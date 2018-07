L'horoscope du 27 février 2018

publié le 27/02/2018 à 06:51

Bélier

Vous serez mieux dans votre peau 1er décan, parfois sans raison, mais quelque chose ou quelqu'un vous donnera un plus grand sentiment de votre valeur. Ce sentiment étant mis à mal par la dissonance que Saturne vous envoie et qui est toujours dévalorisante. Vous avez l'impression de tout faire mal, ou quelqu'un vous dit que vous faites mal... Dans un cas comme dans l'autre, il faut réagir mais avec Saturne il y a toujours une peur : celle de perdre votre boulot, ou l'amour de l'autre.

Taureau

Cette année, Saturne est en harmonie avec vous 1er décan et cela va vous aider à bien gérer les influx d'Uranus, notamment les contraintes qu'elle vous imposera. Vous vous documenterez, demanderez conseil ou parfois serez guidé par quelqu'un qui possède un savoir qui n'est pas le vôtre et qui vous manque, justement, pour gérer la situation en question. L'important étant d'accepter, le moment venu, le fait d'avoir besoin de quelqu'un ; votre orgueil pourrait en souffrir.

Gémeaux

Pour votre signe, la curiosité n'est pas un vilain défaut, elle est même votre moteur, un point commun à tous les Gémeaux. Mais vous la payez parfois très cher ! On peut en effet vous reprocher de trop parler, de vous montrer indiscret et de faire des histoires. C'est probablement ce qui arrive en ce moment pour les natifs du début du 3e décan (nés autour des 9, 10, 11 juin), et même parfois à d'autres qui ne seraient pas nés à ces dates. Il se peut que vous ayez mal parlé ou trop parlé !

Cancer

Offrez-vous un petit plaisir aujourd'hui, il faut compenser les frustrations que Saturne vous impose, et quoi de mieux qu'un peu de bien-être pour les atténuer ? Une gourmandise pourrait suffire, ou un bon film à la télé qui vous fera oublier tout le reste. Cela dit, Saturne va bientôt rétrograder (fin avril) et à présent ce sont surtout ceux qui sont nés après le 29 juin qui sont concernés. Mais en reculant, Saturne vous incitera quand même à réfléchir à un choix qui n'est pas fait ou mal fait.

Lion

La Lune est chez vous et révèle que vous aurez besoin qu'on vous flatte, qu'on vous admire, mais vous amorcerez la pompe en étant vous-même très enjôleur. En fait, vous ne serez peut-être pas si fier de vous que ça et votre imagination risque de vous montrer une image de vous qui vous déplaira, ou de vous créer un sentiment de culpabilité. C'est la raison pour laquelle vous aurez besoin d'un regard admiratif pour être en meilleurs termes avec vous-mêmes.

Vierge

Vous aussi, comme les Poissons, vous serez obligé de faire un sacrifice aujourd'hui, mais c'est du temps que vous sacrifierez, que vous ne donnerez pas à l'autre... C'est bien entendu votre travail qui vous y contraindra, tout simplement parce que vous ne parviendrez pas à lâcher prise, à vous dire que ce n'est pas grave si ce n'est pas terminé aujourd'hui, que vous pourrez terminer demain. Mais c'est quelque chose que vous vous sentez incapable de faire la plupart du temps.

Balance

L'amitié et la solidarité seront au premier plan et vous ne vous sentirez bien que si vous accomplissez ce que vous pensez être un devoir envers un ami. Vous êtes un peu tous concernés car il y a un vrai orage dans le ciel et certains de vos proches pourraient en pâtir. Un collègue, par exemple, qui pourrait apprendre qu'il ou elle est viré/e de son poste... Il peut aussi être question d'un problème de santé, mais rien de très grave, et vous auriez à remplacer ce/cette collègue.

Scorpion

Tout vous semblera très important aujourd'hui, vous aurez du mal à établir vos priorités et comme vous ferez tout en même temps, rien ne sera parfait. Si jamais, comme le suggère la conjoncture, vous avez beaucoup à faire, ne vous laissez pas impressionner et faites une liste allant du plus important au moins important. Vous verrez que cela vous facilitera les choses et surtout vous aurez l'esprit tranquille quand la journée se terminera. Mais cela vous reprendra un peu demain !

Sagittaire

Seul le 1er décan profitera de la Lune en Lion et se sentira en position de force s'il y a une discussion à mener ou si vous avez des idées, des opinions à défendre. Vous êtes généralement très convaincant et pouvez aller jusqu'à la mauvaise foi pour prouver à quel point vous avez raison ! Pour les autres Sagittaire et en particulier ceux qui sont nés après le 12 décembre, c'est encore très houleux et c'est probablement dans le domaine affectif que cela se passe.

Capricorne

Vous aurez des doutes sur l'un de vos proches, peut-être l'un de vos ados. Vous aurez l'impression qu'il/elle vous cache quelque chose. Impression ou réalité ? C'est difficile à définir car c'est la Lune (vie intérieure) qui est dans un secteur de doute, alors que les autres planètes n'ont rien à voir avec ce secteur. Donc, restez sur la réserve en attendant d'être sûr de votre jugement (1er décan aujourd'hui). Une négociation financière pourrait aussi être au premier plan.

Verseau

Né en janvier, vous rechercherez un accord avec un partenaire, affectif ou financier. Et il n'est pas exclu que vous trouviez une solution futée à la question posée. Vous avez l'esprit rapide, la tête bien faite et en général vous trouvez des portes de sortie auxquelles personne n'a pensé. Tout simplement parce que vous ne pensez pas comme les autres (en tout cas si votre Mercure occupe le Verseau, ce qui est fréquent). Vous abordez les problèmes de manière très différente !

Poissons

Lune en Lion aujourd'hui, elle éclaire LE secteur de votre thème qui parle de services rendus et du plaisir que vous avez à venir en aide à ceux qui en ont besoin. C'est même, nous l'avons déjà dit, parfois exagéré et cela vous mène droit à sacrifier de votre temps et même de votre argent. Vous faites passer le confort et le bien-être de l'autre avant le vôtre, mais je vais peut-être vous choquer : ce n'est pas toujours une qualité, surtout si c'est un automatisme, si vous ne le faites pas en pleine conscience.