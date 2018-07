publié le 30/04/2017 à 08:52

Taureau

Un long et agréable week-end dont vous allez profiter à fond pour traîner en famille, vous occuper de vos balcons et jardins, ou tout simplement lire un bon bouquin. En tout cas, il sera important d'occuper votre esprit et surtout vos mains car, dans la vie, vous n'êtes pas toujours un intellectuel pur jus. Vous aimez ce que vous pouvez créer, toucher, façonner, et tout ce qui est en rapport avec la nature. Cela dit, les échanges auront aussi leur importance et ils ne seront pas toujours très calmes.

Bélier

La conjoncture est toujours aussi excitante, mais la Lune est passée au Cancer et du coup vos humeurs sont un peu trop changeantes. Quelque chose vous inquiète. Est-ce personnel ou est-ce en rapport avec la situation du pays et le 2e tour de la présidentielle ? En tout cas, la présence de Vénus dans votre signe est significative et vous pourriez avoir plusieurs motifs de satisfaction, non seulement dans votre vie amoureuse, mais aussi en ce qui concerne le pays (1er décan surtout).

Gémeaux

Souvent le Gémeaux ne tient pas en place, mais vous serez pris d'une immense paresse et il vous est conseillé de ne pas lutter contre ce que demande votre corps. Il sait ce qui est bon pour lui et s'il vous impose de rester dans votre canapé, de vous occuper de la maison, ou à la rigueur de concocter un bon petit repas, écoutez-le. Vous serez en phase avec vous-même, avec la vie, et c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour être bien dans sa peau. Exception faite du 1er décan...

Cancer

La Lune étant chez vous, vous serez très rêveur jusqu'à demain soir et votre imagination donnera de bien plus jolies couleurs à la vie que la réalité. Vous aurez besoin de ce refuge intérieur, de ne pas être dérangé par les bruits du monde... Seule la famille aura tous les droits, même celui de vous casser les pieds ! Mais il ne faudra pas non plus qu'ils exagèrent parce que la configuration dit que vous manquez un peu de patience en ce moment.



Lion

Vous aussi, il vous est conseillé de débrancher jusqu'à mardi pour recharger vos batteries. Surtout natif de juillet, vous avez mille choses sur le feu ces temps-ci. Cela revient à Mars, qui occupe précisément votre secteur des projets et des espoirs. Mais comme vous n'êtes pas du genre à vous accrocher à des utopies en permanence, on peut penser que vous avez quelques projets sous le coude. Toutefois, n'oublions par la présidentielle qui peut générer en vous quelque espoir.

Vierge

Vous profitez peut-être de ce pont pour aider l'un de vos amis à déménager ou à repeindre son salon. A moins que vous ne vous mettiez à bricoler chez vous. En tout cas, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer, vous saurez ce que vous avez à faire à chaque moment de la journée. Et cela vous conviendra ainsi, vous détestez le vide et surtout le lent passage du temps quand vous ne faites rien. 1er décan, Mars crée toujours de l'énervement et des comportements impulsifs.

Balance

Très sérieux, vous aurez des impératifs ce week-end et pour vous reposer, ou vous sentir libre de faire ce que vous voulez, il faudra attendre le week-end prochain. En fait, il y aura quelque chose en particulier qui vous tiendra à cœur, que ce soit l'élection présidentielle ou les lois et traditions à faire respecter en famille. Car, avec la Lune en Cancer, c'est elle qui sera au premier plan de cette fin de semaine et ce sera à peu près la même ambiance demain.

Scorpion

Vous pouvez prévoir un bon week-end, en tout cas vous vous sentirez comme en vacances et il n'est pas exclu que vous soyez déjà parti visiter un joli petit coin. Vous serez plus contemplatif que d'habitude, en tout cas en apparence. En effet, cela ne veut pas dire que vous aurez la tête vide, bien au contraire. Vous serez très créatif et imaginerez d'improbables scénarios concernant votre vie ou les événements de la semaine. Voire ceux à venir, comme le 2e tour de la présidentielle.

Sagittaire

Vous aurez l'impression qu'on cherche à vous influencer or vous détestez cela. Et si votre interlocuteur voulait tout simplement vous donner des conseils de bon sens ? Il ne faut pas confondre manipulation et conseils, or vous avez tendance à le faire et donc à ne pas savoir discriminer ce qui est intéressé de ce qui ne l'est pas. En premier lieu, écoutez ce qu'on vous dit, ne vous fermez à rien, puis exercez votre sens critique de manière objective. Si possible.

Capricorne

Vous aurez l'impression d'être envahi, que votre maison est mise à sac, mais rien de grave, juste les enfants qui s'ennuient le dimanche. Faites quelque chose avec eux ! Etablissez un programme pour aujourd'hui et pour demain (1er mai). A moins que vous n'ayez pris les devants et que vous ne soyez parti sur les routes pour rejoindre des amis... Du coup, c'est dans la voiture que le désordre s'installera. Et pour tout dire, vous détestez le désordre, cela vous hérisse le poil.

Verseau

Toujours un grand soleil pour vous, à part un petit grain de sable quelque part dans votre tête. Et si ce que vous avez prévu, ce que vous espérez, n'arrivait pas ? Quelque part vous êtes sûr de vous, mais il y a une infime part de doute et elle peut vous inquiéter plus ou moins tout ce week-end (qui est long). En tout cas, si vous êtes de janvier, c'est la Lune (vos pensées intimes) qui sèmera le doute, mais comme elle est rapide, il ne s'installera pas, promis.

Poisson

À part les natifs de février, un peu trop montés sur ressorts, vous passerez tous un bon week-end, vous vous sentirez mis sur un piédestal et les compliments pleuvront. Mais vous pouvez aussi avoir des activités qui vous feront du bien et vous permettront d'utiliser votre créativité. Pour vous, ou pour vos enfants, vous serez très inventif et ils vous en seront reconnaissants. Tout ça pour dire que d'une manière ou d'une autre, votre ego sera flatté et c'est bon pour la santé.