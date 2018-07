publié le 28/10/2017 à 08:21

Bélier

À cause de la dissonance entre Vénus et Pluton, vous aurez peur d'être trahi 2e décan, ou de découvrir qu'on vous mène en bateau. Mais vous serez un peu parano ! Essayez de rationaliser ce que vous ressentez et de n'y accorder de l'importance que s'il y a quelque chose de concret, de vérifiable. 1er décan, évitez de passer en force et de vous montrer agressif, plus vous mettrez d'eau dans votre vin, mieux cela se passera dans vos relations. 3e décan, Pluton n'est pas très loin de vous, d'importantes mutations peuvent se préparer.

Taureau

Saturne sera bientôt hors-jeu en ce qui concerne votre argent. Celui que vous devez récupérer, un héritage par exemple. Cela a pris plus de temps que prévu, mais le signe/secteur où se trouve Saturne est toujours ralenti et elle circule donc dans votre secteur des finances depuis longtemps (3e décan). 1er décan organisez-vous, il y a du travail à la pelle et ce n'est pas facile à gérer, surtout que certains ont attrapé un gros rhume. 2e décan, si vous avez une entrevue pour un boulot, laissez parler l'autre, les gens adorent parler d'eux.

Gémeaux

Les bonnes vibrations sont pour le 2e décan aujourd'hui, vous serez entouré d'affection et c'est un très bon médicament contre tous les autres problèmes. En particulier celui que vous crée Neptune et qui consiste en vous empêcher de vous construire des bases solides, autant familiales que professionnelles. 1er décan, pas de souci sauf si vous êtes un créateur ou si vous avez des enfants ; il faudra être discipliné dans le boulot et ferme avec votre progéniture. 3e décan, attendez-vous à une proposition très prochainement.

Cancer

Vous êtes une des victimes de la dissonance Vénus/Pluton, elle vous fait prendre conscience d'un mauvais choix amoureux et d'un schéma relationnel à réinventer, notamment si vous êtes du 2e décan. Il se peut que votre partenaire vous rabaisse et utilise vos faiblesses contre vous : cette personne ne vous aime pas ! 3e décan, né après le 19 juillet, d'importants changements (boulot ou famille) sont en cours depuis des mois. Ne vous battez pas contre des moulins à vent. 1er décan, un conflit entre vous et vous ?

Lion

Ce sera un peu compliqué pour ceux du 2e décan aujourd'hui, vous n'aurez pas le dessus dans une discussion, en tout cas si vous êtes trop ferme sur vos positions. N'imposez rien, essayez plutôt de suggérer et de voir comment l'autre réagit : adaptez-vous à ce que vous dit votre intuition, elle sera un bon guide. 1er décan, vous avez toujours les faveurs de Mars pour apporter un peu de fantaisie dans vos journées, mais un proche vous contrariera lors d'une discussion. 3e décan né après le 19 août, vous serez bientôt libéré d'une contrainte.

Vierge

Jupiter garde un oeil bienveillant sur vous si vous êtes du 1er décan, elle vous invite à faire parler de vous ou à profiter d'un bouche-à-oreille positif pour vos affaires. On vous fera une bonne publicité, si ce n'est pas déjà le cas ! En outre, vous pourriez vous diversifier, explorer une nouvelle branche de votre activité. 2e décan, on sait que vous êtes discret mais certaines vérités sont bonnes à dire, surtout si vous êtes né vers les 9, 10 septembre. 3e décan, né après le 17 septembre, un peu de déprime ?

Balance

Vous la connaissez bien la dissonance Vénus/Pluton 2e décan, elle pourrit vos relations depuis des mois en créant un climat d'insécurité, de manque de confiance. C'est un classique de Pluton, mais vous n'y êtes pas tous sensibles de la même manière ; l'aspect est plus ou moins discret selon votre année de naissance. 1er décan, ça risque d'être orageux avec votre conjoint ou avec un proche. Vous serez très remonté ! 3e décan, bientôt la quille ! Uranus quittera l'opposition de votre décan en mai prochain.

Scorpion

A votre tour, 2e décan, d'être mal luné ! Un rien vous révoltera et vos occupations du jour seront aussi banales que peu intéressantes, mais elles seront obligatoires. Vous n'aurez pas le choix et c'est probablement ce qui vous mettra le plus de mauvaise humeur. A moins qu'il ne s'agisse d'une obligation familiale, ce que vous n'aimez pas non plus. 1er décan, essayez de décrocher ce week-end et de ne pas accorder d'importance aux détails. 3e décan, une réussite professionnelle n'est pas loin.

Sagittaire

Vous avez une très agréable liberté d'action en ce moment si vous êtes de novembre. Vous vous sentez pousser des ailes et les projets foisonnent. Vous ne manquez pas d'idées, d'envie de les travailler, mais une fois que vous avez un peu progressé elles vous paraissent sans intérêt ! 2e décan, né vers les 8, 9 décembre, votre intuition pourrait se révéler trompeuse ; pour une fois, écoutez les conseils de vos proches. 3e décan, Vénus va bientôt (lundi) vous envoyer d'agréables vibrations.

Capricorne

Une dissonance Vénus/Pluton risque de vous plonger dans le doute, 2e décan, et de provoquer en vous des angoisses liées à l'idée d'un abandon ou d'une perte. Né autour des 7, 8 janvier, il se peut aussi que vous soyez très jaloux depuis quelque temps, l'autre n'étant pas fiable. 1er décan, Mars domine votre ciel et vous invite à vous investir à fond dans votre travail et à suivre les directives sous peine de conflit : réfléchissez aux conséquences de vos actes. 3e décan, surveillez vos dépenses.

Verseau

Vous aimez les aventures qui sortent de l'ordinaire, vos idées sont réformistes, on pourrait avoir besoin de ces talents pour redonner vie à une entreprise, 1er décan. Il arrive en effet que vous repreniez des entreprises en difficulté et que vous repartiez de zéro pour les reconstruire. Avec succès le plus souvent. 2e décan, la Lune est chez vous aujourd'hui et se heurte à Mercure : une discussion tournera en rond, votre interlocuteur sera inflexible et vous aussi ! 3e décan, Saturne est en train de vous apprendre à lâcher prise sur certains projets ou idées.

Poissons

Vous serez très à l'aise pour vous exprimer aujourd'hui, surtout 2e décan. N'hésitez pas à prendre la parole et à dire non si on essaye de vous imposer quelque chose. Il se peut que certains, nés les premiers jours de mars, soient face à quelqu'un à qui ils ont donné tout pouvoir et qu'ils n'arrivent pas à s'imposer, par peur probablement. 1er décan, votre travail pourrait vous apporter plus de satisfactions que jamais, et il peut surtout être très productif ! 3e décan, né après le 16 mars, vos gains sont aléatoires mais il ne peut pas en être autrement en ce moment.