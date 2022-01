L'horoscope du mardi 18 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3e décan, né après le 15 avril, profitez des derniers influx de Mars, très positifs, pour donner de l'élan à une activité que vous venez de démarrer. Ça peut être n'importe quoi, une activité sportive, professionnelle, manuelle, et vous allez y dépenser toute votre énergie. Sachez cependant que démarrer quelque chose sous une conjonction Soleil/Pluton (dépassée donc moins forte) peut vous faire douter.

Taureau

Votre orgueil, votre amour propre risquent d'être mis à rude épreuve, mais ce sera votre manière de ressentir la situation, natif de début mai, pas forcément la réalité ! Cela dit, il est vrai qu'Uranus reprend une marche directe demain et que la situation qui vous est imposée vous donne une terrible envie de reprendre votre liberté. Si vous vous en empêchiez jusqu'à présent, le champ est libre maintenant.

Gémeaux

Vous aurez tout pour plaire aujourd'hui 1er décan, plus que d'habitude ! Est-ce votre façon décomplexée d'aborder les choses de la vie, votre humour, votre curiosité ? Il est vrai qu'avec Mercure dans votre poche jusqu'au 26 janvier, puis de nouveau en février, vous avez la possibilité d'être totalement vous-même, de dire ce que vous pensez sans mettre de filtres et il vous arrive d'être aussi drôle que pertinent.

Cancer

Souvent, vous avez l'impression qu'on ne fait pas assez attention à vous ! C'est votre proximité avec le signe du Lion qui veut ça. Mais aujourd'hui, il semble que vous saurez vous faire remarquer, et même qu'on ne pourra pas vous rater. 2ème décan, quelqu'un est en admiration devant vous et cela pourrait donner lieu à une histoire de coeur ou d'amitié, selon votre désir. Cela dit, c'est peut-être vous qui êtes en admiration...

Lion

La Lune est entrée dans votre 1er décan cette nuit, elle le quittera ce soir en formant une dissonance avec Uranus. Il se peut que dans la journée le problème qui vous préoccupe soit évoqué (né autour des 2, 3, 4 août) et que vous soyez anxieux, stressé par ce qui vous attend. Toutefois, vous ne devriez pas : Saturne est en train de partir et la situation est certainement moins vexante, moins dévalorisante.

Vierge

1er décan, si vous avez actuellement des tracasseries juridiques, un courrier déplaisant par exemple, ne vous en faites pas vous avez de la ressource. Mercure en Verseau vous dit que vous avez quelqu'un pour vous aider à mieux comprendre la situation et surtout comment vous pouvez la régler. Cela dit, Mercure étant rétrograde, vous pourrez pas vous en débarrasser avant le 14 février prochain.

Balance

2ème décan, on se demande ce que cette Vénus qui stationne dans votre secteur 4 peut bien représenter comme situation ! Elle est en bon aspect avec Uranus, il y a donc du nouveau, ou un renouveau, et cela s'applique dans votre secteur 4, qui est celui de la famille, de la maison et du passé. Quelqu'un reviendrait-il ? Ou alors vous avez décidé de donner de nouvelles couleurs à votre intérieur, voire d'acheter un bien.

Scorpion

Une affaire désagréable, datant de l'année dernière (à peu près à la même époque) pourrait revenir vous ennuyer, tout simplement parce que quelqu'un autour de vous en parlera. Il ne se passera rien de précis, mais cela peut vous prendre la tête et vous obliger à réfléchir. Certains éprouveront des regrets… C'est surtout le 1er décan qui sera concerné et qui, en même temps, a une occasion de se réjouir.

Sagittaire

Vous n'aurez qu'une envie, prendre de la distance, vous évader, trouver le moyen de ne plus penser aux obligations et responsabilités que vous avez sur le dos et que vous trouvez trop lourdes. Surtout 1er décan. Certes vous êtes aidé, mais la dissonance de Jupiter vous place face à votre tendance naturelle à négliger les détails, la paperasse, les factures, etc. Et vous devez régler le problème rapidement.

Capricorne

La rivalité, la compétition sont des situations qui vous stimulent et renforcent votre détermination intérieure. Vous vous sentirez prêt à battre tout le monde aujourd'hui, à remporter tous vos paris et tous les trophées de la terre. C'est peut-être parce que vous êtes en train de tomber amoureux ou que vous avez de belles perspectives financières, notamment 1er décan : ça vous donne des ailes.

Verseau

La Lune s'oppose à Mercure dans votre signe : seriez-vous hésitant sur une réponse à donner, ou y a-t-il une proposition dans l'air ? En tout cas, vous vous interrogerez aujourd'hui. A moins que ça ne soit vous qui ayez une question à poser ou une offre à faire, 1er décan. Né autour du 13 février, c'est le moment de mettre un projet à exécution, ou d'être présent pour l'un de vos amis qui a besoin de votre aide.

Poissons

Il y a de la bagarre dans l'air, 3e décan ? Né après le 14 mars vous avez en effet un obstacle sur votre route, quelqu'un de jaloux peut-être et qui fait tout pour que vous perdiez votre confiance en vous. Battez-vous, ne lui laissez surtout pas le champ libre sous prétexte que vous n'aimez pas les conflits. Trouvez un allié, quelqu'un qui saura vous donner des conseils pour adopter la bonne stratégie.