L'horoscope du lundi 14 février 2022

Bélier

Vous aurez le sens de l'anticipation très développé et il est même possible qu'on vous demande de faire des prévisions : politiques, financières ou autres. Vous serez également préoccupé par tout ce qui est social, le sort des autres et surtout des personnes défavorisées vous tenant à coeur. Côté amitié, vous pourriez vous faire de nombreuses nouvelles relations grâce à ce Mercure en Verseau.

Taureau

Mercure trône au zénith de votre thème, cela vous incite à accorder une grande importance à tout ce qu'on vous dit, à ce que vous lisez, ou ce que vous voyez. Jusqu'au 24 février pour le 1er décan, il s'agira de penser qu'on vous dit la vérité, et vous avez intérêt à remettre en question ce que vous entendez, juste pour vous faire votre propre opinion. Il ne faudrait pas adhérer à celles des autres par paresse.

Gémeaux

En excellente position, Mercure accentue votre curiosité pour tout ce qui est nouveau dans le domaine technique, scientifique. Vous serez très bien renseigné. C'est-à-dire qu'en fait, vous serez curieux de tout ce qui se développe dans le domaine des nouveautés, et avec Mercure en Verseau vous pouvez être sûr qu'il y en aura et qu'on en parlera. Mercure était déjà venue là début janvier.

Cancer

En ce qui vous concerne, c'est votre sens critique qui est plus pointu avec Mercure de retour en Verseau. Vous aurez la dent un peu dure contre certaines personnes. En fait, vous serez en recherche de perfection et tout ce qui est imparfait vous sautera aux yeux. Mais il se peut aussi qu'une petite crise du côté des finances soit à prévoir, mais juste pour le 1er décan cette semaine - et jusqu'au 24 février.

Lion

Mercure est de nouveau face à vous, comme en janvier et vous pourriez avoir des nouvelles, probablement positives, d'une proposition qui date de début janvier. C'est peut-être vous qui l'avez faite, ou on vous a fait une offre et si c'était resté lettre morte, vous en aurez donc des nouvelles. Mais vous pouvez aussi, en discutant avec quelqu'un, avoir une idée de génie à partager immédiatement.

Vierge

Mercure a fait une longue boucle avant de retrouver votre secteur du travail, 1er décan. Un nouveau collègue arrive, ou on change quelque chose dans votre organisation. C'est peut-être même vous qui décidez, pour des raisons pratiques, de changer votre manière de travailler ou votre lieu de travail. Vous avez jusqu'au 24 février, 1er décan, pour mettre ces changements en œuvre, ou vous y adapter.

Balance

Vous serez content de vos résultats avec Mercure en Verseau, d'ailleurs vous aurez des compliments sur la qualité de votre travail et surtout sur votre créativité. 1er décan, jusqu'au 24 février, le week-end prochain étant vraiment plaisant parce que les compliments que vous entendrez ne seront peut-être pas uniquement sur votre travail, mais aussi sur votre physique, sur votre allure.

Scorpion

Au contraire de la Balance, ce ne sont pas des compliments que vous entendrez, mais des critiques. Cela dit, ce seront de simples remarques, mais pour vous ce seront des critiques alors qu'elles seront très anodines. Vous ne pourrez pas vous empêcher de tout amplifier, simplement parce que vous serez plus à fleur de peau que d'habitude et vous prendrez un peu tout ce qu'on vous dira de travers (1er décan).

Sagittaire

Avec Mercure en Verseau, il s'agira de transmettre des informations ou d'en recevoir. Vous pourriez faire un stage par exemple, ou avoir un apprenti chez vous, dans votre entreprise ou au bureau. Apparemment, ce sera quelqu'un d'intelligent et qui vous épatera. Mais on louera aussi votre savoir, votre habileté à vous exprimer et à convaincre ceux avec qui vous êtes en relation.

Capricorne

Comme début janvier, il sera question d'argent avec Mercure en Verseau, des comptes à faire, un budget à établir, une dépense aussi à laquelle il faut réfléchir. Vous aurez en tout cas l'esprit occupé par des questions matérielles. Cela dit, vous serez très malin pour certaines choses, par exemple si on vous demande de trouver une solution à un problème quelconque : vous la trouverez très vite.

Verseau

Mercure revient dans votre signe aujourd'hui, elle restera dans votre 1er décan jusqu'au 24 février et mettra l'accent sur votre tendance à contredire vos interlocuteurs. Pas forcément pour les embrouiller, mais parce que vous trouverez leurs idées sans intérêt, ou qu'elles seront en totale opposition avec ce que vous pensez. Côté boulot, il n'y aura rien à redire, surtout côté rendez-vous où tout se passera bien.

Poissons

Vous serez encore plus rêveur et imaginatif avec Mercure en Verseau, vous aurez des idées qui ne seront pas politiquement correctes, et vous les assumerez. Ce sera peut-être par esprit de contradiction parce que vous trouverez que les autres sont comme des perroquets, qu'ils ne font que répéter ce qu'ils ont entendu. Alors que vous, espérons-le, vous vous êtes fait votre opinion par vous-même.

