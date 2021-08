L'horoscope du mardi 24 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Déjà fatigué ? Vous rentrez à peine de vacances ou même, vous y êtes encore ! 3e décan, il est vrai que si vous pensez aux responsabilités et charges qui vous attendent, il y a de quoi être fatigué à l'avance. A moins que l'idée de retrouver l'un de vos chefs ne vous donne envie de renoncer, de ne pas vous battre. Mais ce n'est pas votre nature ! 2e décan, Vénus est à présent face à vous : prévoyez une invitation.

Taureau

2e décan, né après le 5 mai, vous avez droit à des influx dynamiques de Mars, si vous avez une initiative à prendre, ou quelque chose à créer, c'est le bon moment. Vous pouvez être assuré de partir sur des bonnes bases et de réussir. Mais attention, avec cette conjoncture, il peut y avoir une ambiance tendue avec vos enfants. 1er décan, les bons influx solaires accentuent votre envie de séduire tout en restant vous-même.

Gémeaux

Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour argent comptant, sauf que vous serez impressionnable 3e décan, et si on veut vous persuader de quelque chose, vous aurez tendance à vous laisser faire. Mais où est passé votre sens critique ? Une instabilité professionnelle, une incertitude quant à la direction à lui donner peuvent aussi vous déconcerter. 2e décan, Vénus vous aime, les autres aussi, mais ne faites pas que vous laisser aimer : montrez ce que vous ressentez.

Cancer

3e décan, Mercure et Neptune vous envoient de bons influx, vous pouvez vous fier à votre ressenti, à vos intuitions, mais ne soyez pas non plus trop crédule ! Même si elles sont en bon aspect, ces deux planètes ensemble peuvent être suspectées de mensonges dont on ne se rend pas compte sur le moment. Soyez vigilant. 2e décan, la famille sera votre principale source d'amour et de bien-être pendant quelques jours.

Lion

Vous n'êtes gâté que par Vénus, et seulement si vous êtes du 2e décan. Elle crée de la complicité avec vos proches et vous donne aussi envie de vous amuser, de badiner avec certaines personnes dont vous adorez l'humour. Il est aussi possible, sous cette conjoncture, que vous ayez de meilleures relations avec vos enfants adolescents. 1er décan, vous pourriez avoir un achat à faire, mais vous aurez du mal à vous exécuter tant vous réfléchirez et aurez peur de vous tromper.

Vierge

Mercure reforme la même dissonance avec Neptune que début juillet et cela va durer jusqu'à vendredi. C'est le 3e décan qui est concerné et qui sait très bien de quoi il est question ; avec Neptune c'est du trouble, de l'incertain, du flou à l'infini. Si vous êtes né autour du 15 septembre, c'est vous qui êtes un peu à l'ouest. 2e décan, Mars attise votre colère, mais il se peut aussi que vous soyez sans cesse sur la défensive.

Balance

En apparence, vous ne serez pas très sensible à la dissonance entre Mercure et Neptune qui sera active jusqu'à vendredi. Mais tout dépend de votre ascendant. En tout cas, il vous est conseillé de ne pas vous laisser endormir par la confiance que vous pourriez avoir en quelqu'un, il est possible qu'on vous mente. Vous-même pouvez être obligé de travestir la vérité (3e décan). 2e décan, Vénus débarque chez vous !

Scorpion

3e décan, vous vous sentirez en harmonie avec tout le monde aujourd'hui, on vous fera des compliments et vous aurez la sensation de bien contrôler votre vie, surtout né entre le 14 et le 18 novembre. Vos échanges seront satisfaisants et si vous avez envie de plaire à quelqu'un, n'hésitez pas, à votre tour, à faire des compliments. 1er décan, le Soleil Vierge dit que vous avez des amis fidèles et si vous êtes dans la peine (Saturne), vous pouvez vous tourner vers eux sans problème.

Sagittaire

3e décan, certaines dépendances sont agréables, l'amour en fait partie, alors que d'autres vous empêchent d'avancer et surtout d'être vous-même. Or la dissonance que Neptune vous envoie est de la deuxième sorte, de celles qui gênent votre développement ; peut-être s'agit-il d'un attachement trop fort à un parent ou à un enfant ? 2e décan, né après le 7/12, Mars est au zénith, vous démarrez un nouveau boulot ?

Capricorne

La période est idéale pour ajouter une nouvelle corde à votre arc, un petit boulot supplémentaire, pour entamer des études pour les plus jeunes, ou actualiser vos connaissances si vos études sont déjà loin derrière vous. Une formation peut aussi être dans les tuyaux, elle vous permettrait d'aller plus haut, de gagner plus (1er décan). 3e décan, vous sentirez que vous êtes plus ouvert, vos relations seront plus cool.

Verseau

Les seuls à avoir un bon aspect en ce moment sont ceux du 2e décan. Vénus vous invite à être en confiance avec la personne que vous aimez, à laisser vos sentiments s'épanouir. Toutefois, un voyage peut aussi vous réjouir, à moins que vous n'ayez rencontré quelqu'un pendant les vacances, mais il/elle n'habite pas dans votre coin. 1er décan, les influx conjugués de Saturne et du Soleil Vierge sont décourageants.

Poissons

3e décan, la Lune est chez vous pratiquement toute la journée, attention aux erreurs de lecture, d'écriture, et surtout canalisez votre imagination car elle sera débordante et vous risquez de vous faire un film concernant l'une de vos relations. Un film trop bien, ou trop pessimiste selon votre humeur du moment, mais un film quand même. 2e décan, né autour du 1er mars, Vénus pourrait vous enrichir un peu.