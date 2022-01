L'horoscope du lundi 3 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous aussi vous aurez du travail, surtout sur vous-même, 2e décan. Il va falloir prendre vos responsabilités et ce n'est pas cette semaine que vous pourrez bayer aux corneilles. Mais vous serez aidé par un bon aspect de Mars, actif toute la semaine et mis en valeur dès demain. Vous pourrez puiser dans vos réserves d'énergie pour assumer ces responsabilités et montrer aux autres à quel point ils peuvent compter sur vous.

Taureau

Si la nouvelle Lune est encore positive pour le 2e décan, le 1er décan est plus nerveux, parfois anxieux, peut-être parce que vous avez un important rendez-vous cette semaine. Il s'agira peut-être de vous entretenir avec votre boss à propos d'une augmentation de salaire, ou de budget pour votre service. En tout cas, il sera question d'argent lors de ce rendez-vous, et dans la plupart de vos entretiens d'ailleurs.

Gémeaux

Rien à signaler pour le 3e décan, en revanche le 1er semble se battre avec l'administration ou avec de la paperasserie et le 2e a un conflit sur les bras. Ça ne durera pas mais vous serez contrarié pendant deux ou trois jours, sur le plan personnel ou professionnel. Le 1er décan bénéficie cependant d'une aide ponctuelle, c'est-à-dire des conseils d'une personne spécialisée dans le domaine qui le préoccupe.

Cancer

Grâce à l'harmonie Vénus-Neptune, l'amour et la générosité dominent votre semaine, surtout né après le 10 juillet. Votre coeur et vos bras sont grands ouverts ! Vous pouvez autant donner de l'amour spontanément autour de vous, qu'être tombé amoureux de quelqu'un. Vous qui avez eu tant de déconvenues depuis deux ou trois ans, voilà que la roue tourne ou est en train de tourner en votre faveur. Et ça ne fait que commencer.

Lion

Mercure s'oppose à vous toute la semaine si vous êtes de juillet, aussi pourrez-vous négocier un accord, un contrat ou obtenir un feu vert. Les discussions iront bon train, surtout aujourd'hui et samedi, vous aurez apparemment l'avantage sur vos interlocuteurs, d'abord parce que vous serez conciliant, diplomate et ensuite parce que vous aurez un souci de justice et d'équité qui plaira à l'autre.

Vierge

Né après le 7 septembre, vous recevez encore la dissonance très stimulante de Mars jusqu'à lundi prochain. Ce qui risque de vous énerver c'est que tout sera urgent, alors que vous n'aimez pas travailler, ou faire ce que vous avez à faire, en étant sous pression. Vous avez besoin de temps et il semble qu'on ne vous en laisse pas assez. Mais il peut également y avoir un petit désaccord en famille pour certains.

Balance

Une semaine intéressante pour le 1e et le 2e décan. Né en septembre, votre travail pourrait être valorisé, c'est-à-dire recevoir des compliments très flatteurs. Ou c'est vous qui serez assez satisfait de vous, de vos résultats. 2e décan, né après le 7 octobre, c'est le moment d'imposer vos opinions, votre savoir, ou de donner votre avis sur une situation qui mérite peut-être un rééquilibrage. C'est tout à fait dans vos cordes !

Scorpion

2e décan, le Soleil vous éclaire toute la semaine depuis un secteur d'échanges et d'expression de soi. Si vous avez quelque chose à transmettre, c'est le bon moment. On pourrait vous demander d'écrire un mémoire, par exemple, ou de partager certains souvenirs. 1er décan, vous aussi vous aurez à parler du passé, mais il s'agira plus de vous expliquer sur quelque chose que vous avez fait ou que vous avez dit.

Sagittaire

Né entre le 6 et le13 décembre, Mars est conjoint à votre Soleil cette semaine, vous aurez probablement une contrariété à gérer, à moins qu'une compétition ne soit au programme. En tout cas, vous serez bagarreur et il ne faudra pas essayer de vous passer devant ! De toute évidence, vous serez souvent agressif, surtout jeudi et vendredi, peut-être parce que vous estimerez qu'on vous manque de respect.

Capricorne

Bon anniversaire au 2e décan, qui a la chance d'être en pleine progression et ça va continuer cette année. Cependant, ces jours-ci, vous êtes un peu fatigué ou démotivé. C'est la faute de Mars, planète d'action et décisions qui se trouve amoindrie par sa présence en secteur 12. Peut-être que vous êtes très actif intérieurement et que vous faites tout un travail de préparation avant de commencer quelque chose après le 24.

Verseau

Une semaine au rythme de Mercure qui est dans votre 1er décan et accentue à la fois votre curiosité et votre rapidité à comprendre intuitivement les situations, les gens... Vous aurez l'esprit très clair et un sens de l'observation très développé, surtout entre aujourd'hui et mercredi. 2e décan, né après le 3 février, Mars (énergie) vous invite à accélérer si vous avez un projet en cours ou une relation amicale naissante.

Poissons

2e décan, la semaine risque d'être très occupée, Mars circule dans votre secteur professionnel et il semble que vous allez devoir donner un coup d'accélérateur pour atteindre un objectif. Et comme vous serez distrait par les gens autour de vous, vous aurez du mal à avoir la concentration requise. Le Soleil en Capricorne pourrait vous y aider, mais pour cela il faudra renoncer à vous connecter aux autres, juste deux ou trois jours.