L'horoscope du lundi 23 août 2021

Bélier

Si vous voulez être en harmonie et progresser dans votre boulot, imitez la Vierge, signe du mois. Soyez perfectionniste, stratège, et canalisez votre impulsivité, 1er décan jusqu'au 2/9. Vous pouvez également vous inspirer de son sens de l'organisation pour établir votre programme de la semaine, ou pour le suivre s'il est déjà fait. 2e décan, Vénus s'oppose à vous dès demain, elle vous promet une belle entente avec votre chéri/e.

Taureau

La Vierge est aux commandes jusqu'au 22 septembre et vous met en vedette, 1er décan jusqu'au 2 septembre. C'est le moment de montrer ce que vous valez. Les qualités Vierge que vous avez intégrées seront votre point fort : organisation, méthode, perfectionnisme, vous en avez en vous et c'est le moment de les utiliser. 2e décan, né après le 5/5, c'est une bonne journée pour prendre une initiative.

Gémeaux

Ne vous gênez pas, 1er décan jusqu'au 2, pour emprunter à la Vierge des qualités qui vous manquent, notamment son côté insistant, persévérant, propre aux signes de Terre. Je vous rappelle que vous êtes un signe d'Air et que vous avez besoin de Terre pour rester ancré dans la réalité. Inspirez-vous aussi de son sens de l'organisation. 2e décan, Vénus est avec vous à partir de demain : vous vous sentirez aimé.

Cancer

En période Vierge, il s'agit de valoriser vos apprentissages et de les transmettre, ou alors d'enrichir ces apprentissages à travers un stage ou une formation rapide. 1er décan jusqu'au 2/9. Mais surveillez votre esprit critique, rien n'échappera à votre sens de l'observation, très aiguisé par la conjoncture. 2e décan, Vénus vous regarde toute la semaine : occupez-vous de vous, de votre intérieur dans tous les sens du terme.

Lion

Les qualités Vierge sont à considérer ami Lion, et surtout sa capacité à conserver. Soyez prévoyant du côté de l'argent, épargnez, vous n'aurez qu'à vous en féliciter. Peut-être que vous allez devoir remplacer un outil, ou quelque chose dans la maison, et vous serez bien content d'avoir de la réserve. Le côté " pratique " de la Vierge vous sera très utile (1er décan jusqu'au 2). 2e décan, vous serez très bien entouré cette semaine.

Vierge

Le Soleil est dans votre signe depuis hier soir à 23h35, bon anniversaire ! 1er décan, vous êtes la star du zodiaque jusqu'au 2 septembre, et l'avenir vous appartient ! Ce n'est qu'en décembre que Jupiter s'opposera de nouveau à vous et vous proposera : rencontre, mariage, ou au contraire divorce ou problèmes administratifs. Rien d'autre ! 2e décan, vous brillerez du 2 au 12 septembre, et la conjoncture vous promet du nouveau quasiment toute l'année.

Balance

En période Vierge, vous êtes plus sensible, un peu trop, mais aussi très réceptif et intuitif. N'exagérez pas vos soucis, et écoutez la voix de ceux qui sont rationnels. Ils chercheront à vous rassurer et il faudra leur faire confiance, ne pas les envoyer promener parce que vous avez l'impression que quelque chose (de parfois mineur) va aller de travers. Le travail, ou vos activités habituelles seront souvent au premier plan.

Scorpion

1er décan, c'est le bon moment pour faire des projets et y croire. Heureusement, vous serez entouré de personnes amicales et qui vous encourageront à suivre votre voie. Ne laissez pas le pessimisme qui plane au-dessus de votre tête depuis le début de l'année gagner du terrain. La responsable est Saturne et elle s'en va définitivement en décembre. 2e décan, Mars sera votre alliée toute la semaine, ce qui signifie que quelqu'un de dynamique vous poussera à réaliser l'un de vos rêves.

Sagittaire

En cette période de l'année, ce sont vos ambitions, les objectifs à atteindre qui sont au premier plan. Et vous savez que vous devez vous mobiliser pour y arriver, que ce n'est pas en vous dispersant que vous réussirez mais au contraire en vous concentrant. Vous serez peut-être sur plusieurs fronts mais prenez les choses les unes après les autres, n'essayez pas de tout faire en même temps (1er décan jusqu'au 2).

Capricorne

La Vierge est toujours un des meilleurs moments de votre année, surtout dans le boulot ou vos activités habituelles : vous y donnez le meilleur de vous-même et cela vous vaut une forme de reconnaissance. Vous pouvez aussi être tout simplement content de vous, avoir le sentiment de vous développer, de gagner en confiance, celle que vous avez en vous et celle que les autres vous accordent. 1er décan, jusqu'au 2.

Verseau

Le côté organisé et discipliné de la Vierge ne correspond pas à votre nature, mais vous en avez besoin si vous voulez pouvoir conquérir le monde, ne l'oubliez pas ! On ne fait rien de bon sans avoir bien réfléchi auparavant et c'est la grande qualité de la Vierge, savoir réfléchir. Vous pouvez lui piquer une partie de ses pouvoirs pendant le transit du Soleil (1er décan jusqu'au 2/9). 2e décan, la semaine est marquée par un bon aspect de Vénus : un coup de coeur ?

Poissons

A mi-parcours du tour de votre zodiaque personnel, le Soleil éclaire à présent votre vie relationnelle, votre manière parfois timide et réservée d'aborder les autres. Cela peut plaire, comme cela peut vous desservir si vous ne vous mettez pas assez en avant. Sous cette conjoncture, votre intérêt est de trouver un juste milieu entre trop de présence au monde et pas assez ! (1er décan jusqu'au 2/9).