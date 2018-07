L'horoscope du 26 février 2018

publié le 26/02/2018 à 07:06

Bélier

Votre 3e décan sera en vedette toute la semaine grâce à un bon aspect de Mars. Vous aurez la niaque et l'envie d'écraser tout le monde sur votre passage. Si l'on vous contrarie, votre réaction sera très vive et vous aurez du mal à la contrôler. Mais il faudra faire attention à la pleine Lune du 2, dont je vous reparlerai en temps utile. En gros, vous aurez tendance à exagérer, et même à dépasser les limites. Mais pas si vous êtes né fin mars ; au contraire, vous avez des limites de tous côtés.

Taureau

La conjoncture orageuse de cette semaine vous touche, mais dans le bon sens. Elle vous rend plus actif dans le domaine social et surtout celui de l'entraide. C'est le 3e décan qui sera le plus sensible à une conjoncture qui peut également avoir une forte influence sur vos rencontres, sur vos relations amicales et sur le partage avec l'autre. Et la pleine Lune du 2 aura le même message pour vous, mais plutôt si vous êtes du 2e décan. 1er décan, aucune planète à l'horizon pour l'instant.

Gémeaux

De fortes tensions pour le 3e décan, mais probablement parce que vous avez un travail à démarrer ou, au contraire, qu'il faut cravacher pour en terminer un. En tout cas, vous ne pourrez pas bayer aux corneilles ou faire du lèche-vitrine au centre commercial du coin, ce qui est souvent votre façon de vous détendre, d'oublier tout le reste. Par ailleurs, le 2e décan ne sera pas à la fête avec la nouvelle Lune du 2 dont nous reparlerons. Une difficile prise de conscience peut vous être imposée.

Cancer

Pour vous, la conjoncture est bonne, chaleureuse et propice à vos amours. Elles s'épanouissent dans un climat de détente, peut-être grâce aux vacances ? Si vous êtes quelque part à la montagne (ou ailleurs), vous pourriez être en totale confiance ou faire une rencontre si vous êtes célibataire. Le genre de rencontre qu'on fait en vacances mais qui ne dure, justement, que le temps des vacances. 2e décan, vous aurez droit (le 2) à une nouvelle Lune très dépaysante : en vacances aussi ?

Lion

Que d'eau, que d'eau... aurait dit Mac-Mahon en contemplant le zodiaque. 5 planètes sur 10 ont les pieds trempés et vous éprouvez des émotions dérangeantes. Nous l'avons déjà dit, le Poissons est d'une excessive sensibilité et vous avez sans cesse l'impression d'être obligé de marcher sur des oeufs avec vos proches. Et même au bureau ! Cela ne concerne, semble-t-il que le 3e décan, mais la pleine Lune du 2 mars pourrait avoir le même effet sur les natifs du 2e décan.

Vierge

Pour vous aussi, la conjoncture sera orageuse natif du 3e décan. L'un de vos partenaires, affectif ou professionnel, fera tout pour vous mettre hors de vous. La fin du 2e décan est encore touchée en début de semaine et ce sera très vite au tour du 3e décan de devoir se défendre contre un tiers mal embouché. Heureusement, Jupiter est en harmonie avec vous et vous aurez du répondant. En outre, il n'est pas exclu que certains vivent un coup de coeur auquel ils ne s'attendaient pas.

Balance

Chez vous aussi, le 3e décan est dans le jus cette semaine. Vous obtiendrez une victoire dans votre travail, non sans vous être investi à fond dans la bataille. Vous disposerez de Mars à partir de mercredi et tout partira de là (la planète étant déjà active en ce début de semaine) ; vous serez multi-tâches, sur tous les fronts, et rapide dans vos gestes ou votre façon de penser, d'appréhender les situations. Pour une fois, vous n'aurez pas peur de rivaliser et c'est ce qui vous fera gagner !

Scorpion

Une très bonne semaine pour ceux qui sont nés après le 9 novembre, et si vous l'avez choisie pour vos vacances vous avez eu du flair, le climat sera top. Il faudra juste faire attention, avec Mars dans votre secteur d'argent, à ne pas trop dépenser mais il est vrai qu'en vacances il est difficile de se réfréner. En outre, la conjoncture sera propice à votre vie sentimentale ; vous serez entouré de ceux que vous aimez et certains sauront, une fois n'est pas coutume, exprimer ce qu'ils ressentent.

Sagittaire

Né après le 10 décembre, ça risque d'être votre fête cette semaine ! On vous fera des reproches ou c'est vous qui aurez à en faire, l'ambiance sera houleuse. Cela peut se passer en famille, les vacances étant là, et si votre travail vous oblige à rester à la maison, le reproche qu'on vous fera sera que vous êtes plus investi dans votre travail que dans votre vie de famille. Par exemple. Mais vous pouvez aussi avoir un problème avec un membre de la famille, ou avoir à... déménager.

Capricorne

Tout se passera bien si vous êtes né après le 9 janvier. Le ciel est propice à la détente, au bien-être en compagnie de vos proches. Le must pour des vacances ! Et même si vous ne partez pas, vous sentirez que l'ambiance est plus décontractée, moins tendue, notamment à partir de mercredi. Même chose pour ceux du 2e décan avec la pleine Lune du 2 mars qui éclairera elle aussi vos relations avec votre entourage proche et les progrès que vous avez faits pour communiquer davantage.

Verseau

Vous aurez de la ressource et dans tous les sens du terme, 3e décan. La conjoncture est propice à une bonne rentabilité de votre activité pendant toute la semaine. C'est probablement encore l'une de vos idées qui fait florès, un projet que vous avez mis sur des rails et qui vous rapporte peut-être plus que vous ne le pensiez au départ. Ou alors, si vous êtes salarié, on pourrait vous faire un petit cadeau, une prime à laquelle vous ne vous attendiez pas. 1er décan, un nouveau domaine pourrait vous intéresser.

Poissons

Il va s'en passer des choses dans votre 3e décan cette semaine ! Né après le 10 mars, ça risque d'être très chaud et orageux même, entre jeudi et vendredi. Mercure et Vénus seront associées dans votre signe, ce qui est un bon aspect a priori (avec Jupiter au milieu), sauf qu'elles sont en tension avec Mars en signe de Feu et que cela peut faire de sacrées étincelles. Soit vous allez vous disputer très fort avec votre chéri/e, soit vous allez avoir un coup de foudre très électrique.