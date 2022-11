L'horoscope du lundi 31 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Chaque décan a son combat à mener cette semaine. C'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas chacun s'investira à fond, pour tenter une sortie de crise. Que ce soit une crise minime, avec la possibilité d'arranger rapidement les choses, ou une crise plus importante, pour ceux du 3e décan par exemple. Pour les autres ce sera banal, mais pour vous cela peut avoir pris de l'ampleur.

Taureau

C'est au tour du 2e décan cette semaine de recevoir les influx du la paire Soleil/Vénus et d'être surpris par un coup de coeur inattendu, surtout né autour du 8 mai. Cela dit, l'inattendu peut aussi être une sorte de remise en question dans le couple, ou une rupture dans une relation. Sachant que de toute façon, les aspects entre Vénus et Uranus ne sont jamais définitifs, il y a des hauts et des bas.



Gémeaux

Une semaine plutôt occupée pour les uns et très studieuse pour les autres, avec des résultats pas toujours appréciés à leur juste valeur. Du reste, vous ne vous sentirez pas à la hauteur ! Ce qui est dommage car vous vous tourmenterez pour savoir quoi faire pour vous améliorer... Mais vous ne pouvez pas être au top 365 jours par an !

Cancer

Franchement, vous avez tout bon en ce moment et il serait dommage que vous fassiez reposer vos humeurs sur le seul détail qui cloche. Prenez du recul et essayez de voir le positif de votre situation ( il y en a beaucoup), plutôt que le négatif qui n'a pas vraiment de poids dans la réalité. Mais avec votre tendance à vous faire des films, ce n'est peut-être pas gagné !

Lion

A partir d'aujourd'hui, c'est le 2e décan (2 au 12 août) qui reçoit la conjonction Soleil/Vénus dans son secteur de la famille et de la maison. Une réunion à prévoir ? Une fête familiale, pour un anniversaire peut-être ? En tout cas, vous serez satisfait de votre famille, mais toujours aussi exigeant vis-à-vis de ses membres : ils doivent tous donner le meilleur d'eux-mêmes.

Vierge

De bons influx seront une aide précieuse, en tout cas pour le 1er et le 2ème décan. Vous serez plus enclin à communiquer et vous saurez vous faire comprendre de vos interlocuteurs. Mais ce n'est pas gagné pour le 3e décan, qui reçoit encore la dissonance entre Mars et Neptune et qui se trouve dans la plus totale incertitude. Peut-être moins, depuis que Mars et Neptune rétrogradent...

Balance

Les questions d'argent sont encore au centre de vos préoccupations, mais cela se termine pour le 1er décan, alors que ça commence pour le 2ème. Mais ça tournera en votre faveur. Le Soleil et Vénus continuant à être conjoints, vous ne pouvez qu'être satisfait de vos négociations. Toutefois, cela dépend beaucoup de votre thème natal. Ne prenez pas ces prévisions au pied de la lettre.

Scorpion

Cette semaine encore, ceux qui fêtent leur anniversaire auront la joie de le fêter sous une conjonction Soleil/Vénus, aussi propice à leurs amours, qu'à leur argent. En outre, Mars rétrograde ce qui va peut-être doucher l'agressivité de certains autour de vous, mais la planète reste en dissonance avec Neptune et le " chaos " demeure, mais il est plus intériorisé, moins évident.

Sagittaire

3 planètes occupent votre voisin Scorpion, un signe qui produit à la fois de la méfiance et en même temps le désir de vous confronter à des situations compliquées. Vous pourrez montrer que vous avez du talent pour vous débarrasser des crises, ou en tout cas que votre cerveau fonctionne bien car vous aurez des idées plutôt originales.

Capricorne

La plupart des planètes sont en harmonie avec vous, profitez de cette période pour être plus présent auprès de vos amis ou de ceux qui ont besoin de vos bons conseils. Plus vous enverrez d'ondes positives, plus vous en recevrez en retour. Le 1er et le 2ème décan sont les plus concernés, le 2e ayant en plus la chance de voir une attente se concrétiser. Mais vous pouvez aussi matcher avec quelqu'un.

Verseau

Si vous pensez que vous devez faire des efforts pour plaire, pour vous faire accepter, vous vous trompez ! Plus vous serez demandeur, moins vous obtiendrez ce que vous voulez. Restez vous-même, c'est-à-dire légèrement détaché, et vous serez en position de force. C'est une semaine où vous pourriez avoir de très bons résultats si vous ne cherchez pas à impressionner, à briller.

Poissons

Une bonne semaine s'offre à vous, notamment 1er et 2ème décan qui pourront prendre le large, qu'ils voyagent ou qu'ils prennent de la hauteur par rapport aux autres. Par ailleurs ceux du 3e décan se font malmener par un adversaire, réel ou virtuel ; il se peut en effet que vous affrontiez votre inconscient, qui veut une chose alors que votre conscient en veut une autre. D'où un conflit.

