L'horoscope du lundi 6 septembre 2021

Bélier

La conjoncture de la semaine est marquée par la Vierge, aussi aurez-vous l'esprit plus critique que jamais. Cela peut vous servir sur le plan professionnel, moins dans le privé. On n'appréciera pas toujours vos petites remarques, surtout si vous êtes du 3e décan. Cela dit, vous avez aussi une belle harmonie entre Vénus et Jupiter, qui peut vous valoir un moment fort sur le plan affectif. Négatif, ou positif !

Taureau

Ce début de semaine est du genre à vous mettre en valeur, le soin que vous apportez à ce que vous faites, votre travail ou autres activités vous vaudra des compliments. Vous vous sentirez flatté par la nouvelle Lune de demain, mais elle peut aussi avoir de l'importance pour ceux qui ont une création à exposer, ou pour ceux qui veulent mettre un bébé en route. C'est le bon moment, demain c'est la nouvelle Lune.

Gémeaux

De bons influx de votre maître, Mercure, seront d'une aide précieuse cette semaine. Vos échanges, commerciaux ou non, seront constructifs et vous serez fier de vous. Il est possible aussi qu'on vous fasse des compliments parce que vous aurez pris les bonnes initiatives au bon moment. Mais il se peut aussi qu'une affaire de coeur occupe agréablement votre mental : vous aurez des idées coquines.

Cancer

Non seulement la nouvelle Lune de demain sera très positive pour votre 2e décan, mais le 1er décan recevra de bons et affectueux influx de Vénus après jeudi. Une agréable semaine, en conséquence, pour la plupart d'entre vous. Même ceux qui reçoivent des influx de Mars (3e décan) les utiliseront pour établir patiemment leur autorité et non pour se montrer agressifs avec leurs interlocuteurs.

Lion

Un début de semaine qui peut être réjouissant pour le 3e décan. En effet, Vénus planète d'amour et d'argent sera alignée avec Jupiter, vous promettant un gain. Une somme que vous allez recevoir par courrier, alors que vous l'aurez probablement réclamée à cor et à cris. Car tout n'est pas simple en période Vierge ; au contraire, les choses ont l'art de se compliquer, parfois parce que vous avez trop dépensé.

Vierge

Une semaine chargée, avec votre nouvelle Lune demain, très prometteuse et l'entrée de Vénus chez l'ami Scorpion, qui vous incitera à mettre de la passion dans vos activités. Professionnelles ou autres. Mais nous en reparlerons. Ce lundi, la Lune est déjà dans votre signe et met vos qualités en avant. Je ne parle pas de vos défauts car vous savez très bien les mettre en valeur vous-même.

Balance

Pour vous aussi la semaine est chargée, la nouvelle Lune de demain vous donnera du boulot pour un certain temps et Vénus en Scorpion jeudi sera top pour vos finances (1er décan). Mais auparavant et surtout aujourd'hui, la planète du coeur est en harmonie avec Jupiter et si vous êtes du 3e décan, vous pourriez avoir à vous réjouir de quelque chose. Vous serez en harmonie avec votre partenaire, par exemple.

Scorpion

Bienheureux Scorpion ! En effet, Vénus va entrer dans votre signe cette semaine et si vous êtes du 1er décan, né au tout début du signe, vous devriez être content de vous, et surtout de votre situation affective. Avec, dans certains cas, une possibilité de rencontre. Je ne vous dis pas que l'ambiance continuera à être aussi bonne, le 2e décan ne sera pas vraiment très satisfait les semaines du 13 et du 20.

Sagittaire

A part le 2e décan, qui recevra toute la semaine un bon aspect de Mercure et sera donc un des meilleurs communicants du zodiaque, ce sera compliqué pour les autres. Vénus entrera jeudi en Scorpion et regardera le 1er décan, vous donnant envie ou vous obligeant à mettre vos amours provisoirement de côté, mais je vous en dirai plus jeudi. Il y a aussi Mars qui ne doit pas vous mettre de bonne humeur.

Capricorne

Nous en reparlerons, mais la nouvelle Lune de demain est très intéressante et a un côté libérateur pour vous, 2e décan. Cependant, vous vous sentez déjà des ailes, puisque la Lune est entrée ce matin en Vierge où elle rencontrera le Soleil cette nuit, à 3h du matin. Par ailleurs, Mercure va regarder votre décan toute la semaine, c'est donc favorable à vos échanges, rendez-vous et autres contrats à signer.

Verseau

Le 2e décan sera le plus favorisé cette semaine, déjà par la nouvelle Lune et surtout par Mercure, qui vous aidera à vous exprimer avec mesure et sens de la justice. Vous parlerez au bon moment et ce que vous direz sera frappé au coin du bon sens. En outre, ce que vous entendrez ou ce que vous lirez vous intéressera de près. 1er décan, pas sûr que vous apprécierez l'entrée de Vénus en Scorpion jeudi...

Poissons

Votre essentiel cette semaine, ce sera votre relation aux autres, qu'il s'agisse de votre conjoint ou de votre entourage. Tous auront une certaine influence sur vous. Faut-il vous laisser faire ou lutter ? 2e décan en tout cas vous avez besoin de vous sentir libre d'agir et de penser par vous-même, aussi vous ne vous laisserez pas faire. Il semble cependant que vous avez intégré un groupe, une nouvelle boîte peut-être...