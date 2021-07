L'horoscope du lundi 05 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre 2e décan est en vedette cette semaine, il se peut que vous soyez surpris, dérouté même, par une histoire d'argent, qu'elle soit en votre faveur ou non. Cela dépend de votre thème, mais vous pouvez recevoir de l'argent que vous n'attendiez pas, ou au contraire avoir quelque chose d'imprévu à payer. 3e décan, si vous signez un quelconque engagement, soyez très attentif aux détails, essayez de voir ce qui est écrit entre les lignes. 1er décan, rien de spécial en-dehors des influx de la Lune.

Taureau

Apparemment, les remous provoqués par la conjoncture fragilisent et déstabilisent le secteur de la famille, 2e décan, mais cela peut aussi toucher votre travail. Après Mars, qui est encore sur votre Soleil et sur Uranus (né autour des 4, 5 mai), c'est au tour de Vénus de subir les mêmes dissonances et il serait étonnant qu'il n'y ait pas une sorte de cassure. En revanche, ça va plutôt bien pour le 1er décan, très amicalement soutenu, et pour le 3e, qui voit son instinct et son intuition décuplés.

Gémeaux

Vous aussi, vous êtes un signe double et donc susceptible d'être en position instable, les problèmes familiaux ou professionnels se succédant, 3e décan. Ce n'est pas tous les jours, mais précisément ces jours-ci vous ne savez plus à quel saint vous vouer, surtout si vous êtes né autour du 14 juin. Et encore, c'est atténué par la rétrogradation de Neptune. 2e décan, il se peut que vous ayez à changer vos plans cette semaine, comme la semaine dernière d'ailleurs. 1er décan, la dissonance de Jupiter vous a tracassé mais elle est en train de partir jusqu'en décembre.

Cancer

La semaine est encore marquée, jusqu'à jeudi, par la trompeuse dissonance entre Mercure et Neptune, ne laissez pas la bave du crapaud vous atteindre, ou les mensonges, les tromperies vous affecter. Cependant, la plupart du temps, ce sont des maladresses que vous constaterez, des choses liées à l'inattention. Par ailleurs, il y aura une nouvelle Lune samedi, nous en reparlerons, mais elle sera un vrai renouveau pour ceux qui sont nés ce jour-là. Elle sera suivie par l'entrée de Mercure dans votre signe, chanceuse puisque reliée à Jupiter.

Lion

Comme les autres signes, soyez le plus attentif possible à tout ce qui pourrait vous échapper des mains, ou que vous pourriez oublier, un rendez-vous, un objet que vous laisserez quelque part... Pour ceux qui ont déjà dans leur thème une dissonance de Neptune, (nés en 1967, 68, 69), veillez à ne pas faire de mauvais investissements sur les conseils de quelqu'un : toute influence pourrait être (parfois involontairement) nocive. Vous n'avez besoin des conseils de personne. Il y aura également une nouvelle Lune samedi, nous en reparlerons.

Vierge

Avec les autres signes doubles, vous serez les plus sensibles à la dissonance Mercure/Neptune, reine des embrouilles et des mauvaises décisions, 3e décan. Mais tout le signe pourrait en avoir des échos. Cela dit, tout dépend de ce que faisait Neptune dans votre thème natal et si vous êtes né au début des années 80, elle était en dissonance avec vous, vous y êtes donc plus réceptif. Et sûrement plus ennuyé. En revanche, 2e décan, la nouvelle Lune de samedi sera excellente pour vos projets. 1er décan, aucun aspect sauf l'opposition, parfois injuste, de Jupiter.

Balance

Pour votre signe, la dissonance Mercure/Neptune devrait être juste produire de la distraction, de fausses manipulations, bref des détails pas très importants. Sauf si vous êtes né entre 1994 et 1998, Neptune en Capricorne était mal placée et vous ressentirez davantage cette conjoncture sous forme de mensonge, voire de trahison (3e décan). 2e décan la nouvelle Lune de samedi éclairera votre vie professionnelle, un nouveau départ peut-être, et 1er décan : aucun aspect, sauf ceux de la Lune.

Scorpion

Le Soleil en Cancer vous illuminera toute la semaine, qui se terminera par une nouvelle Lune favorable à votre développement personnel et aux voyages. Il est vrai que ce sont les vacances et que vous pourriez avoir choisi de partir en juillet. Dans ce cas, cette semaine sera une vraie détente pour tous, mis à part ceux nés entre le 6 et le 13 novembre qui reçoivent des dissonances stressantes qui les obligent à faire des efforts, voire à prendre une décision difficile. 1e décan, aucun souci.

Sagittaire

Vous êtes un signe double, vous serez donc sensible à la dissonance de Mercure et Neptune, surtout né au début des années 80. Gare aux mauvaises influences, aux mensonges, aux trahisons, et c'est toujours le 3e décan qui est le plus concerné. Pour le 2e décan, la nouvelle Lune brillera à partir de vendredi, vous serez poussé à agir avec beaucoup de courage et de confiance en ceux pour qui vous agirez. Quant au 1er décan, il doit toujours gérer une dissonance de Jupiter qui a pu créer de l'injustice ou, une négligence de votre part.

Capricorne

On ne peut pas dire, 3e décan, que dissonance de Mercure et Neptune est négative. Au contraire, elle accentue votre intuition, mais l'écouterez-vous ? Ce n'est pas sûr. Vous êtes tellement carré, épris de logique, que vos intuitions vous semblent faire partie du domaine de l'irrationnel. Alors qu'elles sont supérieures à l'intelligence ! 2e décan, la nouvelle Lune s'opposera à vous mais vous proposera quelque chose, comme nous le verrons samedi. 1er décan, Jupiter est toujours chanceuse.

Verseau

Ce n'est pas une semaine tranquille et sereine pour le 2e décan, préparez-vous à des imprévus, en particulier dans le domaine relationnel. C'est déjà en cours d'ailleurs puisque Mars s'oppose à vous, nous en avons parlé la semaine dernière. Cette semaine c'est Vénus qui sera en dissonance avec Saturne et Uranus, il peut y avoir une rupture, une cassure. 1e décan, pas de problème (sauf planète dans le 2e) et 3e décan, il faut juste veiller à ne pas dilapider votre argent, même si c'est pour faire plaisir à l'un de vos proches.

Poissons

Signe double, qui reçoit Neptune, en conséquence réceptif à sa dissonance avec Neptune. 3e décan, sachez s'il vous plaît faire la part entre le réel et l'imaginaire, démêler le vrai du faux, et ne pas subir d'influences nocives. Certains seront simplement face à une erreur de jugement, ou à une fausse croyance. 1e décan, Jupiter est encore chez vous mais rétrograde. Si on vous a promis une mutation ça ne sera pas avant la fin de l'année. 2e décan, du désordre dans votre vie quotidienne ?