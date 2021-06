L'horoscope du lundi 28 juin 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il semble que vous aurez à trancher dans le vif cette semaine ; vous le ferez peut-être à contre-coeur, 2e décan, mais vous ne pourrez pas agir autrement. Mars étant canalisé par Saturne, la raison l'emportera sur votre envie de vous libérer de cette obligation et vous ferez finalement ce qu'il faut. 1er décan, ce n'est pas du tout la même ambiance, au contraire, toutes et tous vous paraîtront aussi beaux que gentils, vous serez dans le monde des Bisounours. 3e décan, la dissonance négative de Pluton ne sera pas activée avant vendredi-samedi.

Taureau

La maison ou la famille auront peut-être à pâtir des dissonances de Mars. Il peut y avoir des travaux à faire chez vous, ou des difficultés avec un membre de votre clan. En tout cas, cela ne peut que vous créer du stress, vous qui n'aimez pas être dérangé dans votre tranquillité et qui aimez encore moins les conflits (2e décan). 1er décan, vous pourriez avoir le plaisir de recevoir quelqu'un chez vous pour quelques jours, ou alors de revoir quelqu'un de votre passé. 3e décan, mercredi devrait vous voir plus intuitif et réceptif que jamais.

Gémeaux

N'ayez aucune crainte, au contraire des autres signes la conjoncture va vous booster et peut-être vous permettre de conclure une affaire qui était mal partie, 2e décan. Il y a eu, ou il y aura un imprévu, mais vous saurez prendre le temps de réfléchir et de dire ce qu'il faut pour remettre votre affaire sur des rails. C'est peut-être un collaborateur qui fera une bêtise, ou vous qui aurez été trop vite en besogne. 1er décan, tout baigne, faites selon votre désir ; 3e décan, méfiez-vous des apparences entre vendredi et samedi.

Cancer

On ne peut pas dire que cette semaine sera géniale, sauf pour ceux de juin, mais la dissonance entre Mars, Saturne et Uranus peut vous plomber financièrement. Il y a le côté très frustrant de Saturne qui est activé par Mars et les deux astres se trouvent dans des secteurs d'argent. A priori, ce sera seulement pour le 2e décan : le 1er reçoit au contraire Vénus dans son secteur d'argent et n'aura pas à se plaindre. Pas de vrai souci non plus pour le 3e, la dissonance de Pluton n'est pas activée.

Lion

C'est chez vous que ça se passe, dans votre 2e décan Mars s'oppose à Saturne et est en dissonance avec Uranus : votre couple ou une association pourrait en pâtir. C'est sûrement déjà dans l'air depuis un certain temps, mais le passage de Mars chez vous va accentuer l'instabilité de votre situation. Ce qui ne sera pas du tout le cas pour le 1er décan, lequel reçoit Vénus ; elle sera activée par la Lune jeudi, la meilleure journée de cette semaine. A priori, pas de souci financier et un équilibre amoureux. Quant au 3e décan, pas de problème à l'horizon.

Vierge

S'il y a des imprévus, des situations pénibles, ça ne sera pas pour vous mais pour l'un de vos amis. Et vous n'aurez qu'une envie, c'est de lui porter secours. Mais parfois les gens n'ont pas envie d'être aidés et votre bonne volonté se heurte à un refus. En principe, c'est le 2e décan qui sera le plus concerné cette semaine. 1er décan, l'opposition de Jupiter sera encore là jusqu'à fin juillet, et il ne faut pas hésiter à postuler pour obtenir une aide sociale si vous avez besoin d'argent. 3e décan, Neptune est activée en début de semaine, gare aux entourloupes.

Balance

La conjoncture de la semaine n'aura pas beaucoup d'impact sur vous, Mars étant en harmonie avec votre 2e décan. Cela dit, un projet peut être remis en question, peut-être parce qu'il y manque quelque chose, un document par exemple, et cela freine sa progression. Mais rien de bien grave. Pour le 1er décan, que du bonheur avec Vénus en Lion, ce sont peut-être des petites choses, des signaux faibles, mais vous aurez la certitude que tout va bien se passer. 3e décan, Pluton et ses angoisses ne sera pas activée avant vendredi-samedi.

Scorpion

Vous aussi, vous serez ennuyé par la conjoncture de la semaine, 2e décan. Il risque d'y avoir quelque chose d'imprévu, et qui provoquera en vous de la frustration. Aucun des aspects, que ce soit d'Uranus ou de Saturne ne vous est inconnu, le problème est que leurs effets sont décuplés par Mars et que vous aurez du mal à accepter certaines décisions contre lesquelles vous ne pourrez rien faire. 1er décan, Vénus vous verra content de vous cette semaine, et 3e décan vous serez en phase avec tout le monde, en particulier mercredi.

Sagittaire

Même mal aspectée, Mars ne peut pas être négative pour vous. Il se peut juste que vous vous mettiez trop de pression pour résoudre un problème, 2e décan. A moins que la conjoncture n'affecte votre ascendant, c'est possible, mais en tout cas, vous ne devriez pas subir les tensions et les retournements de situation qui seront dans l'air. Et le 1er décan, avec Vénus dans sa poche, aura le coeur léger - et peut-être amoureux - toute la semaine. Quant au 3e décan, prenez garde aux troubles neptuniens dans la journée de mercredi.

Capricorne

Les problèmes issus de la conjoncture de la semaine ne seront pas sans solution, c'est vous qui penserez qu'ils n'ont pas d'issue et qui serez trop pessimiste ! C'est le 2e décan qui est concerné par des dissonances de Mars en provenance de votre secteur 8, de fortes dissonances qui pourraient avoir un impact sur votre secteur financier. Si vous n'êtes pas trop impatient, vous pourrez régler la question la semaine prochaine. 1er décan, une négociation pourrait tourner en votre faveur. 3e décan, laissez le rationnel de côté mercredi, et écoutez vos intuitions.

Verseau

Mars s'oppose à vous, 2e décan, et ses dissonances avec Uranus et Saturne vont poser problème. Et cela viendra de quelqu'un, d'un partenaire ou d'un associé. Cette personne vous mettra devant un fait accompli, et vous ne pourrez que refuser tant vous serez furieux après lui/elle. Mais tout le problème est là : pourrez-vous refuser ? 1er décan, vous, au contraire, vous n'aurez qu'à donner votre accord ou à signer au bas de la page ; vos relations seront nickel. 3e décan, des échanges étranges vous attendent en fin de semaine ; ou un petit déplacement.

Poissons

La conjoncture de la semaine se concentre sur le travail ou sur vos activités habituelles ; il devrait y avoir un changement de méthode ou d'horaires. Cela ne vous dérangera que si vous êtes accro à vos petites habitudes car il semble qu'elles pourraient être bousculées. Cela concerne prioritairement le 2e décan. Et si vous êtes né en février, au contraire, tout ira comme vous le voulez, vous pourriez même vous découvrir des sentiments pour un collègue ou quelqu'un que vous voyez tous les jours. 3e décan, ne prenez pas vos rêves pour une réalité (mercredi).