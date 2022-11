L'horoscope du mardi 15 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est ce que vous ressentirez qui comptera aujourd'hui, plus que les événements en eux-mêmes. Et votre ressenti sera très positif, il sera même valorisant pour votre amour-propre, peut-être parce que vous serez content de vous, de votre boulot, ou que vous " sentirez " justement que ce que vous êtes en train de faire peut vous valoir une certaine admiration, notamment 1er décan.

Taureau

Il y a une très passagère anxiété pour ceux du 2ème décan, qui se sentiront déstabilisés pendant quelques heures, à cause d'un problème qu'ils connaissent bien et qui touche à leurs libertés fondamentales. En revanche, c'est encore une bonne journée pour le 3e décan, avec la possibilité pour certains de revoir quelqu'un du passé, qui leur rappelle des souvenirs.

Gémeaux

Vous, de votre côté, vous vous sentirez en phase avec ceux que vous croiserez aujourd'hui, bien connecté à eux, mais l'une de ces personnes vous donnera l'impression qu'elle vous rejette ; peut-être parce qu'elle (il) ne vous regardera pas, ne vous dira même pas bonjour. Vous le prendrez contre vous, mais demandez-vous si ce n'est pas juste de la distraction.

Cancer

Vous allez avoir du mal à ne pas céder à la tentation aujourd'hui ! Celle de la gourmandise pour les uns, celle de dépenser pour les autres. L'important, c'est ce que vous ferez de cette " tentation " : vous y céderez ou vous la refuserez ? Si c'est répétitif et que vous ne contrôlez pas, c'est qu'il y a un problème et que c'est une manière de compenser autre chose.

Lion

Chez vous, dans votre 2e décan, la Lune et Uranus sont en dissonance. 2e décan, vous risquez de vous sentir dévalorisé par l'attitude d'un chef, ou par des décisions qui impactent votre statut sur le plan professionnel. Cependant, pour certains, il pourrait s'agir d'un désir d'indépendance qui est difficile à concrétiser et ils se demandent s'ils ne doivent pas lâcher prise.

Vierge

Certes, la conjoncture va être rapidement sympathique pour le 1er décan, mais le 3e est encore empêtré dans les filets de Neptune, des filets qu'on ne voit pas toujours et qui tissent autour de vous une sorte de bulle dont vous êtes prisonnier. Est-ce l'amour qui vous emprisonne, un supérieur qui exerce une emprise sur vous ? Il y a quelque chose à creuser dans votre schéma relationnel.

Balance

Si c'est une bonne période qui s'annonce pour ceux de septembre, c'est un peu plus compliqué pour le 3e décan. Certes, les influx de Mars vous donnent de l'énergie pour initier et plancher sur un projet ou faire un enfant, mais sa dissonance avec Neptune ne vous incite pas à aller au bout et donc à terminer ce que vous commencez. Ou alors ce sont les circonstances qui vous freinent...

Scorpion

Vous serez nerveux, peut-être stressé, notamment 2ème décan, mais il y a un moyen de transformer ces énergies que vous retournez contre vous en énergies que vous utiliserez positivement : faites en sorte de vous imposer, que ce soit au travail ou dans la vie courante. Donnez-vous une allure, un look gagnant, ayez l'air d'être quelqu'un qui est un décideur, qui ne s'en laisse pas conter.

Sagittaire

Vous vous sentirez des ailes aujourd'hui, pas toute la journée mais pendant quelques heures, même si vous êtes de ceux pour qui la conjoncture est compliquée. Vous entendrez ou lirez quelque chose qui vous redonnera la confiance qui vous manque en ce moment pour vous sentir bien. Vous remonterez dans votre propre estime.

Capricorne

Votre principale préoccupation concernera l'argent, probablement pas votre propre argent mais les conséquences que les problèmes économiques peuvent avoir sur votre pouvoir d'achat. Ce sera un souci et il est possible que vous l'exagériez un peu... Évitez de vous projeter trop loin et dans une vision pessimiste de la situation. Cela ne sert à rien, et le pire n'est jamais sûr.

Verseau

Vous serez très en phase avec les autres, mais malheureusement ceux que vous croiserez vous communiquerons des mauvaises ondes ; mauvaises pour vous car elles seront trop nerveuses, trop stimulantes, elles doperont votre impatience. Or ce n'est pas du tout ce dont vous avez besoin en ce moment : il vous faut au contraire rester calme, réservé, et chasser tout ce qui est négatif.

Poissons

Heureusement, la dissonance dont je vous parlais hier peut prendre une toute autre teinte pour certains, grâce aux bons influx conjugués de Mercure et Vénus. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vider votre sac et faire une sorte de " reset ", une mise à jour, surtout pour le 3e décan. Et pour le 1er décan, patience, les planètes seront avec vous à partir de jeudi et vous obtiendrez une reconnaissance.

