L'horoscope du lundi 30 août 2021

Bélier

La Balance, où se trouve à présent Mercure, est votre opposé zodiacal. Vous allez devoir être arrangeant pour gérer les accords et désaccords, surtout les désaccords. Ce n'est pas pour tout de suite (Mercure reste en Balance jusqu'au 5 novembre), mais le mois d'octobre sera " chaud " dans tous les sens du terme, et il va y avoir de la colère dans l'air. De votre côté, vous n'aurez pas intérêt à l'entretenir mais plutôt à trouver un accord.

Taureau

C'est dans votre secteur du quotidien et de la forme que Mercure va faire des allers et retours. Il est possible que les questions de santé vous préoccupent beaucoup. Il ne s'agira pas forcément de la vôtre, mais de la santé des autres et de la pandémie qui n'est pas terminée. 1er décan, dès le 27 vous aurez d'autres préoccupations, mais 2e et 3E décan, Mercure va faire des allers et retours, ce qui fait que rien ne sera réglé rapidement et que l'ordre que vous souhaitez ne règnera pas. Il vous faudra faire des concessions, et peut-être que tout le monde devra en faire !



Gémeaux

Vous qui aimez être au courant de tout ce qu'il se passe, avec Mercure en Balance vous serez servi. Étant à l'affût et vous saurez tout avant les autres. L'actualité vous intéressera encore plus que d'habitude, d'autant plus qu'elle sera très chaude en octobre, Mercure restant en Balance jusqu'au 5 novembre et le Soleil et Mars (conflits) restant conjoints pratiquement tout le mois d'octobre !



Cancer

Une histoire de famille retiendra toute votre attention avec la boucle de Mercure en Balance. Des disputes au sein de votre clan familial ou professionnel sont à craindre, mais le conflit pourrait même opposer des clans politiques étant donné que le pays tout entier risque d'être très mécontent en octobre et d'exprimer clairement son insatisfaction, voire sa colère. Le 1er décan semble moins concerné car Mercure.



Lion

Mercure entre en Balance, un secteur de dialogue pour vous, mais dans un contexte un peu flou où on ne sait pas très bien où on va, et où une crise menace. Mercure en Balance risque de vous obliger à négocier un ou des accords, et pas toujours en votre faveur (1er décan) car vous devrez faire des concessions et ça vous fera mal au coeur ! 2e et 3e décans, ces discussions seront peut-être moins personnelles, quoique.



Vierge

Mercure entre en Balance et y restera jusqu'au 5 novembre. Il va falloir trouver un équilibre entre dépenses et recettes, mais vous savez très bien faire ce genre de calcul. Ce n'est pas à vous qu'on va apprendre à faire des économies, vous êtes naturellement économe. Cela dit, vous avez peut-être un achat à faire, et un achat conséquent si vous êtes des 2e et 3e décans, c'est pourquoi vous serez tellement hésitant.



Balance

Dans votre signe, Mercure va avoir beaucoup de boulot et vous aussi ! 1er décan, un travail de communication ou un apprentissage seront au 1er plan jusqu'au 6 septembre. Alors que pour les autres décans, Mercure fera des allers et retours qui seront plus marquants. Avant de rétrograder, le 27 septembre, Mercure stationnera dans le 3e décan, qui sera donc hésitant face à un travail à accepter, une démarche à faire, une idée à partager.



Scorpion

Mercure entame un long séjour dans votre secteur d'ombre, révélant que vous êtes en phase de préparation. Il faudra vous concentrer, et parfois vous isoler pour ne pas être distrait par le monde extérieur. Mais vous pouvez aussi avoir à taire une information dont vous êtes dépositaire et qui concerne une ou des personnes de votre connaissance et ce que, eux, préparent. 1er décan, vous n'êtes pas trop concerné.



Sagittaire

Avec Mercure en Balance jusqu'en novembre, vous aurez des milliers d'idées, des idées parfois folles, très originales, mais elles ne seront pas toutes réalistes. Il faudra faire un tri... Mais aussi faire un tri dans vos relations, voire dans vos amitiés, surtout si vous êtes des 2e et 3e décan car vous risquez d'avoir un petit souci avec l'une de ces relations. Rien de grave, mais quand Mercure sera rétrograde (après le 27/9), ça peut vous prendre la tête.



Capricorne

Au zénith de votre zodiaque, Mercure va vous demander d'exprimer clairement vos objectifs, le ou les buts que vous voulez atteindre, 1er décan d'ici le 7 septembre. En parler vous motivera car vous ne pourrez plus reculer : vous êtes de ceux qui font ce qu'ils disent ! 1er décan, vous avez jusqu'au 7 pour dire tout haut ce que vous pensez faire (à vos collègues, employés, associés), alors que ce sera plus compliqué pour les autres. Nous en reparlerons.



Verseau

Mercure est très bien placée en Balance, en harmonie depuis un secteur de développement et de choix à faire. Nul doute que vous avez un projet en tête (tous les Verseau ont des projets) qu'il n'est pas du genre utopique (1er décan) et qu'il va rapidement être opérationnel (avant début novembre). Sachez qu'il n'y aura pas de complication, vous pourrez en parler et en faire parler autour de vous.

Poissons

C'est votre secteur financier qui va longuement être occupé par Mercure et ses tergiversations. Si vous avez une négociation à mener, elle ne sera pas facile. Vous avez peut-être quelque chose à vendre, 2e et 3e décans ? Si c'est le cas, vos acheteurs ne sauront pas toujours ce qu'ils veulent et se montreront très hésitants. Et vous aussi, par rapport au prix proposé. Une crise relationnelle peut aussi poser problème.