L'horoscope du lundi 25 juillet 2022

Bélier

Une bonne semaine, sous l'égide d'un aspect très harmonieux entre le Soleil et Jupiter, qui est chez vous. Le Soleil étant dans votre secteur de rayonnement personnel, il est possible que vous soyez plus séduisant, plus attractif que d'habitude. Ou que vous fassiez quelque chose pour être plus beau/belle.

Taureau

Il y a, dans votre signe, une rencontre très, voire trop excitante, entre Mars et Uranus. Vous aurez du mal à vous reposer, il y aura sans cesse des imprévus, importants (ou pas), et il faudra y faire face. Heureusement, Vénus vous soutient et l'un de vos proches pourrait jouer un rôle apaisant ; à moins que vous ne fassiez une rencontre.

Gémeaux

Si le 1er décan est au top parce qu'il peut concrétiser un super projet, ou en tout cas le mettre en route, il risque d'y avoir de la polémique pour le 2e décan. Mercure sera en dissonance avec Uranus entre jeudi et vendredi. Clairement, quelqu'un sera en désaccord avec vous et vous contredira, rejetant tout ce que vous pouvez lui dire.

Cancer

Rien que des bonnes nouvelles, surtout pour le 2e décan, mais vous pourriez en avoir tous des échos. La conjonction Mars/Uranus sera soutenue par Vénus et il n'est pas exclu que vous soyez victime d'un gros coup de foudre ! En tout cas, quelque chose de surprenant, d'imprévu, peut se produire entre jeudi et vendredi.



Lion

Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, ne prévoyez que des bons moments ! Dans votre signe, le Soleil progresse vers un bon aspect avec Jupiter et on peut dire que vous serez satisfait de votre situation. Les voyages sont bien entendu au programme, mais aussi des félicitations, une reconnaissance professionnelle.

Vierge

Vous aussi vous ressentirez les effets de l'harmonie entre le Soleil et Jupiter, qui n'a lieu que quatre fois par an. La prochaine ne se fera pas avant décembre. C'est normalement un aspect de bien-être, de développement personnel, et ce n'est pas parce qu'il est rapide que vous ne serez pas mieux dans votre peau, plus ouvert et plus sociable.

Balance

Vénus et Jupiter sont encore à couteaux tirés, d'autant plus que la Lune s'en mêle. C'est peut-être votre vie intérieure qui sera perturbée par l'attitude de votre partenaire ou d'une personne que vous aimez, et que vous trouverez excessive. Il est possible qu'il ou elle vous demande ce que vous ne pouvez pas lui donner !

Scorpion

Une semaine un peu stressante, mais uniquement pour le 2ème décan qui doit affronter la conjonction (rencontre) entre Mars et Uranus. Une rencontre-choc, qui peut créer de l'imprévu dans le domaine relationnel chez beaucoup d'entre vous. Vous pourriez prendre, ou avoir à subir une décision un peu déchirante.

Sagittaire

La dissonance Vénus/Jupiter d'hier est toujours d'actualité et vous porte à exagérer. Par ailleurs, toute la semaine, le Soleil sera en harmonie avec cette même Jupiter ; les planètes peuvent en effet faire/recevoir plusieurs aspects en même temps. Et ce dernier est réputé chanceux : en tout cas il va donner un coup de booster à votre réputation.

Capricorne

Une semaine vraiment excitante, surtout pour le 2ème décan et de manière plus légère pour les autres Capricorne. Mars rencontre Uranus, une rencontre choc qui peut vous aider à prendre une initiative totalement nouvelle et très différente de celles que vous prenez habituellement. Vous étonnerez tout votre entourage.

Verseau

Mars va à la rencontre de votre planète, Uranus, la conjonction des deux astres étant exacte les 31, 1er et 2 août. Si vous êtes de la fin du 2ème décan (né autour du 7 février), un changement radical est en train de se mettre en place par étapes. Vous pourriez quitter un endroit pour un autre, et laisser tout un passé derrière vous.

Poissons

Pour votre signe, la configuration de la semaine est dynamique, positive. Elle vous engage à vous libérer de quelqu'un ou de quelque chose qui était comme une prison dorée, et dont vous n'étiez pas toujours conscient. En tout cas, vous retrouvez peu à peu un chemin évolutif que vous n'auriez pas dû quitter.

