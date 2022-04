L'horoscope du lundi 18 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une semaine intéressante, marquée par l'entrée du Soleil en Taureau et une harmonie entre Mercure et Vénus. Si avec ça vous vous frittez avec les autres ! Vous serez certainement plus conciliant, moins entier et exigeant que d'habitude. En outre, vous avez intérêt à être discret voire secret dans le domaine des sentiments.

Taureau

Vous volerez la vedette au Bélier à partir de mercredi et, Mercure dans votre signe sera en phase avec Vénus. Il se pourrait bien que vous fassiez la paix avec autrui. Et peut-être même que la paix s'installe partout autour de vous, ou éventuellement plus loin puisque Jupiter (le lointain) sera en harmonie avec Pluton (réparation).

Gémeaux

Une semaine compliquée, mais surtout pour le 1er décan et pour les raisons invoquées hier. L'autorité d'un supérieur peut vous importuner plusieurs jours. Mais pour le 2e décan, il y a plus d'harmonie au programme, vous pourriez même tomber d'accord avec quelqu'un, à propos d'un contrat ou d'une rémunération.

Cancer

Vous n'avez aucune planète contre vous, sauf né en toute fin de signe : à cause de Pluton, il se peut qu'un problème relationnel soit amplifié cette semaine (né après le 20 juillet). Mais le 2e décan a tous les atouts en main jusqu'à jeudi au moins et il se peut qu'une rencontre ou une intéressante proposition vous tombe dessus.

Lion

La conjoncture ne vous facilite pas la tâche, ni vos relations, mais si vous faites preuve de bonne volonté et non d'autorité, vous vous sentirez mieux accepté. Un accord dans un conflit est en train de se faire, que ce soit au sein de votre entreprise ou ailleurs, ne vous vexez pas si vous n'avez pas votre mot à dire (2e décan surtout).

Vierge

Seul le 1er décan aura à se plaindre de l'opposition de Mars, parce qu'il aura des difficultés avec un partenaire aux tendances agressives qui ne lui facilitera pas la vie. La vie à deux n'est pas facile en ce moment et si vous êtes célibataire, c'est la vie en communauté, la proximité qui sera compliquée. Mais tout ira bien pour le 2e décan !

Balance

Comme promis, les choses semblent s'arranger pour le 3e décan, grâce à l'harmonie Jupiter-Pluton, symbole de réparation, de résilience. Elle durera jusqu'au 10 mai. 1er décan, si ce n'est pas un proche que vous devez soigner, c'est peut-être vous ? Avec Mars en secteur 6, il se peut que vous ayez un banal rhume, une gastro...

Scorpion

Ce lundi est encore un peu tendu pour le 2e décan, mais cela va rapidement se calmer et au contraire, vous pourrez trouver un accord qui sera équitable. Avec votre partenaire pour les uns, ou avec un associé, un collègue pour les autres. Et le 3e décan pourrait avoir un coup de chance sur le plan financier, un gain au jeu ?

Sagittaire

La semaine sera marquée par un conflit pour le 1er décan et si ce n'est pas avec autrui, ce sera entre vous et vous, peut-être parce que vous aurez une décision à prendre. Ou alors vous regretterez d'avoir fait ou dit quelque chose, voire répété une erreur. Mais vous pourriez aussi faire des travaux chez vous.

Capricorne

La dissonance Soleil/Pluton est exacte mais encore active pour ceux nés après le 16 janvier. Évitez de tout voir en négatif, il y a toujours du positif quelque part. D'autant plus que l'aspect se termine... En revanche, pour le 2e décan, c'est une semaine presque de rêve : un accord pourrait être validé, une proposition retenue.

Verseau

C'est le 2e décan qui risque d'être sous pression aujourd'hui, mais rassurez-vous, ce sera oublié demain et il se pourrait que la vie se montre généreuse par la suite. À travers un gain ou une rentrée d'argent peut-être. 1er décan, surveillez une tendance à jeter votre argent par la fenêtre, soyez généreux mais pas indifférent à la valeur de l'argent.

Poissons

Comme je vous le disais hier, 2e décan, vous avez toutes les chances en ce moment et cela va durer encore jusqu'à vendredi. " Love is in the air ", comme dit la chanson, surtout que Vénus est conjointe à votre Soleil, l'aspect le plus fort entre deux planètes. Mais il peut s'agir aussi d'une rentrée d'argent pour certains.