L'horoscope du 18 juillet 2018

publié le 18/07/2018 à 06:30

Bélier

Votre relation de couple ou la quête d'un partenaire sont au centre de cette journée, mais n'ayez pas l'air d'être trop en demande, ce n'est pas attirant. Si vous voulez être " sexy ", il faut garder une part de réserve et de mystère afin d'intriguer l'autre et de lui donner envie de mieux vous connaître. C'est en tout cas ce que vous conseille Vénus, planète du jour, qui se trouve en Vierge en ce moment, un signe qui est justement très réservé, peu démonstratif.

Taureau

Quelque chose d'agréable sur le plan relationnel pourrait arriver dans les prochains jours pour le 2e décan. Une rencontre ou un accord dans un conflit. Cela concerne a priori ceux qui sont nés autour du 4 mai et qui verront Vénus et Jupiter former un bon aspect entre elles, alors que Jupiter s'oppose à eux. Cela va vraiment dans le sens d'un accord ou d'une rencontre, voire du retour de quelqu'un sur qui vous aviez flashé fin 2017...

Gémeaux

Né fin mai, vous pourriez avoir une petite déception côté cœur ou argent. Mais ça ne sera pas la faute des autres, examinez plutôt vos comportements à la loupe. N'avez-vous pas été un peu égoïste dernièrement ou n'avez-vous pas dépensé sans vous préoccuper de savoir si vous en aviez les moyens ou pas ? Quoi qu'il en soit, vous récoltez ce que vous avez semé, surtout si vous êtes né autour des 30 et 31 mai. Toutefois, cela restera très léger et sans conséquences.

Cancer

Les relations familiales seront au premier plan, on pourrait vous faire la fête en petit comité pour votre anniversaire et vous remuerez plein de souvenirs. Vous serez ému, parfois un peu perturbé par ce que cela remuera, et même ceux qui ne fêtent pas leur anniversaire auront l'occasion d'être un peu submergés par leurs émotions. Toutefois, Saturne (qui s'oppose à vous) est en train de vous apprendre à vous contrôler dans ce domaine.

Lion

D'humeur joyeuse et taquine, surtout si vous êtes du 2e décan, vous vous sentirez plus léger et vos relations avec votre entourage seront plus faciles. Vos proches ont souvent l'impression que vous ne faites pas assez attention à eux, que vous avez la tête ailleurs et il arrive que vous soyez obligé de corriger le tir parce qu'on vous fait des remarques et que vous êtes très contrarié à l'idée que l'on n'ait pas une bonne image de vous. 3e décan, un rendez-vous, une démarche ?



Vierge

Vénus est la planète du jour, et de demain aussi, or elle occupe votre signe. Né début septembre, ce n'est rien de dire combien vous allez être content, et surtout content de vous car vous aurez réussi quelque chose et que cela va probablement vous rapporter. Soit de l'argent, soit de nouveaux clients qui eux-mêmes génèreront d'intéressantes rentrées financières. Mais il faut dire que vous n'avez pas ménagé votre peine, vous avez travaillé sans compter vos heures et ça paye !

Balance

Dans votre 1er décan, la Lune s'associe à Mars et donne plus de puissance à votre monde émotionnel, que vous pourrez exprimer dans quelque chose de créatif ou dans une activité quelconque mais qui vous permettra de transformer ces émotions en énergie. En tout cas, vous vous levez du bon pied comme on dit et si vous avez décidé quelque chose, rien ne vous arrêtera, pas même Saturne dont la mission est de mettre la raison au 1er plan (né autour du 30 septembre en particulier).



Scorpion

Né début novembre, vous êtes attiré par quelqu'un mais cette personne ne fait pas l'unanimité dans votre famille. Et cela peut avoir créé un gros conflit. Je vous en parle depuis un certain temps : Mars occupe votre secteur de la famille et de la maison, ce qui crée des discordes dans ces domaines. Mais Vénus vous est favorable depuis quelques jours et vous aimeriez faire des projets avec quelqu'un, mais vous savez que vous avez tout le monde contre vous.

Sagittaire

Vous bouillonnez d'idées et de projets, natif du 1er décan, mais il se trouve que l'un de vos proches vous oblige à être plus réaliste que vous ne l'êtes. D'après lui/elle, vous êtes plus ou moins dans l'utopie et rien ne pourra se concrétiser. Qu'à cela ne tienne, prouvez-lui le contraire ! 3e décan, Lune et Mercure seront en phase aujourd'hui et demain, aussi pourrez-vous trouver des oreilles attentives pour parler de ce qui vous intéresse le plus en ce moment.

Capricorne

Cela n'a pas de prix pour vous : vous vous sentirez apprécié sur votre lieu de travail non seulement pour ce que vous faites mais aussi pour vos relations. Vous aurez l'art, aujourd'hui et demain, de trouver des compromis, des terrains d'ententes entre personne qui, justement, ne s'entendent pas. Vous jouerez les conciliateurs et cela vous réussira. Mais quelque chose pourrait vous arrêter : l'idée que, peut-être, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas.

Verseau

Être original, ne pas ressembler aux autres, tel est souvent l'un de vos objectifs. Mais il faudra reconnaître que vous êtes comme tout le monde aujourd'hui. Certes vous aurez très envie de vous démarquer, de prendre des distances avec la normalité, mais elle vous rattrapera et ce que vous avez de mieux à faire c'est de l'accepter. Parce que c'est du provisoire, ce sentiment d'être conforme ne durera que quelques heures et n'aura pas de suite (1er décan aujourd'hui).

Poissons

Vous avez une sacrée baraka en ce moment si vous êtes du 2e décan, et cela va durer jusqu'au 19 septembre, avec un pic à peu près tout le mois d'août. Ce pic correspondra à une harmonie entre Jupiter - bien placée en Scorpion - et Neptune qui occupe votre signe. Vous serez très enthousiasmé par quelque chose ou par quelqu'un, il faudra juste veiller à ce que vous ne soyez pas plus dans un rêve que dans la réalité, surtout né autour du 7 mars.