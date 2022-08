L'horoscope du mardi 2 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

On sait à quel point vous êtes quelqu'un d'entier et c'est autant une qualité qu'un " défaut ". Aujourd'hui, il sera nécessaire de ne pas être trop vous-même et de privilégier l'harmonie, l'entente cordiale, la conciliation. Vénus est la planète dominante du jour et elle vous demande de charmer et non d'être à l'offensive.

Taureau

Votre nature vous porte naturellement à être gentil, bienveillant, à vous rendre utile aux autres ou aux causes que vous défendez. Mais la conjoncture vous dit de ne pas utiliser votre gentillesse comme une protection pour qu'on ne puisse pas vous atteindre et, par exemple, vous faire changer d'avis sur un sujet précis.

Gémeaux

La détente est au programme de la journée (2e décan surtout), mais pour cela il faut que vous fassiez un petit effort, c'est-à-dire que vous chassiez toute pensée préoccupante et que vous privilégiez les images internes agréables, celles qui vous transportent ailleurs. L'action (loisirs, jeux, sport) peut également participer à cette détente qui s'annonce.

Cancer

La personne avec laquelle vous serez le plus en phase aujourd'hui, c'est vous ! Et plus vous serez vous-même, sans essayer de faire de compromis pour plaire à l'un/e ou à l'autre, mieux vous vous sentirez Et si vous avez juste besoin d'un refuge, inutile de le chercher ailleurs qu'en vous-même : vous êtes capable de vous créer votre propre protection.

Lion

La Lune en Balance se met au service de la conjonction Mars/Uranus et plaide pour une conciliation, un accord. Prévoyez des discussions où vous aurez à faire assaut de charme et surtout de diplomatie. Plus vous serez dans le compromis, mieux ce sera. L'aspect se défaisant à partir de demain, les tensions devraient s'apaiser.

Vierge

Aujourd'hui, avec la Lune en Balance, il faudra respecter vos besoins. Ne pas vous dire que " ça peut attendre " ou que " ce n'est pas nécessaire ". Si vous avez envie de quelque chose, si vous voulez vous faire plaisir, n'attendez pas la fin des temps, c'est maintenant et tout de suite ! Tout le monde a besoin de petites récompenses...

Balance

Dans votre signe, la Lune s'oppose à Jupiter et il se pourrait qu'une affaire vous tracasse alors que vous feriez mieux de penser à autre chose ! Ne laissez pas la porte ouverte à des idées qui ne peuvent que vous énerver et vous faire penser que vous auriez dû faire ceci ou cela, que vous avez manqué une occasion de..., etc.

Scorpion

Allez, courage ! Même si Mars et Uranus s'opposent encore à vous, la conjonction se défait demain et vous serez de moins en moins dans le stress. C'est probablement un choix que vous avez à faire, ou qui vous est imposé par l'un/e de vos partenaires et auquel vous ne pouvez, semble-t-il, pas vous opposer (surtout 2e décan).

Sagittaire

La Lune en Balance valorise les accords, les compromis, la conciliation. Si jamais vous venez de passer quelques journées un peu " chaudes ", cela devrait se calmer à partir de demain, la conjonction responsable (Mars-Uranus) se terminant peu à peu. C'est peut-être du côté de la forme/santé que vous avez été impacté ?

Capricorne

Essayez d'être diplomate, de ne pas imposer votre point de vue ou votre volonté de manière trop autoritaire. D'ailleurs, avec la Lune en Balance, vous sentirez que vous devez adoucir le ton, que vous devez vous montrer conciliant. Toutefois, écouterez-vous cette petite voix intérieure ou les bons et apaisants conseils d'un proche ?

Verseau

Vous serez moins stressé, c'est très net ! Grâce à la Lune en Balance, vous sentirez que vous avez besoin de prendre du recul, de la distance, et c'est ce que vous ferez. Vous trouverez le moyen de repousser les pensées qui vous assiègent et qui sont à l'origine de votre stress, des pensées qui sont certes moins négatives, mais toujours là !

Poissons

Les histoires d'argent sont au menu mais heureusement, cela sera plus préoccupant dans votre tête que dans la réalité. Peut-être que vous êtes en vacances et que vous avez un budget que vous ne devez pas dépasser ? Mais vous avez très envie de vous lâcher sur les restaurants et autres choses agréables liées à l'insouciance de l'été.

