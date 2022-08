L'horoscope du lundi 1er août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous êtes quelqu'un de courageux, et vous le prouvez encore en ce moment. La période Lion y est très favorable, vous relevez tous les défis et qu'ils soient sportifs ou non, vous partez gagnant. Cependant, comme hier, la Lune en Vierge vous souffle d'être prudent, une petite voix à votre oreille que vous devez écouter.

Taureau

On vous loue souvent pour votre patience et votre persévérance. Mais en ce moment, certains d'entre vous ont de bonnes raisons de perdre leur calme face aux difficultés imprévues qu'ils traversent. Vous auriez pu anticiper la situation, mais votre pragmatisme vous en a dissuadé, vous avez pensé que ça ne pouvait pas arriver.

Gémeaux

Vous pensez trop ! C'est à la fois un énorme atout mais aussi un problème parce que " ça " ne s'arrête jamais. Vos petites cellules grises sont toujours en mouvement. Et cela va s'accentuer (si ce n'est déjà) à partir de jeudi quand Mercure va entrer en Vierge (1er décan). Mais aujourd'hui, il y a des tensions pour le 2e décan.

Cancer

Vénus abordera mercredi votre 3e décan, et elle le fera dans les meilleures conditions. Nous en reparlerons, mais sachez déjà que son harmonie avec Neptune aura de quoi vous faire rêver et éprouver des sentiments inconditionnels. 1er décan, à partir de jeudi, il y a du mouvement : déplacements, visites, rendez-vous sont à prévoir.

Lion

Mars et Uranus sont encore en parfaite conjonction jusqu'à mercredi, vous êtes sous tension et peut-être que cela touche tout le monde. Mais ça se calmera au fil des jours. Vénus, elle, sera en harmonie avec ce même Uranus et si vous faites partie de ceux qui souffrent, un remède pourrait tenir quasiment du miracle.

Vierge

C'est une bonne semaine qui vous attend car Mercure, votre planète, arrive ce jeudi chez vous pour son transit annuel. Les nouvelles connexions seront nombreuses. Et bien d'autres choses que nous détaillerons à partir de jeudi. Aujourd'hui, attention à la distraction (3e décan), vous aurez la tête ailleurs et ne serez pas concentré.

Balance

Mars et Uranus sont encore en exacte conjonction dans un secteur lié à l'argent. Au positif, vous pouvez être surpris par une rentrée inattendue (2e décan), et au négatif vous risquez d'avoir quelque chose à payer, alors que vous pensiez ne pas avoir à le faire. Il se peut aussi qu'une opération chirurgicale soit au programme.

Scorpion

Vous êtes dans la même configuration qu'hier, 2e décan, la conjonction Mars/Uranus est exacte et elle a un sens pour vous si vous êtes né autour du 11 novembre. Mais nous pouvons tous être sensible à cette conjoncture, à travers des événements qu'on pourra qualifier d'agressifs. Pour vous, il s'agit de stress.

Sagittaire

Le Soleil est parfaitement aligné avec Jupiter pile aujourd'hui. Il est donc possible que vous ayez une occasion à saisir ou qu'un projet qui était depuis longtemps dans votre tête puisse se réaliser. Il peut s'agir d'un voyage avec la personne aimée. Mais, pour certains d'entre vous, une rencontre voire un mariage peuvent être d'actualité.

Capricorne

C'est une bonne semaine qui s'annonce, grâce à plusieurs éléments célestes qui jouent en votre faveur. Et tout d'abord, Mars et Uranus aujourd'hui et demain : c'est le bon moment pour entreprendre quelque chose d'inédit. Puis l'entrée de Mercure en Vierge ce jeudi, qui vous donnera le pouvoir de voir clair en toute situation.

Verseau

La dissonance Mars-Uranus se termine au cours de la semaine, mais elle est encore active aujourd'hui et demain, produisant du stress pour ceux nés entre le 3 et le 11 février. Un stress lié à quelque chose d'imprévu qui peut arriver dans votre maison, ou à quelqu'un de la famille. Pas de panique, c'est peut-être un imprévu heureux.

Poissons

L'événement de cette semaine, ce sera l'entrée de Mercure en Vierge ce jeudi. Elle s'opposera à vous, mais ce sera pour la bonne cause, nous auront l'occasion d'en reparler et de détailler tout ce qui peut se produire. Mais je vous préviens, Mercure est rapide, aussi ce que je vous dirai sera valable une journée ou une demi-journée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info