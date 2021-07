L'horoscope du jeudi 8 juillet 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il n'y a pas plus susceptible que vous et c'est accentué ces jours-ci parce que la nouvelle Lune du Cancer est en train de se former et que ce signe représente justement vos humeurs. Il ne faut pas grand-chose, sous cette conjoncture, pour vous donner l'impression qu'on vous agresse et pour que votre réaction soit instantanée. N'y allez pas trop fort tout de même (2e décan). 1er décan, vous êtes libre de tout influx, mais consultez votre ascendant, on ne sait jamais. 3e décan, la dissonance de Pluton est activée et vous incite à douter de vos compétences. Enfin, c'est quelqu'un qui vous en fait douter.

Taureau

C'est un peu rude depuis quelques jours pour le 2e décan, aujourd'hui Vénus est en dissonance avec Uranus et vous pourriez avoir à rejeter quelqu'un ou quelque chose. Avec Vénus, cela peut être l'amour d'un proche qui vous aura fait un sale coup, mais il peut aussi être question d'argent et d'une offre qui ne serait pas suffisante. 1er décan, vous êtes indifférent à la conjoncture, mais si vous avez un projet il vous occupe beaucoup la tête, vous y penserez tout le week-end. 3e décan, une discussion à propos d'une dépense ou d'un placement, ou vos propres réflexions à ce sujet, seront au 1er plan.

Gémeaux

Surveillez vos appétits, matériels ou alimentaires, vous aurez faim aujourd'hui ! Et vous aurez l'impression que vous n'en avez pas assez. Cela dit, c'est peut-être le cas d'une manière générale car le secteur 2, qui gère vos besoins, quels qu'ils soient, est en Cancer, le signe de la Lune. Un signe insatiable parce qu'il a toujours peur de manquer. 3e décan, né après le 17 juin, une affaire pourrait être conclue au plus tard demain, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. 2e décan, même conjoncture enflammée qu'hier et 1er décan, un problème administratif ?

Cancer

La liberté appartient à ceux qui l'ont conquise, a dit A. Malraux et on peut dire, 2e décan que vous êtes en train de vous l'approprier, chacun à votre manière, bien sûr. Pour les uns il s'agit de ne plus dépendre de la famille ou d'un travail qui était devenu contraignant. Pour d'autres, c'est se détacher de quelqu'un de toxique. 3e décan, c'est à partir de l'année prochaine que vous chercherez à conquérir votre liberté et vous y serez aidé par plusieurs circonstances favorables. 1er décan, vous vous êtes déjà libéré et vous en profitez pour vous développer ou développer une nouvelle activité.

Lion

Uranus est la planète du jour, elle est symbole de liberté, de révolte aussi, et il se peut que vous ayez une très forte envie, précisément de retrouver une liberté perdue si vous êtes du 2e décan. Cela dit, ça ne se passe pas très bien étant donné que Mars est de la partie et que vous devez donc vous battre, surtout né autour des 6, 7 août. 1e décan, aucun influx planétaire jusqu'à l'arrivée de la Lune dans votre décan dimanche. Vous êtes donc libre de toute contrainte. 3e décan, des idées vous en avez à la pelle, et elles sont moins idéalistes qu'en début de semaine : vous pouvez les exprimer.

Vierge

Vous aussi vous êtes en train de conquérir votre liberté et d'évoluer vers un autre domaine, qui remplira votre vie et vous enrichira intellectuellement, 2e décan en particulier. Vous avez peut-être la possibilité de faire une formation et de changer de branche, ou même pour certains de changer de milieu et de faire de nouvelles connaissances. 1er décan, il ne se passe rien de nouveau, Jupiter et de possibles rencontres, voire un mariage, sont encore d'actualité. 3e décan, vous êtes davantage en confiance, si vous avez un entretien allez-y le cœur léger.

Balance

La Balance aime l'amour et les arts, c'est ce que disent tous les manuels et on s'aperçoit qu'effectivement, ce sont souvent les deux piliers de votre vie. En fait, vous êtes vraiment vous-même quand vous aimez et quand vous pouvez vous exprimer artistiquement, ou si vous n'êtes pas doué pour un art, quand vous pouvez contempler les oeuvres des autres. Côté cœur, ça déménage en ce moment pour le 2e décan, à moins que vous n'ayez un projet créatif. 1er décan, vous vous sentirez moins responsable, plus léger qu'hier. 3e décan, un déplacement et même un voyage peuvent être au premier plan.

Scorpion

La présence de la Lune en Cancer révèle que vous avez grand besoin d'évasion, de changer d'horizon, mais pour certains du 2e décan, ce changement d'horizon peut vous être imposé par un partenaire qui ne veut plus de vous ; en tout cas, vous vous sentez rejeté, même si ce n'est pas la réalité (né autour des 6, 7 novembre surtout). 1er décan, seule Jupiter (chance, expansion) vous regarde, mais elle est en train de faire marche arrière. Elle reviendra en décembre et janvier. 3e décan, certains pourraient être sur un petit nuage (nés autour du 15 novembre), grâce à l'amour ou à un succès.

Sagittaire

Les humeurs des uns et des autres vous souleront, vous n'aurez qu'une envie, vous mettre à l'écart et ne pas écouter les plaintes de ceux avec qui vous travaillez. Il vous semble qu'ils ne sont jamais contents et que leur comportement déteint sur l'équipe. Vous, en tout cas, vous êtes d'humeur joyeuse, surtout 2e décan parce que vous avez rencontré quelqu'un, ou que vous partez en vacances ce soir. 1er décan, pas d'aspect avant dimanche, mais vous aussi vous serez sensible aux états d'âme de vos proches. 3e décan, on pourrait vous faire une offre dans le cadre d'une négociation.

Capricorne

2e décan, vous aussi vous avez entamé un processus qui, à terme, vous verra plus libre, plus sûr de vous et n'ayant plus la contrainte de paraître, de donner sans cesse une bonne image de vous. Né autour des 4, 5 janvier, vous devriez le sentir en ce moment, le processus ayant démarré, ou dans certains cas, étant déjà abouti. 1er décan, pas d'aspect en-dehors de celui de Jupiter, mais elle rétrograde. Cependant, nous en reparlerons dimanche quand Mercure entrera en Cancer. 3e décan, vous pourriez avoir à vous expliquer avec un/e collègue.

Verseau

Je vous rappelle, 2e décan, que Vénus et Mars s'opposent à vous et si vous êtes né autour du 3 février, votre relation avec un partenaire, affectif ou professionnel, peut s'enflammer et pas forcément d'amour ! Il peut y avoir une grosse engueulade, et même une fâcherie. Mais c'est peut-être pour vous l'occasion de reprendre une liberté à laquelle vous aspirez ? 1er décan, vous n'avez que très peu d'influences et au contraire du 2e décan, vous avez des chances de vous sentir plus libre que jamais. 3e décan, vous recevrez encore un bon aspect de Mercure jusqu'à dimanche et vous avez mille idées à l'heure.

Poissons

Encore une bonne journée pour les signes d'Eau, vous saurez vous mettre en valeur et briller à votre manière. Parfois très discrète, certes ! Mais ceux du 2e décan ont un avantage sur les autres, c'est que vous avez évolué, vous n'êtes plus tout à fait le/la même que l'année dernière à la même époque, et on ne peut que le remarquer. 1er décan, il pourrait se passer quelque chose d'exaltant d'ici dimanche, une offre de mutation ou de promotion par exemple. 3e décan, vous pourriez avoir des nouvelles ou même recevoir la visite d'un membre de votre famille… mais en coup de vent !