publié le 24/08/2018 à 07:13

Bélier

Les ennuis dont je vous parlais hier, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vous gêneront : vous saurez tout anticiper et vous débarrasser de ces petits tracas, 1er décan. En tout cas si c'est vous le plus concerné par le Soleil en Vierge et la Lune en Verseau. Mais vous n'aurez pas tous les jours cette possibilité de vous débarrasser facilement de ces petits soucis jusqu'au 2 septembre ; ils vous casseront vraiment les pieds lundi 27 août, par exemple, quand la Lune s'opposera à la Vierge !

Taureau

1er décan, vous ne sentirez l'ambiance Vierge qu'à partir de dimanche car pour l'instant la dissonance d'Uranus est activée et vous êtes dans le stress. Voire très stressé, selon votre thème et si vous êtes né autour des 22, 23, 24 avril. Pour les uns c'est un important changement de vie qui se présente, pour les autres c'est une période où les contraintes sont nombreuses et liées à une personne qui cherche à exercer son autorité sur vous, ce qui ne peut que vous révolter.

Gémeaux

2ème et 3ème décan, une agréable fin de semaine avec un petit voyage à la clé, celui du retour probablement. Mais, bizarrement, vous trouverez que c'est plutôt cool. D'habitude vous n'aimez pas la rentrée, elle vous rappelle de mauvais souvenirs d'enfance, mais là quelque chose ou quelqu'un vous attend (2e décan surtout) et vous êtes très impatient ! 1er décan, c'est plutôt la nervosité qui vous envahit aujourd'hui, mêlée de crainte et d'appréhension : vous anticipez quelque chose de déplaisant ?

Cancer

Pour une fois, votre vie affective pourrait être à la hauteur de vos espérances, surtout 2ème décan né après le 6 juillet. Et cela semble un peu inespéré pour certains. Vous avez longtemps supporté une situation qui ne méritait pas les efforts que vous avez fournis et vous avez peut-être à présent le courage de passer à autre chose ; surtout né vers les 10 et 11. Mais ceux qui sont nés avant sont déjà passés par là et savent de quoi il est question, même si les situations n'étaient pas les mêmes.

Lion

Né en juillet, un jour vous progressez, le lendemain vous régressez ; l'espoir est là, puis il s'envole. La vie vous lance un défi, lâcher un acquis pour un autre. Mais cet autre n'est pas sûr, vous ne savez pas si vous pouvez compter dessus et cela vous met dans une forte insécurité. En revanche, même s'il y a toujours une tracasserie à l'arrière-plan, il y a de bons moments au programme pour ceux du 2ème décan et bientôt du 3ème : Vénus va vous sourire.

Vierge

Si vous rentrez ce week-end, vous oublierez vite les vacances car il n'y aura que le travail pour squatter votre esprit. Vous serez même impatient d'y retourner, en tout cas aujourd'hui et demain, deux journées gérées par la Lune en Verseau, signe qui représente justement votre travail quotidien. Et comme vous l'appréciez beaucoup, vu les planètes qui vous soutiennent (1er décan), vous anticipez le plaisir que vous aurez à le retrouver et à revoir vos clients ou collègues.

Balance

Une agréable et même plus qu'agréable fin de semaine, en tout cas pour le 2ème décan qui va pouvoir exercer son pouvoir de séduction sur à peu près tout le monde. Vous chercherez à séduire tous ceux qui passeront à votre portée, cela vous rassurera et vous prouvera que votre charme est aussi puissant qu'il l'a toujours été. Vous aurez même peut-être quelqu'un dans votre viseur, en particulier si vous êtes né vers les 10 et 11 octobre ; un contact positif pourrait s'établir rapidement.

Scorpion

La soirée d'hier ayant probablement été orageuse ou déstabilisante pour le 1er décan, vous aurez besoin de vous remettre d'équerre, mais la révolte gronde chez certains. Surtout né autour des 24, 25, 26 octobre... Toutefois, l'aspect dynamique d'Uranus, qui provoque ce climat électrique est certainement canalisé par l'harmonie de Saturne qui va dans le sens inverse de celui d'Uranus et, selon votre thème, il se pourrait que Saturne soit plus forte et que vous ne sentiez pas l'instabilité uranienne. Pour l'instant.

Sagittaire

Même si la Vierge n'est pas votre période préférée parce qu'il faut rester dans le rang, tout va bien ! Surtout pour le 2e décan qui voit un de ses projets se concrétiser. Quelque chose que vous espériez, attendiez, ou alors une idée que vous avez mise en place et qui semble avoir une suite positive. En particulier pour ceux qui sont nés vers les 8, 9, 10 décembre. En outre, votre week-end sera très agréable dans l'ensemble, peut-être parce que vous prolongerez les vacances d'une manière ou d'une autre.

Capricorne

Ceux de décembre ont quelques soucis professionnels ces temps-ci, ils se demandent s'ils ne devraient pas changer d'activité. Réponse après votre anniversaire. Mais il y aura très probablement un changement car certains sont en train, difficilement, d'acquérir quelque chose (1er décan toujours). Est-ce qu'il s'agit d'une affaire dont vous serez le patron ? Pour l'instant vous vous demandez si vous n'avez pas eu tort de vous lancer là-dedans, mais vous changerez d'avis en fin d'année.

Verseau

La Lune étant dans votre signe et le Soleil dans le très analytique signe de la Vierge, vous passerez votre journée à décortiquer le comportement de votre entourage. Vous vous prendrez la tête mais cela ne vous déplaira pas car, même si vous n'avez pas l'esprit analytique, vous faites des associations parfois très surprenantes et très justes ! Vous voyez clair, mais sans savoir par quel mécanisme vous en êtes arrivé à telle ou telle conclusion. Est-ce un don naturel ou de l'intuition ?

Poissons

Vous allez encore une fois vous mettre dans une situation que vous aurez finalement envie de fuir. Aussi, évitez de faire des promesses que vous ne pourrez pas tenir. C'est un peu votre spécialité puisque 1) vous ne savez pas dire non, ou alors avez beaucoup de mal, 2) vous voulez souvent faire plaisir et vous engagez sans penser aux conséquences que cela aura sur votre liberté personnelle. Il semble d'ailleurs que vous avez oublié quelque part, en route, que vous étiez libre.