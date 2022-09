L'horoscope du jeudi 8 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

BELIER

Né autour du 29 mars, Mercure stationne face à vous. Vous avez quelque chose à exprimer devant un groupe ou une assemblée ? Pas de souci, ça se passera bien. Cela dit, les autres Bélier peuvent être aussi sensibles à cet aspect, dans une moindre mesure, et avoir une critique à faire. Essayez de ne pas être trop vexant/e.

TAUREAU

Mars entre aujourd'hui dans le 2e décan des Gémeaux et si vous êtes né entre le 1er et le 10 mai, vos échanges autour de l'argent, d'un bien à acheter ou à ventre seront un peu compliqués, peut-être parce que vous n'aurez pas affaire à des personnes très sérieuses. Vous ne vous sentirez pas vraiment en confiance.

GEMEAUX

Mars s'installe jusqu'au 30 dans votre 2ème décan, laissant le 1er tranquille. 2e décan, vous allez donc devoir vous investir à fond dans une activité, un projet peut-être, ou mettre tout votre poids pour obtenir quelque chose : être en paix avec vous-même, par exemple. Mais vous pouvez aussi avoir un conflit à gérer, ou un défi à relever.

CANCER

Une embrouille au boulot, ou ailleurs, avec quelqu'un qui vous doit le respect ? C'est possible, mais ne laissez surtout pas vos émotions prendre les commandes ! Au contraire, vous avez intérêt à rester très froid et à faire comprendre à votre interlocuteur que vous n'en avez rien à faire de ses remarques inappropriées.

LION

Vous aurez le sentiment que tout le monde cherche à vous contredire, ce qui sera probablement vrai ; en tout cas si vous êtes de ceux qui reçoivent la dissonance d'Uranus (nés entre le 7 et le 14 août). Les autres Lion, du 1er décan surtout, pourraient recevoir un coup de pouce, ou être invité à une sympathique " party ".

VIERGE

C'est la journée des imprévus, prenez-en votre parti et ne vous énervez pas parce qu'un rendez-vous est reporté ou qu'un interlocuteur vous dit le contraire de ce que vous avez envie d'entendre, surtout s'il est question d'argent. Mais si vous fêtez votre anniversaire, votre révolution solaire indique une belle évolution.

BALANCE

Si vous êtes né début octobre, Mercure stationne sur votre Soleil et entamera demain une rétrogradation qui risque de placer des détails ennuyeux sur votre route. Rien de grave, la terre ne va pas tourner à l'envers comme on pourrait le croire, ce sont des petit " bugs " qui vous tomberont dessus, et encore, pas tous les jours.

SCORPION

D'habitude anxieux, vous risquez de l'être davantage aujourd'hui, et c'est probablement votre avenir, ou l'avenir en lui-même qui sera à l'origine de cette anxiété. Vous pouvez également avoir des problèmes de couple, nous en avons souvent parlé, et le remède serait que vous changiez d'attitude avec l'autre, que vous revoyiez votre schéma de base.

SAGITTAIRE

La communication, les déplacements, les démarches sont encore à l'ordre du jour avec cependant un détail qui risque de vous chiffonner. Quelqu'un qui vous contredira et vous sentirez qu'il ou elle a raison ; cela ne peut que vous énerver car vous n'aimez pas quand les autres ont raison ! Prenez de la hauteur, vous vous sentirez mieux.

CAPRICORNE

Lâcher prise est particulièrement difficile pour le Capricorne, qui aime rester sur la même ligne. Il faut vraiment un événement marquant pour que vous envoyiez promener les règles qui sont les vôtres depuis toujours. Et encore, pas toutes. Uranus vous y autorise et vous invite à changer l'image que vous avez de vous-même.

VERSEAU

Toujours dans votre signe, la Lune est fâchée avec votre maître, Uranus. Ce qui provoquera quelques angoisses pour certains d'entre vous, qui seront irrationnelles la plupart du temps. Vous anticipez quelque chose qui peut arriver, ou ne pas arriver, certains en seront très conscients, alors que d'autres refouleront cette impression.

POISSONS

Essayez de ne pas passer par la case " prison " aujourd'hui. En effet, vous aurez tendance à vous mettre dans une situation que vous subirez au lieu de vous en échapper. Essayez de ne pas être dans la soumission, parce que c'est ce qui vous oblige à ne pas exprimer votre volonté et à obéir sans vous demander si c'est bon pour vous ou non.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info