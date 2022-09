L'horoscope du Lion pour le mois d'octobre 2022

Que réservent les astres au Lion au mois d'octobre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mars et le 21 avril.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct en appelant au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

Le Soleil, Vénus et Mercure à partir du 10, ces trois planètes transiteront la Balance ce mois-ci, un secteur du ciel positif pour votre mental, vos échanges et votre travail quotidien. Vous vous sentirez porté par un courant qui vous permettra d'accélérer, d'autant plus que Mercure revient aux positions occupées fin août et septembre. Vous aviez fait une offre, ou on vous en avait fait une et rien n'avait été acté. Il se trouve que la conjoncture révèle que la situation pourrait tourner en votre faveur. Notamment si vous êtes né en juillet.

Vie quotidienne

Mars est toujours en Gémeaux, dans votre secteur des projets et des relations professionnelles. C'est une bonne configuration, sauf que Mars sera tout le mois en dissonance avec Neptune. Il peut bien sûr y avoir un climat général un peu confus, des manifestations... Sur le plan personnel, attention à ne pas vous faire un film à propos d'un projet auquel vous pourriez croire alors que rien n'est établi sérieusement. Pareil pour une amitié, qui pourrait évoluer et prendre beaucoup trop de place à votre goût. Surtout que la personne peut se révéler manipulatrice (3e décan surtout).

Vie amoureuse

Vénus occupera la Balance jusqu'au 23 et sera conjointe tout ce temps au Soleil. Même lorsqu'il entrera en Scorpion, Vénus lui sera conjointe. C'est quand même une configuration qui recherche la paix et l'harmonie, que ce soit sur le plan général, ou en particulier dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir facilement le coeur qui bat ! Vous ne vous engagerez pas, mais votre désir de plaire sera comblé parce que, sans faire d'efforts, vous constaterez que votre séduction fait des victimes. Parfois, vous retrouverez des émois très adolescents et cela vous mettra d'excellente humeur. A deux, votre complicité sera au premier plan.

En aparté

La nouvelle Lune aura lieu le 25, dans le 1er décan du Scorpion, et sera donc conjointe à Vénus. 1er décan du Lion, il sera question d'une réunion familiale, d'une commémoration, bref d'un événement qui peut rassembler votre famille. Il est aussi possible que l'un de vos enfants, ou quelqu'un que vous aimez bien vienne passer quelques jours chez vous. Mais vous pouvez vous aussi vous déplacer en fin de mois à la faveur des vacances (elle commencent le 22). Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info