Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3e décan, la dissonance entre Mars et Neptune risque d'être fatigante ou même démotivante pour certains qui se demandent s'ils ne devraient pas s'orienter différemment, changer d'activité, opérer une sorte de renaissance tant ce qu'ils font actuellement les ennuie. Cela dit, vous pouvez aussi avoir un souci de santé. 2e décan, né autour du 7 avril, Vénus est face à vous et vous pourriez être sous le charme de quelqu'un.

Taureau

Mars et Neptune s'opposent mais ne sont pas en mauvais termes avec vous, 3e décan. Au contraire, Mars vous donne beaucoup de courage et Neptune met ce courage au service des autres, des personnes malades ou démunies. Cela peut aussi représenter votre dévouement à votre travail, ou à un projet sur lequel vous planchez depuis longtemps. 2e décan, Vénus gère votre quotidien, vos habitudes vous apporteront du plaisir.

Gémeaux

3e décan, après Mercure/Neptune, voici Mars/Neptune, mais rassurez-vous ça ne va pas durer très longtemps. Heureusement, parce que ça peut être très décourageant pour les uns, alors que pour les autres il y a un but à atteindre mais il vous semble inaccessible. Probablement que vous ne visez pas la bonne cible, ou que vous visez trop haut ! 2e décan, né vers le 8 juin, Vénus vous regarde avec tendresse et vous aussi, vous serez tendre.

Cancer

Vous faites partie de ceux qui ne se plaindront pas de l'opposition Mars/Neptune, au contraire, vous serez plus mobile que d'habitude et votre envie d'apprendre sera un vrai moteur. Un apprentissage, un stage peuvent être d'actualité pour vous, 3e décan, à moins que ça ne soit vous qui transmettiez un savoir. Vous pouvez aussi vous occuper d'enfants défavorisés. 2e décan, vous évoquerez le passé avec l'un de vos proches.

Lion

Peu sensible à l'opposition Mars/Neptune, il faut juste que vous fassiez attention à ne pas faire preuve de faiblesse avec l'un de vos amis qui vous demandera un service que vous ne pourrez pas lui rendre, mais vous n'oserez pas lui dire la vérité. Ou alors vous vous engagerez, tout en sachant très bien que vous ne pourrez pas agir comme il le souhaite (3e décan). En revanche, 1e et 2e décan, tout baigne !

Vierge

3e décan, ce n'est vraiment pas le moment de prendre une décision, de vous lancer dans quelque chose, ou de vous attendre à ce que l'on soit honnête avec vous. Mars est entrée dans votre décan et s'oppose à Neptune jusqu'à la semaine prochaine et vous avez vraiment intérêt à être vigilant, à avoir l'esprit critique. 2e décan, Vénus est encore en relation avec vous depuis votre secteur d'argent, surtout né vers le 10/9.

Balance

Avec Mercure dans votre signe, 1er décan, vous serez le plus malin mais aussi le plus communicatif du zodiaque. Si vous travaillez avec une clientèle, il est bien possible que vous trouviez une idée pour la faire venir vers vous ; et même si vous ne travaillez pas, vous aurez des gens à contacter, des proches peut-être, en vue d'une réunion. 2e décan, né autour du 10 octobre, Vénus est conjointe à votre Soleil, votre amour-propre sera flatté.

Scorpion

L'opposition Mars/Neptune peut avoir un impact sur votre sphère amicale ou sur vos amours. On dirait que vous êtes dans l'incertitude, que vous ne savez pas si vous devez franchir une limite et passer de l'amitié à l'amour. Mais ne proposez pas l'inverse, de l'amour à l'amitié : si cela doit se faire cela se fera, c'est quelque chose qui doit venir naturellement (3e décan). 2e décan, toujours très mystérieux en amour…

Sagittaire

3e décan, vous n'allez pas aimer cette opposition entre Mars et Neptune, elle va durer toute la semaine et il se peut que vous preniez une mauvaise décision. Le mieux serait de ne pas en prendre dans les prochains jours et de ne rien faire qui comporterait un risque, même minime. Les erreurs sont fréquentes avec Neptune. Les excès aussi ! 2e décan, né autour du 9 décembre, de la détente au programme, du bien-être…

Capricorne

2e décan, votre sens des responsabilités est accentué depuis quelque temps et cela ne vous viendrait pas à l'idée de laisser tomber un parent, même si vos frères et soeurs pourraient aussi s'en occuper. Cela dit, vous serez content de lui consacrer du temps, surtout aujourd'hui si vous êtes né autour des 7, 8 janvier. 1er décan, vous défendrez l'un de vos proches à qui on tiendra des propos que vous trouverez injustes.

Verseau

Le côté positif de votre personnalité est mis en avant par la conjoncture, 1er et 2e décan. Ce sont les planètes en Balance qui vous donnent confiance en vous et en votre avenir. Peut-être que Saturne vous fait encore traverser une épreuve (familiale ou amicale) natif de janvier, mais vous aurez une bonne nouvelle d'ici la fin de la semaine. 2e décan, né autour du 6/2, vous vous sentirez valorisé par une petite réussite.

Poissons

3e décan, l'opposition Mars/Neptune risque de vous ennuyer, autant sur le plan relationnel que du côté santé. Côté relationnel en tout cas, ne vous laissez pas manipuler ou même rabaisser par un proche qui vous dit des choses que vous prenez pour argent comptant alors que vous devriez les remettre en question. 2e et 1er décan, ce sont apparemment des questions financières qui sont au premier plan.