L'horoscope du lundi 14 novembre 2022

Bélier

Rien que des bonnes nouvelles cette semaine, surtout si vous êtes né en mars. Vous vous sentirez bien considéré, respecté et vous obtiendrez toutes les autorisations que vous désirez. Vos trois décans y auront droit chacun à leur tour. Mais il peut aussi être question d'un voyage, à prévoir d'ici quelque temps, d'autant plus que Jupiter qui les représente revient chez vous fin décembre.

Taureau

Avant jeudi, la possibilité de trouver un accord, un terrain d'entente dans un conflit, ou de faire une rencontre très intéressante est au programme du 3e décan. Même si Saturne revient vers vous et ralentit votre rythme, ou vous fatigue, cela n'empêchera pas la bonne conjoncture de ce début de semaine de donner un résultat. 1er décan, il sera question d'argent à partir de mercredi.

Gémeaux

Vous, c'est après mercredi que vous pourrez faire d'intéressantes rencontres ou signer un accord, un contrat. Si vous êtes né en mai, vous avez les faveurs des astres. Ce qui signifie qu'intérieurement, les conditions sont réunies pour que vous ouvriez une porte et que vous soyez en phase avec les autres, même si vous croyez ne pas l'être. Suivez votre instinct.

Cancer

Jusqu'au 22, Mars est la planète dominante et le fait qu'elle soit mal placée en ce moment risque de vous fatiguer. Vous devriez moins vous disperser, moins vouloir tout faire en même temps... Toutefois, il est possible que certains natifs du 3e décan souffrent de quelque chose et qu'ils aient l'impression de ne pas en voir le bout, que personne ne fait rien pour eux ! Courage...

Lion

Vous êtes de ceux qui seront ravis de l'entrée de Mercure et Vénus en Sagittaire. Le résultat est que vous serez encore plus dans la séduction et que les autres y seront sensibles. Vous obtiendrez tout ce que vous voulez grâce à votre art, à vos dons, mais aussi à votre sourire qui sera éclatant. Né en juillet, vous vous sentirez particulièrement bien dans votre peau dès mercredi.

Vierge

Vous serez sensible cette semaine à l'arrivée de deux planètes sympathiques dans le secteur de la maison et de la famille. Un parent pourrait passer du temps chez vous... Ou est-ce vous qui vous déplacerez ? En tout cas, il semble que pour ceux du mois d'août, il y ait une sorte de réunion familiale au programme, probablement pour le week-end prochain.

Balance

A partir de mercredi, la conjoncture sera du gâteau pour ceux de septembre. Mais les autres y auront droit un peu plus tard. Un proche vous sera d'une aide considérable. Il ou elle vous permettra de faire un grand pas en avant, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Il est vrai qu'en tant que Balance, vous aidez autant les autres que, parfois, ils vous aident.

Scorpion

Pour votre dernière semaine de règne, le Soleil vous offre une magnifique conjonction avec Jupiter et si c'est votre anniversaire, cela annonce une bonne année. Et non seulement vous allez vous développer, ou développer votre job, mais en plus, vous serez dans un contexte où tout vous sera permis, vous sentirez que vous n'avez pas de limites (en 2023).

Sagittaire

Vous apprécierez cette semaine, surtout 1er décan. Vénus entrera dans votre signe mercredi et jeudi ce sera Mercure. On vous dira qu'on vous aime, ou c'est vous qui le direz. A moins que vous ne fassiez une rencontre, ou qu'une personne que vous aimez ne vous rende visite. D'ailleurs, d'ici mercredi-jeudi, l'ambiance est à l'attente, à la préparation de quelque chose.

Capricorne

Vous êtes gâté par la conjoncture, une harmonie entre Vénus et Jupiter vous aide à accepter plus facilement que vous avez le droit d'être heureux et même amoureux. Cela ne concerne que le 3e décan, mais comme vous avez aussi la conjonction de Pluton, vous avez sûrement beaucoup de tourments depuis quelque temps. Cette séquence, jusqu'à mercredi, vous fera beaucoup de bien.

Verseau

Vous serez satisfait de l'ambiance de cette semaine qui changera à partir de mercredi. Si vous êtes du 1er décan, un projet excitant pourrait voir le jour ! On vous fera certainement une proposition, laquelle comportera un aspect financier qui vous réjouira. Sinon, il est possible qu'on vous annonce que vous allez avoir droit à une aide assez conséquente. Chaque décan y aura droit au fil des jours.

Poissons

Si hier vous avez pu oublier la dissonance de Mars, 3e décan, elle fera de nouveau parler d'elle dans le courant de la semaine, avec une difficulté à aller de l'avant. C'est-à-dire que Mars vous donne l'envie d'agir, de prendre une décision, mais Neptune vous décourage en dispersant votre énergie. Vous avez l'impression que trop c'est trop, que vous n'avez pas la capacité d'entreprendre.

