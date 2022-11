L'horoscope du lundi 28 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous déborderez d'enthousiasme cette semaine, surtout 2e décan. Une bonne nouvelle pourrait être dans l'air à propos d'une promotion ou d'un nouveau poste. Ce sera aussi valable pour le 3e décan, avec toutefois la possibilité que vous voyiez trop grand, que vous vous fassiez des idées et qu'au bout du compte, vous soyez déçu. Aussi, ne visez pas trop haut ni trop loin.

Taureau

La conjoncture n'est pas proche de vous, l'ambiance est conflictuelle mais cela ne vous touche pas. Cependant, pour le 2e décan, les questions d'argent sont encore un problème. En principe cela devrait se dissiper en milieu de semaine, mais ce sera au tour du 3e décan de se poser des questions sur une somme qu'ils pensent qu'on leur doit ; mais vous pourriez faire erreur.

Gémeaux

Dans votre 2e décan, Mars entame une dissonance avec Vénus et Mercure, il se peut donc que vous soyez très mécontent de l'attitude d'un partenaire, côté coeur ou boulot. Mais demandez-vous si l'attitude de l'autre ne serait pas provoquée par votre propre attitude, querelleuse. Après mercredi, c'est le 3e décan qui recevra les influx en question et il faudra vous méfier de toute forme d'excès.

Cancer

C'est en milieu de semaine que les choses se compliqueront et qu'il y aura des malentendus, voire des querelles liées à des rivalités et à de la jalousie, 3e décan surtout. Après jeudi, vous allez recevoir cette conjoncture, qui se doublera d'une dissonance avec Neptune. Vous pouvez donc vous tromper, être totalement à côté de la plaque !

Lion

Difficile pour vous de supporter les contraintes, il y en a en ce début de semaine, mais vous aurez l'art d'y échapper, sans pour autant créer de problème. Vous vous y prendrez de manière à ce que cela ne se retourne pas contre vous (2e décan surtout). Après mercredi, le 3e décan sera très bien " entouré " par Mercure et Vénus, vous plairez et certains seront attirés par quelqu'un de mystérieux.

Vierge

Vous avez connu mieux, 2e décan, même si Mars rétrograde il y a forcément un obstacle à franchir dans votre vie professionnelle ou familiale et ça vous prend la tête. Si c'est une question familiale, il est possible qu'un parent soit à l'origine du problème, mais vous pouvez aussi avoir retrouvé quelqu'un du passé et vous êtes déstabilisé/e... Si c'est professionnel, on cherche à vous nuire (3e décan aussi).

Balance

En ce qui vous concerne, le ciel est tout ce qu'il y a de plus dynamique et stimulant pour vos relations avec autrui. 2ème décan, vous aurez tout le monde à vos pieds cette semaine, mais évitez de démarrer sur les chapeaux de roue, une histoire qui n'a pas beaucoup de chances d'aboutir à quelque chose de constructif (3e décan). 2ème décan, on dirait que vous êtes chaud-bouillant !

Scorpion

Cette semaine encore, et tant que le Sagittaire dominera (jusqu'au 21) les questions d'argent, les recettes et les éventuelles pertes seront parmi vos préoccupations. Déjà, Mercure et Vénus quitteront ce signe la semaine prochaine et vous aurez moins de pression (2e décan). Mais Mars restera dans votre secteur 8 (finances) et vous obligera à vous bagarrer pour augmenter votre productivité.

Sagittaire

Une semaine mouvementée, vous aurez sûrement une situation conflictuelle à affronter, 2e décan. Il y a de l'eau dans le gaz et il faudrait être plus souple, plus consensuel. Or, au contraire, on dirait que faute de pouvoir agir, vous durcirez votre position face à un ou des interlocuteurs qui ne sont pas d'accord avec vous. 3e décan, votre autorité pourrait être contestée.

Capricorne

Mars sera toute la semaine en phase avec Saturne, vous serez le plus travailleur et le plus sérieux du zodiaque. En outre, vous serez intraitable et d'une formidable persévérance. Votre volonté et votre pulsion de vie seront soutenues par Saturne, la Force sera avec vous (2e décan). Est-ce que par hasard, l'amour ne serait pas une des motivations qui vous poussent ?

Verseau

Une semaine vraiment excitante pour beaucoup d'entre vous, en particulier pour le 2e décan jusqu'à mercredi et le 3e par la suite. On dirait que vous vivez des moments exaltants ! Vénus et Mercure en Sagittaire éclairent votre secteur amical, face à Mars dans votre secteurs des amours. Il se passe quelque chose dans ce domaine, que vous intériorisez pour l'instant. Cela reste peut-être un rêve...

Poissons

Deux aspects marquent cette semaine, d'abord une harmonie Mars-Saturne qui renforce votre volonté de tourner une page, puis Vénus et Mercure qui prônent un accord. Peut-être dans le domaine professionnel, où vous avez fait une demande qui, semble-t-il pourrait être acceptée. Toutefois, pour certains, il risque d'y avoir un obstacle dû à la mauvaise volonté de votre interlocuteur.

