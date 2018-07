L'horoscope du 19 juillet 2018

publié le 19/07/2018 à 06:30

Bélier

Comme hier, soyez attentif à l'autre et soyez à l'écoute. Lune-Mercure vous disent d'ouvrir vos oreilles et d'essayer de mieux comprendre votre partenaire, ou l'un de vos proches. Il peut s'agir d'un enfant adolescent qui aura besoin de vos conseils de père ou de mère, et non que vous ayez une attitude copain-copain avec lui ou elle. Avec le Cancer encore aux commandes du zodiaque, votre rôle de parent peut en effet être plus important que d'habitude.

Taureau

Ne restez pas toute la journée inactif, que vous soyez en vacances ou au bureau. Faites de l'exercice, remettez la machine en route et vous serez moins stressé. Cela s'adresse à tous les décans, mais pas forcément à ceux de fin avril qui reçoivent la dissonance de Mars. Il se peut qu'un conflit n'en finisse pas de vous contrarier, ou que vous ayez un problème de santé qui vous empêche de vous sentir libre de bouger comme vous le voulez.

Gémeaux

2e décan, vous commencez à recevoir la dissonance Vénus-Neptune que vous connaissez bien et qui crée de l'instabilité, surtout au niveau professionnel. Nous l'avons souvent évoquée cette dissonance parce qu'elle vous empêche de vous stabiliser dans un emploi et de pouvoir disposer d'un salaire décent. Après le 1er et le début du 2e décan, c'est la fin du 2e décan qui est concernée et donc ceux qui sont nés après le 6 juin. Essayez de comprendre pourquoi les choses se répètent.

Cancer

Vénus entame une opposition avec Neptune, mais elle est positive pour vous : vos sentiments s'envolent mais vous gardez les pieds bien ancrés dans le sol. Si vous ne gardez pas un brin de réalisme, vous risquez d'être assez vite déçu ou de retomber trop lourdement sur le sol. En outre, pour l'instant il s'agit peut-être d'une relation très légère, d'un flirt qui n'ira pas plus loin... C'est un jeu, ne vous imaginez pas des choses qui n'existent pas (né début juillet).

Lion

3e décan, vous avez les faveurs de Mercure, mais elle rétrogradera à partir du 26 juillet. Aucun souci jusque-là pour négocier ou faire vos démarches. Après le 26, ce sera plus compliqué, vos interlocuteurs ne seront pas toujours sur la même longueur d'ondes et les choses traîneront. Aujourd'hui, Lune et Mercure étant en phase, vous saurez exprimer ce qui vous tracasse et trouver des solutions à appliquer le plus vite possible (né autour du 14/8 aujourd'hui).

Vierge

La dissonance qui se prépare entre Vénus et Neptune sera exacte la semaine prochaine, mais elle commence à créer des embrouilles pour le 2e décan. Et surtout pour ceux nés après le 6 septembre. Même si votre côté très rationnel, propre à la Vierge, vous envoie des avertissements, vous aurez tendance à vous laisser séduire par de belles paroles qui n'auront pour autre but que de vous laisser penser que c'est vous qui avez tout faux.

Balance

Encore chez vous aujourd'hui, la Lune s'associe avec Mercure et si vous êtes du 3e décan, des contacts amicaux ou des échanges intéressants sont à prévoir. On va se confier à vous, un ou une amie aura besoin de vous, et comme vous avez l'art d'attirer les confidences, vous serez encore une fois celui ou celle sur qui on déverse ses problèmes (3e décan surtout). Si cela vous déplaît, essayez d'écourter la conversation sans vous culpabiliser !

Scorpion

Né en octobre, Mars continue à créer des tensions intérieures et parfois des douleurs pour certains. Mais la planète est rétrograde et donc moins active. Cependant, au cours de sa rétrogradation, lorsqu'elle aura atteint les premiers degrés du Verseau, elle retrouvera sa mésentente avec Uranus. Cela vous replongera dans la même ambiance qu'en mai, faite de révolte et de contestation. Vos certitudes pourraient être remises en question début août.

Sagittaire

Vénus et Neptune auront une influence sur votre 2e décan, surtout né après le 8 décembre. Une relation qui date pourrait être en état de décomposition. C'est une des interprétations possibles... Vous pouvez aussi vous rendre compte que vous avez fait un mauvais choix relationnel, mais vous êtes englué et ne savez pas comment sortir de ce lien sans faire trop de dégâts. Autre possibilité : ce que vous tentez de construire s'effondre à chaque fois.

Capricorne

1er décan, vos bénéfices ont été à la hausse mais ils baissent de nouveau, et c'est peut-être logique en cette période de l'année. Mais 2e décan, pour vous ça monte ! Et cela ne semble pas être provisoire, même si c'est accentué par les bons aspects de Vénus et de Neptune qui vont durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et il y a des chances pour que vous continuiez à être satisfait si vous êtes du 2e décan né après le 4 janvier ; tout est en expansion pour vous.

Verseau

Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour affronter des situations difficiles, quelque chose comme un noyau dur totalement indestructible. Né au tout début du signe, la conjoncture pourrait vous obliger à faire appel à ces ressources profondes pour mieux gérer une situation où les revirements sont fréquents et difficiles à vivre parce que vous ne savez pas ce qui vous attend, vous qui avez pourtant toujours un temps d'avance.

Poissons

Méfiez-vous de Vénus-Neptune comme de la peste, 2e décan né après le 5 mars. Vous pourriez être la victime consentante d'un séducteur de bas étage. Mais cela peut aussi se décliner au féminin... Si vous avez de l'argent, et qu'on pleure pour vous l'emprunter, évitez de vous laisser avoir : vous ne reverrez jamais vos sous. Mais on peut aussi chercher à créer une relation de dépendance où vous seriez sous l'emprise de l'autre ; c'est même peut-être déjà fait.