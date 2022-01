L'horoscope du lundi 24 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre planète se trouve à présent dans votre secteur professionnel, celui des réussites et avec Mars il faut vous attendre à un petit obstacle. Un refus peut-être de votre direction, ou alors une façon d'agir de la part de vos supérieurs qui sera vexante à votre égard. Mais ça ne sera qu'un incident auquel vous devrez réfléchir avant de réagir. Et surtout, prenez votre temps ! 1er décan jusqu'au 6 février.

Taureau

C'est peut-être vous qui profiterez le plus de Mars en Capricorne, 1er décan jusqu'au 6 février, ses énergies s'appliquant à améliorer votre qualité de vie. D'ailleurs, il se pourrait que vous touchiez de l'argent entre jeudi et samedi, une somme qu'on vous doit depuis longtemps et qui vient peut-être d'une succession. A moins que ça ne soit un dû, un remboursement, ou une indemnisation.

Gémeaux

Les influx très déterminés et tenaces de Mars s'appliqueront dans le domaine des finances. Les efforts que vous ferez viseront à faire ce qu'il faut pour gagner plus, ou parfois pour épargner des sous. Mais, quelque chose viendra contrarier vos plans car c'est dans la façon de faire de Mars : il faut lutter pour ce qu'on veut, et là c'est peut-être contre vous-même et votre tendance à dépenser que vous lutterez.

Cancer

A partir d'aujourd'hui, Mars s'oppose à vous 1er décan et même peut-être début du 2e. Gare aux conflits, on cherchera à vous pousser à bout et dans ce cas, vous répondrez. Vous êtes généralement très réactif parce que susceptible, mais cela ne peut que créer un rapport de force, un conflit peut-être. Toutefois, certains auront éventuellement un choix à faire parce qu'ils recevront une proposition (fin 1er décan).

Lion

Les énergies martiennes seront à leur place puisqu'elles s'appliqueront dans votre secteur du travail. Vous aurez de l'énergie à revendre pour booster votre travail et faire reconnaître vos aptitudes. Vous visez un plus haut poste, 1er décan ? Il n'est pas impossible que vous obteniez celui que vous désirez, surtout à partir d'avril-mai, quand Jupiter entamera un aspect harmonieux et durable avec vous.

Vierge

Avec Mars Capricorne, c'est une conjoncture dynamique qui se met en place. Soyez audacieux, à l'initiative et vous ne pourrez que réussir dans vos entreprises. Les énergies de Mars seront à votre service, au service de votre image et de votre réputation. Vous ferez tout pour prouver votre valeur et ça devrait marcher. Mais attention à vos rapports avec les enfants, ne soyez pas trop exigeant avec eux.

Balance

Rien ne dit que vous allez apprécier Mars en Capricorne car elle forme un angle réputé pour créer des conflits, surtout en famille, le secteur occupé par Mars. Ça peut, bien sûr, être votre famille professionnelle qui sera l'objet de controverses, mais le conjoint ou les enfants peuvent aussi vous mener la vie dure et pour une fois, vous ne vous laisserez pas faire. Je pense que ce sera un progrès pour vous !

Scorpion

C'est votre secteur des échanges qui est occupé par Mars à présent, mais des échanges qui risquent de se transformer en disputes avec cette agressive planète. Peut-être que votre nature très réservée vous obligera à faire des efforts pour ne pas vous fritter avec tout le monde, mais il est vrai que votre humour sarcastique ne fera pas rire vos proches parce que, par moments, il sera blessant. 1er décan jusqu'au 6 février.

Sagittaire

Mars vous quitte pour s'installer dans votre secteur d'argent. C'est maintenant, tout de suite, qu'il faut réclamer ce qu'on vous doit, ne laissez surtout pas traîner parce que vous n'avez pas le temps, ou que vous attendez qu'on vous l'envoie... Votre nature n'étant pas d'attendre, si vous désirez remuer un peu ceux qui sont chargés de vous payer, il va falloir dire ce que vous pensez et vous montrer tenace.

Capricorne

Le dernier passage de Mars chez vous c'était en février-mars 2020 ! Le contexte astral de l'époque était négatif, mais aujourd'hui il est positif pour vos actions et décisions. Profitez-en natif de décembre, car Mars sera très motivante pour vous battre et gagner vos batailles. Attention toutefois à ne pas attraper froid, il arrive qu'avec une conjonction de Mars on ait de la fièvre. Mais cela passe en 3 ou 4 jours.

Verseau

La planète sera chez vous le 6 mars, en attendant elle vous demande patience, persévérance et ténacité, à appliquer dans le domaine des idées : évitez les influences, elles ne seront pas toujours positives. En outre, vous n'êtes pas de ceux qui changent facilement d'avis, donc cela risque de générer des conflits avec vos interlocuteurs, qui chercheront à vous faire croire qu'ils détiennent la bonne parole.

Poissons

Les qualités de Mars, c'est-à-dire la volonté, la détermination, l'action, s'exerceront dans le domaine des projets, que vous pourrez certainement concrétiser. Mais peut-être qu'il vous faudra de l'aide et c'est là où l'énergie martienne vous sera utile, pour trouver des personnes susceptibles de participer et de vous apporter leur expertise. Quel que soit le projet, ça devrait fonctionner.

