Lune et Vénus, qui ne dure que quelques heures, hélas. Il se peut que vous vous sentiez bien relié à certains membres de la famille, à des personnes qui évoquent votre passé, et même à votre pays, voire votre terre.

Taureau

La rencontre entre Lune et Vénus (vos deux maîtres) se fait en Cancer, le signe qui gère vos relations avec votre environnement et notamment vos proches. L'ambiance sera donc très agréable, on vous communiquera de l'affection, ou c'est vous qui la communiquerez et qui serez particulièrement bien connecté au monde.

Gémeaux

Gare à la gourmandise ! Elle sera votre pêché mignon aujourd'hui, votre appétit s'appliquant autant aux confiseries qu'à l'argent ou à l'amour... Selon votre thème personnel, soit vous serez vraiment gâté et ferez même quelques excès, soit au contraire vous risquez d'être frustré... Peut-être que vous êtes au régime sec ?

Cancer

Dans votre signe, entre le 1er et le 2ème décan, la Lune rencontre Vénus aujourd'hui et si votre thème personnel le permet, vous devriez passer un moment très agréable sur le plan affectif, amoureux pour certains. Mais Vénus c'est aussi l'argent, et vous pourriez donc en dépenser un peu pour vous plaire plaisir. Vous offrir un petit cadeau...



Lion

Moins dans l'action, plus dans la réflexion, c'est votre intérêt aujourd'hui avec la Lune en Cancer, et conjointe à Vénus. Peut-être devriez-vous réfléchir à votre schéma amoureux, à la manière dont vous montrez vos sentiments, et même pour certains, à ce que vous attendez de l'autre. Est-ce que vous ne lui demandez pas la lune ?

Vierge

Une jolie conjoncture en ce mardi, grâce à la rencontre Lune-Vénus en Cancer. L'amitié, la solidarité, l'entraide pourraient prendre toute la place et cela vous réjouira car vous avez besoin de vous sentir utile. Vous devez montrer que vous vous intéressez à l'autre, à travers une analyse très fine de sa situation, de ses besoins...

Balance

Vous et votre sens du devoir ! S'il vous plaît, ne soyez pas aussi dur/e avec vous-même... Vous exigez beaucoup de vous, dans tous les domaines, et en particulier sur le plan familial. Sur ce que vous estimez devoir donner à ceux que vous aimez et qui sont votre priorité. Parfois, (heureusement), vous donnez la priorité au travail.

Scorpion

En dépit de la conjonction entre Mars et Uranus, déstabilisante, certains passeront une excellente journée grâce à l'harmonie entre la Lune et Vénus. Un voyage peut-être ? Ou en tout cas l'occasion de vous évader dans des rêveries très agréables, amoureuses peut-être. Quoi qu'il en soit, cela vous fera du bien à tous les niveaux.

Sagittaire

2e décan en particulier, Mercure vous envoie de bons influx depuis le Lion, mais elle est en dissonance avec Uranus. Soit c'est vous qui aurez l'esprit de contradiction, soit c'est l'un de vos interlocuteurs qui rejettera tout ce que vous lui direz, ou vous fera des remarques qui vous hérisseront le poil. Mais tout le signe peut en avoir des échos.

Capricorne

Face à vous, à la limite entre 1er et 2e décan, la Lune rejoint Vénus pour une journée qui devrait être douce, calme et tendre. Avec votre chéri/e ou vos enfants, des ondes chaleureuses seront dans l'air et vous feront vibrer. Même si cela ne dure que quelques heures, cela vous fera un bien fou et vous incitera à aimer davantage la vie.

Verseau

La rencontre du jour entre la Lune et Vénus (réputée agréable) se fait dans votre secteur du quotidien, qui gère la façon dont vous organisez vos journées, votre travail, vos rendez-vous... Il semble que vous aurez quelque chose de très agréable à faire et que vous ne bouderez pas votre plaisir. Aspect actif pour tout Verseau, et surtout ceux nés autour du 31 janvier.

Poissons

En plus du duo Mars-Uranus, très dynamique pour vous, aujourd'hui la Lune et Vénus sont en harmonie. Et vous aussi vous serez en phase, autant avec ceux que vous aimez qu'avec... vous-même. Ceci est parfois plus important que d'être en phase avec autrui, parce que tout part de là : de l'amour et du respect qu'on a pour soi-même.

