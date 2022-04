L'horoscope du lundi 4 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Bon anniversaire au 2e décan, jusqu'à samedi, et la conjonction du Soleil et de Mercure étant toujours présente, vous pourrez vous vanter d'une belle avancée dans votre travail et parfois, d'une proposition qui ne vous laissera pas indifférent. Quoi que vous ayez à entreprendre, c'est le bon moment.

Taureau

Ce début de semaine est encore marqué par la rencontre Mars/Saturne, qui est gênante pour le 3e décan, que ce soit physique ou psychologique, vous êtes coincé. Toutefois, pour les mêmes, il y a un bon aspect de Neptune et Jupiter, aussi difficile de savoir si le positif l'emportera sur le négatif ou le contraire.

Gémeaux

Il vous arrive de trop parler, vous monopolisez les conversations et si les autres veulent s'exprimer vous leur coupez la parole. Canalisez cette tendance cette semaine. Elle ne sera pas forcément néfaste, mais méfiez-vous tout de même et réfléchissez bien avant de vous montrer trop affirmatif, surtout jeudi, vendredi.

Cancer

L'arrivée de Vénus en Poissons demain, plus la rencontre Jupiter-Neptune, la configuration semble très positive pour vous et va vers encore plus de positif. De belles opportunités sont, et vont être à saisir, surtout quand Vénus rejoindra Jupiter et Neptune la semaine du 25 avril. Bienheureux sera le 3e décan !

Lion

Vous pouvez, en toute légitimité vous plaindre de la conjoncture, surtout 3e décan, Mars et Saturne vous font du mal, physiquement ou moralement. En revanche, 2e décan, ça va pulser toute la semaine (conjonction Soleil/Mercure) et vous pourrez communiquer vos opinions sans trop créer de polémiques.

Vierge

Mars et Saturne seront encore conjointes toute la semaine dans votre secteur du travail et de la forme. Soit vous serez en manque côté boulot, vous piétinerez, soit vous serez en guerre avec un collègue qui veut vous barrer la route (3e décan) et qui emploie des méthodes tout à fait répréhensibles. Plaignez-vous à qui de droit.

Balance

Pendant toute la semaine, 2e décan, vous aurez le Soleil et Mercure face à vous, indiquant qu'il vous faudra négocier l'engagement d'un nouveau collaborateur. Vous parlerez d'argent, mais pas que... 3e décan, vous aviez espéré beaucoup mieux suite au lancement d'un projet, mais pour l'instant, c'est au point mort.

Scorpion

La conjoncture est toujours décourageante pour le 3e décan, qui manque de ses forces vitales habituelles et qui peut avoir, en plus, des blocages à affronter. Ou alors, vous pouvez aussi vous trouver dans une situation totalement inédite, dont vous ne savez pas quoi penser, et qui vous trouble par son côté ambigu.

Sagittaire

2e et 3e décan, le Soleil et Mercure seront en phase avec vous toute la semaine et Mars s'y mettra pour le 3e décan à partir de jeudi. Allez-y foncez, c'est le bon moment. Même si Mars est encore conjointe à Saturne en début de semaine, cela n'empêchera rien. Il y aura juste un léger ralentissement, un petit frein.

Capricorne

Mars et Saturne sont toujours en bisbille avec le reste du monde, elles occupent votre secteur d'argent et apparemment, vous avez peur pour votre tirelire. Votre compte en banque serait-il en danger, parce qu'atteint par une crise financière ? C'est une possibilité. Mais vous pouvez aussi décider de vous mettre au régime.

Verseau

Il y a encore un gros frein, une difficulté à cause de la conjonction de Mars et Saturne dans votre signe. Vous êtes obligé de vous poser des limites, et vous qui êtes si impatient, vous devez supporter un délai que vous n'aviez pas prévu. A moins que vous ne soyez freiné par une douleur, un manque de vitalité.

Poissons

La chance ! Vénus entrera dans votre signe demain, nous en reparlerons, mais elle va apporter un peu de douceur dans ce monde de brutes, 1er décan tout d'abord. Cela ne durera pas, mais ça vous fera du bien sur le moment. Il est possible aussi que de l'argent rentre, ce qui vous fera aussi très plaisir.