L'horoscope du jeudi 9 septembre 2021

Bélier

En ce moment, 2e et 3e décan, tout ce qui peut vous arriver de bien vient des autres, de ceux qui vous aiment, ou de ceux qui vous font des offres qui prouvent qu'ils ont confiance dans votre talent ou dans la qualité de votre travail. Car pour bosser, vous bossez depuis quelque temps : vous ne vous ménagez pas et il vous arrive de devoir puiser dans vos réserves d'énergie pour terminer vos journées. Mais ça vous plaît !

Taureau

Pour vous, l'opposition du Soleil et de Neptune est positive (tout comme l'a été celle de Mars avec Neptune récemment). Vous investissez intelligemment votre énergie dans un travail créatif, ou dans des activités parallèles et qui font appel à votre inventivité. Évidemment, pour chacun cela s'applique dans des domaines différents. Souvent, le Taureau est doué pour la cuisine et toute forme d'art de vivre.

Gémeaux

Vous le savez, vous faites partie de ceux pour qui Neptune ne facilite pas la vie, 3e décan. C'est même plutôt compliqué parce que vous avez affaire à un parent ou à un enfant qui ne va pas bien, et que le problème impacte votre vie. Cela vous désorganise à la fois matériellement, dans votre vie quotidienne, et surtout psychologiquement. Il se trouve qu'à certains moments vous vous sentez totalement désarmé.

Cancer

Votre brillant sens des affaires, votre flair surtout, seront les artisans d'une réussite. Pour les uns c'est une négociation que vous ferez aboutir avec succès, pour les autres c'est un savoir que vous allez exposer et qui attirera l'attention sur vous. Vous pourriez, 3e décan, vous faire remarquer grâce à la manière dont vous vous exprimerez. Mais on peut aussi vous faire une publicité qui vous amènera des clients.

Lion

Vous ne serez vraiment pas mécontent de votre journée, surtout si vous êtes du 3e décan : l'opposition de Jupiter reçoit de bons influx de la Lune et de Vénus, vous avez donc autour de vous les soutiens dont vous avez besoin si jamais on vous attaque ou si on se montre injuste avec vous. C'est probablement une histoire, une procédure datant de mars/avril qui est en train de refaire surface ; jusqu'à la fin de l'année.

Vierge

Dans votre signe, le Soleil entame une dissonance avec Neptune qui va peut-être vous rappeler, en moins fort, celle que Mars vient de terminer. Il y a certainement une prise de conscience à opérer si vous êtes du 3e décan, et plus précisément si vous êtes né autour du 14 septembre. En revanche, il y a de la colère ou une obligation d'être offensif si vous êtes né après le 19, donc si vous êtes de la toute fin du signe.

Balance

Vénus termine son transit annuel dans votre signe et entrera demain en Scorpion. Né après le 20 octobre, elle est conjointe à votre Soleil et vous invite à user de votre charme et de votre art de la séduction. Toutefois, beaucoup de Balance sont artistes ou en tout cas attirés par l'art, et vous pourriez voir une exposition, ou un spectacle qui vous réjouira. A moins que vous ne soyez plus créatif que jamais.

Scorpion

Vous serez sensible à la dissonance entre le Soleil et Neptune, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que vous verrez tout de suite la duplicité, le mensonge, les gens qui jouent la comédie. Personne ne pourra vous tromper, et pourtant ils essayeront de vous faire avaler quelque chose. Mais vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Attention cependant à ne pas mal juger quelqu'un, un ami ou un collègue.

Sagittaire

La dissonance Soleil/Neptune qui se met en place à partir d'aujourd'hui ne vous est pas étrangère puisque vous venez de subir celle de Mars. C'est un facteur de trouble, d'incertitude, ou de duperie selon les cas. Il faut que vous soyez plus méfiant que d'habitude, et que vous essayiez de savoir à quel genre de personnalité vous avez affaire, 3e décan. Surtout si on vous propose quelque chose, ça peut être du pipeau.

Capricorne

Le 3e décan dans son ensemble reçoit de bons aspects du Soleil, de Neptune et de Mars. Vous êtes entouré d'ondes bienveillantes, qui subliment votre intellect et votre compréhension du monde qui vous entoure. Cela ne vous rend pas plus optimisme, mais disons que sous la conjoncture de ce jour vous serez un peu moins pessimiste et qu'il vous arrivera de privilégier le bon côté des choses.

Verseau

2e et 3e décan, vous êtes plus heureux de vivre que d'habitude, votre vie quotidienne vous plaît davantage et surtout que vous avez une bonne quantité d'espoir et de projets en réserve. Vous en avez besoin, c'est un ingrédient indispensable à tout le monde et en particulier à votre signe. Vous ne pouvez pas vivre sans avoir de projets et il semble que l'un d'entre eux va bientôt prendre bonne tournure.

Poissons

Désolée pour vous 3e décan, mais vous allez encore devoir gérer la présence de Neptune dans votre signe car le Soleil va s'opposer à cette planète. Dans un thème, l'astre du jour représente l'autorité, le père, le patron, quelqu'un que vous admirez, mais à cause de l'opposition de Neptune vous êtes très déçu par cette personne. Soit il ou elle vous a promis monts et merveille, soit c'est quelqu'un qui ne va pas bien.