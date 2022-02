L'horoscope du mardi 15 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Pour votre 2e décan, l'aspect du jour entre Lune et Saturne n'est pas mauvais, au contraire. Il vous oblige à réfléchir, à faire la part des choses et à reconsidérer l'un de vos projets. Vous vous rendez peut-être compte qu'il n'est pas réalisable en l'état, que peut-être il faut le réaliser d'une autre manière. Il ne s'agit pas de l'abandonner mais de lui apporter un élément qui peut tout changer.

Taureau

2e décan, vous ne vous sentirez pas d'attaque aujourd'hui, aussi n'insistez pas. Vous avez le moral en berne ? Faites-vous plaisir, offrez-vous quelque chose de bon, ou appelez un ami : faites tout ce qu'il faut pour vous réchauffer le coeur. Cela dit, vous êtes peut-être triste à cause d'un/e ami/e qui a des problèmes de santé ; c'est même peut-être votre conjoint ? Soyez, comme d'habitude, une présence réconfortante.

Gémeaux

Autant la Lune que Saturne sont en bon aspect avec vous et on ne vous reconnaît pas, 2e décan, tant vous prenez au sérieux ce qu'on vous dit, ce que vous entendez, les opinions qui sont exprimées. Et cela va bon train, les élections sont pour bientôt et les candidats veulent vous vendre leur programme. Mais il est possible que personne ne soit convaincant à vos yeux et que vous les critiquiez tous !

Cancer

Vous, ce qui vous préoccupe, c'est l'amour ! Vénus et Mars sont en effet pile face à vous, 2e décan, et surtout né autour du 7 juillet. Êtes-vous en pleine dispute, proche de la rupture, ou avez-vous au contraire le coeur comme une boule à facette, qui scintille de tous les côtés parce que vous êtes amoureux. Les deux situations sont possibles et peut-être que vous avez un choix difficile à faire.

Lion

Chez vous, 2e décan, la Lune s'oppose à Saturne et cela vous défrise. Vous avez peut-être un choix à faire, amoureux ou professionnel, et vous avez peur de vous tromper, de ne pas prendre la bonne direction. Mais êtes-vous vraiment obligé de faire ce choix maintenant ? Les plus sensibles à la conjoncture sont ceux nés vers le 9 août, mais cette ambiance instable ne va pas durer plus d'une semaine ou deux.

Vierge

Jupiter s'oppose à vous, 2e décan, mais forme un bon aspect avec Uranus. Si vous avez actuellement des ennuis avec un partenaire, ou avec l'administration, il est très possible que cela s'arrange de manière imprévue et plus rapidement que vous le pensiez. Vous pourriez avoir un coup de chance, surtout né autour des 3 et 4 septembre. Cette semaine semble extrêmement favorable à un accord.

Balance

Il vous arrive parfois, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, d'être très aidés par vos alliés ou amis. Souvent, c'est grâce à eux que vous progressez dans votre carrière et vous leur en êtes reconnaissant. Mais en ce moment, avec les influx de Saturne, on dirait que vous devez vous débrouiller seul. Certes vos alliés sont toujours présents, mais ils ne peuvent rien faire pour vous aider.

Scorpion

Vous serez plus sensible que d'autres à la dissonance entre Lune et Saturne, parce que vous aurez l'impression de ne pas être à la hauteur. Vous vous sentirez dévalorisé, 2e décan, et vous n'aurez pas le moral... Quelle qu'en soit la raison, dites-vous que cet aspect se termine bientôt mais peut-être pas forcément comme vous le désirez ; disons que vous serez soulagé à partir du mois de mars, Saturne ne sera plus là.

Sagittaire

Quelques petits influx de Saturne ne vous feront pas de mal ! 2e décan et début du 3ème (né entre le 9 et le 15 décembre), vous êtes en formation ! Soit c'est la vie qui vous forme en vous confrontant à des situations où vous devez prendre vos responsabilités, soit c'est vous qui avez décidé d'une formation ou de reprendre des études. A moins que vous ne soyez en train d'écrire votre biographie !

Capricorne

2ème décan, né après le 5 janvier, la conjonction Vénus-Mars est exacte et peut avoir un effet boeuf sur votre relation amoureuse. Soit vous êtes très en colère après l'autre et vous avez envie de rompre, soit au contraire vous venez (ou allez) de faire une rencontre et vous avez le coeur qui bat très fort. Et Jupiter étant en bon aspect, vous ne résistez pas, vous vous autorisez à éprouver des sentiments.

Verseau

2e décan, la Lune s'oppose à Saturne dans la journée, ne vous étonnez pas si vous vous sentez un peu isolé, ou si vous devez faire face à un manque de communication. Les problèmes que vous rencontrez ne sont peut-être pas très partageables et vous gardez tout pour vous, alors que vous vous sentiriez tellement mieux si vous disiez à quelqu'un ce que vous avez sur le coeur !

Poissons

Vous serez très actif, mais surtout dans votre vie intérieure ! Vous vous poserez beaucoup de questions, à savoir si vous devez laisser tomber quelqu'un ou quelque chose. Si vous devez croire ou ne pas croire ce qu'on vous dit, ou ce que vous lisez... Vous avez peur d'être le jouet de vos croyances parce que, grâce à Saturne, vous avez compris que parfois la réalité n'est pas telle qu'on imagine.

