L'horoscope du lundi 17 janvier 2022

Bélier

Les natifs du 1er décan sont les chouchous du zodiaque avec l'arrivée du Soleil en Verseau jeudi et sa rencontre avec Mercure. Vous allez vous faire de nouveaux amis, ou intégrer un nouveau réseau amical ; cela dit, Mercure rétrograde jusqu'au 4/2, et cela ne deviendra vraiment intéressant qu'à partir du 14 février, où vous prendrez conscience du caractère parfois spécial de vos nouvelles relations (virtuelles ?).

Taureau

C'est un peu compliqué pour le 1er décan cette semaine, il y a des tensions avec des proches, des collègues ; mais il pourrait y avoir des surprises pour le 2e décan. Bonnes ou mauvaises ? C'est partagé : d'un côté Vénus et Uranus parlent d'une évolution imprévue dans votre vie amoureuse (né le 1er mai) mais Saturne vous incite à douter, à remettre vos certitudes en question si vous êtes né vers les 4, 5 mai.

Gémeaux

On vole à votre secours 1er décan, si Jupiter vous fait des misères côté boulot, avec votre chef, ou s'il y a un problème administratif, on vous apportera une aide efficace. En effet, le Soleil et Mercure qui vont se rencontrer en Verseau (à partir de jeudi) indiquant qu'on vous trouvera la bonne façon de contourner la question ; on mettra au point une solution adaptée et vous serez bientôt débarrassé du problème.

Cancer

Il pourrait y avoir un renouveau pour ceux du 2e décan, nés vers les 2, 3, 4 juillet. Vous avez peut-être déjà fait une rencontre ou elle va se faire incessamment sous peu. Quelqu'un qui n'est peut-être pas votre genre mais avec qui il y aura une vraie alchimie sexuelle. Cela dit, si vous êtes en couple, c'est avec votre partenaire que les choses vont repartir parce que vous mettrez du piment dans votre relation.

Lion

1er décan, c'est chaud cette semaine, il est possible qu'on vous fasse une offre, alors que ça fait deux ans qu'il ne se passait quasiment rien de vraiment excitant. Le 3e décan est bien servi aussi cette semaine, un projet sur lequel vous travaillez avance bien, plus vite que prévu même. Mais attendez-vous à un ralentissement, à des obstacles un peu plus tard dans l'année, à partir du mois de mars (né avant le 19/8).

Vierge

Né les premiers jours d'août, cette semaine sera un peu spéciale, on dirait que vous vous êtes libéré de certains préjugés et que vous vous sentirez libre comme l'air. Libre d'aimer, libre de vous imposer, libre de vous exprimer comme vous en avez envie. C'est dans l'air depuis plusieurs mois, mais cela prend un relief particulier en ce moment, et surtout lorsque Vénus reprendra une marche directe, le 29.

Balance

C'est sûr, vous serez très content 1er décan de la prochaine arrivée (jeudi) du Soleil en Verseau. Nous en reparlerons, mais vous allez pouvoir libérer toute votre créativité, et vous en avez des tonnes en réserve. Que vous soyez dans un métier artistique, commercial ou autre, vous êtes doué pour donner de la beauté à ce que vous faites, dans la forme comme dans le fond. Les idées les plus fantaisistes seront les bienvenues.

Scorpion

Vous songez sérieusement à retourner dans un endroit que vous aimez bien, ou à retrouver une personne que vous avez connue dans le passé : 1er décan ça peut se faire. Vous en discuterez dans le courant de la semaine, mais sachez qu'il y aura des délais étant donné que Mercure rétrograde ; ou que vous serez empêché de faire ce que vous voulez pendant quelque temps ; a priori, jusqu'au 14 février.

Sagittaire

Né après le 16 décembre, Mars étant sur votre Soleil jusqu'à dimanche, veillez à canaliser votre énergie et à ne pas vous mettre en colère pour des broutilles. Toutefois, comme les autres décans qui sont passés par là, vous pouvez avoir à vous battre contre un rival, un adversaire, ou à vous défendre contre une attaque, qu'il s'agisse d'un problème professionnel ou... d'un virus. Vous risquez un peu de fièvre.

Capricorne

Une semaine qui verra le Soleil en Verseau jeudi favoriser votre argent, et justement, vous pourriez être très surpris par une rentrée très inattendue. En effet, 2e décan, Vénus sera en harmonie avec Uranus, celle-ci redevenant active mercredi. Cependant, la conjoncture peut également jouer un rôle dans votre vie sentimentale, avec un coup de coeur ou une rencontre amicale inattendue.

Verseau

On vous souhaitera votre anniversaire à partir de jeudi, 3h40 du matin cette année. Conjoint à Mercure, il mettra l'accent sur la communication et les objets de communication. Les réseaux sociaux vous seront favorables, tout ce qui permettant de vous faire connaître ou même de faire des " affaires " étant favorisé par la conjoncture, grâce également à Jupiter qui circule dans votre secteur d'argent.

Poissons

Les mieux servis sont ceux du 2e décan, c'est-à-dire nés entre le 1e et le 10 mars. Les bons influx de Vénus pourraient vous faire découvrir un nouvel aspect de l'amour, et parfois des relations amicales aussi. C'est-à-dire qu'un ou une amie pourrait devenir plus que cela et votre entourage en sera très surpris. Par ailleurs, 1er décan, vous avez toujours Jupiter chez vous, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est à double détente.