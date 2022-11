L'horoscope du mardi 1er novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La paire Lune/Saturne, qui se retrouve chez l'ami Verseau, vous incitera à penser très fort à vos amis disparus, et surtout à ceux qui ont souffert jusqu'au bout. Ce qui vous porte aujourd'hui, éventuellement, à défendre cette fin de vie " dans la dignité " prônée par ceux qui défendent l'euthanasie et le droit à faire son choix librement.

Taureau

La tristesse que certains ressentiront aujourd'hui en pensant à ceux qui ne sont plus là pourrait avoir des prolongements puisque Vénus sera en dissonance avec Saturne à partir de vendredi. Cela dit, il est possible que ce soit autre chose qui vous rende triste en fin de semaine, un événement difficile à digérer, surtout si vous êtes du 2e décan.

Gémeaux

La rencontre Lune-Saturne de ce 1er novembre vous obligera à vous concentrer et à calquer votre comportement sur celui de vos proches, afin de ne pas trop détoner dans un paysage rendu morose par la fête du jour, mais aussi par la saison. Le Scorpion, en vedette en ce moment, est en lien avec le cycle de la vie : naissance, mort, renaissance... Des mystères à explorer.

Cancer

Vous serez plus émotif et sensible que les autres signes, peut-être parce que vous avez perdu quelqu'un cette année ou même il y a plus longtemps, mais c'était probablement une personne à laquelle vous étiez profondément attaché. Comme tout Cancer, la famille a une importance particulière et avoir perdu un de ses membres peut vous donner l'impression d'avoir été amputé.

Lion

Vous faites partie de ceux qui seront affectés par la conjonction entre Lune et Saturne, qui vous fait face depuis le Verseau. Mais il faut dire que cela vous incitera à être en phase avec l'ambiance un peu triste et nostalgique de ce 1er novembre : nous avons tous des " chers disparus " à honorer, bien que le jour des morts soit le 2 novembre en fait...

Vierge

Une petite ombre, la seule de cette semaine, à cause de la rencontre Lune-Saturne dans votre secteur du quotidien. Vous irez peut-être fleurir une tombe et cela ne vous ennuiera que si vous constatez que vous êtes le ou la seule à vous en occuper. Mais vous ne ressentiez de frustration que pendant deux ou trois heures, puis vous passerez à autre chose.

Balance

Même si la conjonction Lune-Saturne est en harmonie avec vous, cela ne vous empêchera pas de penser à quelqu'un qui n'est plus là et qui vous manque certainement. En effet, vous êtes de ceux qui s'attachent et qui ont donc du mal à se détacher. La perte d'un être cher a de longues répercussions sur vous...

Scorpion

Vénus va traverser votre 2e décan cette semaine, vous aurez droit à quelques particules de bonheur en couple et peut-être à une rencontre amoureuse si vous êtes célibataire. Ce qui est sûr, c'est que (selon votre thème) vous vous plairez à vous-même et, de ce fait, vous plairez aux autres. Mais aujourd'hui, vous serez un peu mélancolique : c'est la journée du souvenir...

Sagittaire

La Lune rencontre Saturne aujourd'hui et cela se passe dans l'amical signe du Verseau. Vous serez bien entouré, ou irez rendre visite à vos chers disparus. Vous vous remémorerez ceux que vous avez aimés, et resterez dans leur souvenir pendant quelques heures. Puis, vous saurez vous y prendre pour établir des contacts chaleureux avec ceux qui vous entourent.

Capricorne

En bon saturnien que vous êtes, vous apprécierez la conjoncture d'aujourd'hui qui fait se rencontrer précisément la Lune et Saturne. Le sérieux et la rigueur accompagneront cette journée de la Toussaint et qui est la veille de la fête des morts. On est donc dans une ambiance qui n'est pas d'une folle gaieté et le ciel se met au diapason avec la conjonction de la Lune et de Saturne.

Verseau

Dans votre signe, la Lune rencontre Saturne et le ciel se met au diapason de ce qui se passe sur terre, puisqu'il y a de la remémoration dans l'air. On se souvient de ceux qui ne sont plus là, même si leur fête est pour demain. On confond souvent la Toussaint avec la fête des morts... En tout cas, même demain, le ciel sera encore ombrageux.

Poissons

Les aspects tristes, comme la rencontre du jour entre la Lune et Saturne glissent souvent sur vous et vous donnez l'impression de penser à autre chose, de ne pas être concerné. Ou alors, vous êtes dans des excès émotionnels, et selon vos proches, c'est trop ! Quoi qu'il en soit, le climat astral du jour accompagnera les émotions tristes que vous pouvez ressentir.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info