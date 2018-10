L'horoscope du jour du 26 octobre 2018

publié le 27/10/2018 à 06:41

Bélier

Si on peut reprocher aux Poissons de ne pas assez parler, on peut vous reprocher à vous de trop parler et surtout d'être souvent très moqueur et très taquin. Vos interlocuteurs dont la susceptibilité est à fleur de peau, pourraient ne pas apprécier votre forme d'humour et trouver que vous manquez de tact, de délicatesse. C'est vrai, ce n'est pas votre marque de fabrique ; ce qui vous caractérise c'est au contraire la franchise, une franchise parfois un peu brusque.

Taureau

C'est jour de courses ? Vous aurez du mal à respecter votre budget et ce sont vos proches, conjoint ou enfants, qui vous obligeront à des dépenses superflues. Du moins, c'est ce que vous penserez, qu'ils n'ont pas besoin de ce qu'ils demandent. D'ailleurs, vous supporterez mal qu'on vous demande quoi que ce soit, surtout si vous êtes du 1er décan, né autour des 21, 22, 23 avril. Vous vous sentirez contraint, obligé de faire ce que les autres veulent et non ce que vous voulez, vous.

Gémeaux

La Lune est chez vous, en relation avec Neptune en fin de soirée, la personne avec qui vous serez ne sera pas très claire. Empêchez-le ou la de trop boire ; sinon c'est vous qui en payerez les conséquences. Voilà qui n'est pas normal, chacun doit être responsable de ses actes, or celui ou celle avec qui vous serez ne le sera absolument pas et peut faire n'importe quoi. Et tout état de cause, ne le ou la laissez pas prendre le volant, c'est impératif.

Cancer

Vous serez un peu trop imaginatif ce week-end ; certains risquent de prendre leurs rêves pour une réalité et de se faire tout un cinéma dans leur tête. Cela dit, c'est une habitude chez le Cancer, mais pas à ce point-là ; de plus, certains arrivent à utiliser cette tendance de manière positive, en étant plus créatifs que les autres par exemple, ou en imaginant des combines malignes dans le domaine des affaires. En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui que vos combines marcheront.

Lion

Vous passerez tous un week-end très distrayant, sauf si vous êtes né après le 11 août. L'opposition de Mars indique des tensions ou un choix compliqué à faire. Vous pourriez d'ailleurs être très hésitant sur la direction à prendre (né autour du 11 août) et avoir besoin de conseils. En même temps, si l'on vous donne des conseils, de toute évidence vous ne les écouterez pas ; en fait, votre décision est prise, vous avez simplement besoin qu'on vous confirme que vous avez raison.

Vierge

Comme souvent, vous voudrez bien faire afin de ne vous sentir coupable de rien, mais ce sera exagéré et vous passerez un week-end qui ne sera pas reposant. Votre perfectionnisme sera un peu trop envahissant, mais pour certains tout se passera dans leur tête. Dans ce cas précis, ils chercheront à établir une stratégie pour qu'on parle d'eux ou de leurs affaires, et cela leur occupera l'esprit quasiment tout le week-end. Et quand la Vierge fait une fixette, difficile de l'en détacher !

Balance

Les distractions, les sorties et les fêtes entre amis sont au premier plan, et si cela se passe chez vous, vos talents pour recevoir seront très appréciés, comme toujours. Vous avez le don de rendre votre domicile accueillant, et vous-même savez bien accueillir et de bien traiter vos invités. Vous leur concoctez des petits plats de votre invention et les régalez. Votre plaisir à vous étant de lire le plaisir dans leurs yeux. Un/e amie pourrait vous aider, une bonne soirée en perspective.

Scorpion

Vous allez encore une fois envoyer des petites piques qui en feront rire plus d'un mais qui seront blessantes pour ceux dont la sensibilité est plus élevée. Certes, vous ne pouvez pas être attentif à tout le monde, mais ne vous étonnez pas si certains vous tournent le dos : ils n'apprécieront pas votre humour sarcastique. 1er décan, Vénus s'oppose à Uranus et votre couple est remis en question mais ne prenez pas de décision, l'aspect se représentera début décembre.

Sagittaire

Une réunion amicale, un colloque, des activités en équipe, vous avez intérêt à vous rapprocher des autres ce week-end, vous serez plus fort en groupe que tout seul. En général, vous ne recherchez pas particulièrement la solitude, sauf ascendant Capricorne, vous avez même la réputation de bien animer les soirées et votre convivialité est reconnue par tous. Et si vous appréciez les mondanités, c'est que l'idée de vous faire des relations est très importante pour vous.

Capricorne

Dans le contexte amical créé par le Scorpion, signe régnant, il se peut qu'un copain ait besoin de votre attention et même parfois de vos soins. Et vous serez là ! Comme d'habitude on pourra compter sur vous car vous avez la fidélité chevillée au corps et vos petits plaisirs ne prennent jamais l'avantage sur les problèmes que vos proches peuvent rencontrer et sur l'aide que vous pouvez leur apporter. Né autour des 22, 23 décembre, vous étonnerez tout le monde, et vous-même en premier !

Verseau

Un week-end léger, amusant, où plusieurs possibilités de prendre du bon temps s'offriront à vous. En vacances vous inventerez d'amusants jeux avec les enfants. Avec la Lune en Gémeaux, l'interprétation veut que création, récréation et procréation soient au 1er plan. Vous aurez donc un de ces domaines en tête et l'envie de partager de bons moments. Cependant, né entre le 20 et le 23, Vénus et Uranus étant fâchées, vous aurez comme une impression de rejet.

Poissons

La famille, la maison, tout ce qui reste dans l'intime sera une source de plaisir et de détente pour vous. Mais montrez-vous un peu plus communicatif, SVP ! Mercure et Jupiter étant conjointes en Scorpion, signe du mystère, vous avez tout intérêt à livrer vos pensées à ceux qui partagent votre vie, en dépit de votre tendance à rester muet, ou à avoir des conversations avec vos proches, mais uniquement dans votre tête. Tout irait beaucoup mieux si vous parliez !