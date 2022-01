L'horoscope du lundi 10 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

En vedette cette semaine, le 3e décan, qui dispose de l'énergie martienne. Mais méfiez-vous d'un possible manque de limites. Vous ne connaîtrez pas votre force, et vous risquez d'aller trop loin dans votre volonté d'imposer vos idées et opinions. Mars est en effet en dissonance avec Neptune, et cela accentue son manque de limites, sa volonté pouvant s'exprimer tous azimuts et sans contrôle aucun. Il arrivera que vous ne soyez pas conscient du fait que vous allez trop loin.

Taureau

3e décan, vous serez bien content de l'harmonie entre le Soleil et Neptune parce que vous aurez de belles intuitions et qu'on reconnaîtra que vous voyez juste. Cela concernera aussi bien votre vie privée, que votre avis sur ce qui se passe dans notre pays ou dans le monde. Vous aurez une vision très réaliste et qui combattra victorieusement le pessimisme ou l'alarmisme qui règne chez certaines personnes.

Gémeaux

La conjoncture est compliquée pour le 3e décan qui se débat depuis plusieurs mois dans une situation qu'il juge incontrôlable. Elle revient au 1er plan ces jours-ci. Cela peut être très déstabilisant, créer en vous de forts remous liés à une anxiété. Et si vous vous faites autant de souci, c'est soit pour votre travail, soit pour une affaire familiale qui vous semble s'éterniser et sur laquelle vous n'avez aucune influence.

Cancer

2e décan, vous avez la cote ! Avec qui, je ne peux pas le savoir, mais ce que je sais c'est que vous disposez d'un charme un peu magique et qui fait des victimes. Mais ce charme étant lié à Vénus et Vénus étant rétrograde, vous n'en êtes pas conscient. Vous séduisez sans vous en rendre compte ! En couple, l'entente peut être belle, il faut juste que vous échangiez davantage, mais vous avez du mal.

Lion

1er décan, vous êtes parmi les favoris de 2022. Il se trouve qu'on vous a fait ou qu'on va vous faire une offre d'ici jeudi et qu'il faudra vous décider rapidement. Parce qu'après jeudi, Mercure (échanges) va rétrograder et que les choses ne se feront pas facilement. Cela dit, peut-être que vous aurez besoin d'une période de réflexion pour savoir exactement ce que vous voulez (jusqu'au 21 février ?).

Vierge

C'est encore Jupiter qui a la vedette cette semaine, soit vous avez la possibilité de vous associer, de former un couple, soit vous avez affaire à l'administration. Il y a même peut-être un passage devant un juge à prévoir d'ici au 12 février. C'est le 1er décan qui est concerné pour l'instant, après le 12, ce sera le 2e, mais cela ne se passera pas du tout de la même manière, parce qu'Uranus changera la donne.

Balance

Mercure vous envoie un bon aspect, 1er décan, favorable à tout ce qui peut circuler, les échanges, les informations, vous-même qui pourriez avoir à vous déplacer. En tout cas, si vous avez à vous exprimer, ou à valoriser un de vos moyens d'expression, cela vous sera possible jusqu'à jeudi, jour où Mercure entamera une rétrogradation. Tout sera plus lent à ce moment-là, et jusqu'au 14 février.

Scorpion

Vous êtes entier, passionné, souvent excessif, et c'est le cas ces jours-ci. Soyez attentif et surtout prévoyant, on a l'impression que l'argent vous file entre les doigts. En tout cas, vous aurez du mal à le conserver, alors que la conjoncture elle-même (les planètes en Capricorne) est plutôt du genre conservateur. Toutefois, Mars est en dissonance avec Neptune et cela vous ôte vos limites, 2e décan.

Sagittaire

3e décan, vous recevez Mars, et sa dissonance avec Neptune pourrait vous inciter à dépasser vos limites, à trop vous dépenser ou à vous montrer trop autoritaire. Il y aura donc de l'excès dans l'air et vous aurez du mal à vous contrôler parce que Neptune est déjà en dissonance avec vous et que votre volonté est malheureusement inefficace face à des comportements que vous ne contrôlez pas.

Capricorne

Bon anniversaire au 3ème décan, l'astre solaire est en harmonie avec Neptune et vous invite à enrichir votre esprit. Une nouvelle branche du savoir vous intéresse, et va vous intéresser un bon bout de temps, parce que la configuration vous rend un peu boulimique dans ce domaine. Plus que jamais vous avez besoin de vous cultiver, et comme je vous l'ai déjà dit, l'histoire est un de vos sujets favoris.

Verseau

Mercure entamera jeudi une rétrogradation, la première de l'année (il y en a trois) et votre premier décan risque de se poser des questions sur une proposition. L'un de vos projets pourrait être sur le point de se concrétiser, mais si ce n'est pas fait avant jeudi, vous risquez d'avoir du retard à l'allumage ! Rien d'inquiétant cependant, de toute façon ce projet ne peut que porter ses fruits.

Poissons

La dissonance Mars/Neptune marque votre semaine. 3e décan, gare aux bourdes, aux autres erreurs et maladresses, et méfiez-vous aussi des manipulations. Et même parfois, de trahisons. Cela dit, cet aspect a déjà été actif de longs mois en 2021, pas tout le temps, mais vous n'avez pas pu ne pas le remarquer. Il peut aussi provoquer du découragement, et même le sentiment que vous n'êtes bon à rien.