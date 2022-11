L'horoscope du lundi 07 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

S'il y a une configuration susceptible de provoquer une situation de crise, c'est celle de cette semaine, qui fait vibrer des planètes liées aux conflits et à la frustration de ne pouvoir les résoudre. En effet, cela ne dépend pas de vous, vous avez donc intérêt à rester passif face à ce qu'il se passe, même si vous avez des idées très précises sur ce qu'il faudrait faire.

Taureau

Vous n'êtes pas gâté cette semaine, surtout 2e décan, mais nous subirons tous des dissonances qui créent de la peur et en même temps l'envie de balayer ces fortes émotions. Aujourd'hui c'est Vénus, votre planète, qui subit une dissonance de Saturne et cela signifie que vous avez peur de perdre quelqu'un, ou que ce quelqu'un (que vous aimez) brille par son absence.

Gémeaux

Beaucoup de Gémeaux possèdent un tempérament optimiste, et vous aimez faire rire, mais difficile d'amuser vos proches cette semaine, la situation ne s'y prêtera pas. A moins que vous ne fassiez de l'humour noir ! Du coup, vous vous traînerez, vous n'aurez pas votre légèreté habituelle et vous aurez tendance à vous ennuyer et donc à déprimer. Mais ça passera en fin de semaine.

Cancer

Vous faites partie de ceux qui n'auront pas à se plaindre, enfin pas trop, de la conjoncture, d'ailleurs comme je vous l'ai dit hier, ça secoue un peu mais dans le bon sens. Coup de coeur, coup de foudre, ou rupture mais une rupture que vous aurez souhaitée (pour ceux qui sont concernés). Cependant, consultez votre ascendant pour voir ce qu'il s'y passe !

Lion

Vous êtes peut-être moins sous tension mais vous êtes triste, 2e décan, ou alors vous avez peur que quelque chose n'arrive ou ne revienne vous tourmenter. Les autres décans sont plus tranquilles, même le 3e qui a pourtant fort à faire avec quelqu'un d'indécis ou de manipulateur. Quant au 1er décan, la semaine sera paisible, puisque sans aspects (consultez votre ascendant).

Vierge

Vous pourriez bien avoir le prix de l'humour noir cette semaine ! En tout cas, vous serez parmi les plus lucides et les plus réalistes, notamment 1er et 2e décan. Et vous serez de bon conseil, face à ceux qui paniquent. Seul le 3e décan peut avoir encore et toujours des soucis avec une décision que vous n'arrivez pas à prendre, ou que quelqu'un (conjoint, patron ?) menace de prendre.

Balance

Comme les autres signes d'Air, la situation vous incitera à réfléchir, à essayer de trouver des solutions malignes, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Il faut dire que vous serez certainement bien inspiré, dans la mesure où votre esprit pratique sera plus développé que d'habitude. Vous aurez de bonnes idées, et saurez habilement les partager avec les autres.

Scorpion

Vous pouvez être sûr de mieux terminer la semaine que vous ne la commencez ! Vénus et Saturne sont en dissonance et il semble que quelqu'un vous manque. Ou quelque chose, Vénus représente amour et argent, aussi pouvez-vous avoir des soucis dans le domaine matériel, 2e décan. Vous pourriez aussi devoir renoncer à vous offrir quelque chose, et cela vous déprime.

Sagittaire

Ce n'est pas la meilleure semaine de l'année, loin s'en faut, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à subir des dissonances frustrantes, faites le gros dos. Vous qui êtes d'habitude si actif, dynamique et positif, vous serez peut-être obligé de subir, de rester passif face à une situation compliquée. Essayez de détourner votre attention des événements : lecture, télé, radio, humour vous aideront.

Capricorne

Vous êtes nettement mieux loti que les autres ! Les dissonances ne vous touchent pas, dans la mesure où vous aviez prévu que les choses ne tourneraient pas très bien. La situation est peut-être générale, mais elle peut aussi être personnelle à travers les problèmes d'un ami, ou un léger froid avec un proche. On ne peut pas dire qu'il sera facile de communiquer avec vous...

Verseau

Plusieurs dissonances et une pleine Lune chagrine vous obligeront, cette semaine, à supporter une ambiance qui ne vous plaira pas, et peut réveiller certaines angoisses. C'est-à-dire que vous ne vous sentirez pas armé pour affronter certaines situations, ou même certaines personnes qui sont dans le pouvoir, ce qui n'est peut-être pas votre cas (sauf Pluton fort).

Poissons

A part Mars, qui persiste à créer une situation embrouillée, les dissonances de la semaine ne vous concernent pas directement. En tout cas, vous mettrez à distance ce qui vous dérange. Vous préférerez oublier, ne pas voir, tout simplement parce que vous êtes trop sensible et que vous savez bien qu'il est facile de vous atteindre. Vos défenses, l'oubli et la fuite, vous seront très utiles !

