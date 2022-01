L'horoscope du jeudi 6 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre planète maîtresse, Mars, a entamé une dissonance avec Neptune, dans certains cas, il peut y avoir un excès d'autorité que vous n'arriverez pas à contrôler. Ou tout autre type d'excès, cela dépend de votre thème personnel. Il se peut aussi, 3e décan, que vous fassiez preuve d'un excès de confiance en vous ou en quelqu'un d'autre. Si vous sentez de l'admiration pour quelqu'un, méfiez-vous de son influence sur vous.

Taureau

La rencontre Lune/Jupiter de ce matin met le 1er décan d'humeur joyeuse et optimiste. Un projet est en cours et vous y croyez dur comme fer. Vous avez raison et vous avez jusqu'au 12 février pour le concrétiser. Il se peut aussi que vous ayez rencontré quelqu'un avec qui vous vous êtes découvert des affinités, une amitié a pu naître ou va naître d'ici le 12/2. A moins que vous n'ayez entamé un travail sur vous-même.

Gémeaux

S'il y a de l'eau dans le gaz pour le 2e et le 3e décan, pour le 1er la rencontre Lune/Jupiter risque de vous confronter à un représentant de l'autorité. Il peut s'agir de votre boss, ou d'un problème administratif qui a déjà été évoqué et qui revient au premier plan. Certes vous avez des droits, dit la conjoncture, mais vous avez aussi des devoirs et il est possible que vous ne les ayez pas respectés. On qu'on n'ait pas respecté vos droits.

Cancer

Une belle conjoncture pour démarrer ce jeudi, vous avez soudain une très bonne confiance en vous et nul doute qu'on vous le rendra. On pourrait d'ailleurs vous parler d'une promotion, ou vous confier un important dossier, et vous savez que cela a une signification particulière, cela veut dire quelque chose de l'estime dans laquelle on vous tient. Cela concerne surtout le 1er décan. Il se peut aussi que vous ayez à discuter d'argent.

Lion

Vous aurez tendance à laisser les autres faire le sale boulot à votre place. Vous êtes sensible aujourd'hui et vous n'aimerez pas remonter les bretelles à l'un de vos collègues, ou à quiconque aura mal fait son travail. Vous serez exigeant, et en même temps vous ne voudrez pas blesser vos interlocuteurs. Toutefois, si vous êtes du 1er décan, vous aurez affaire à quelqu'un qui sera très content de dire ce qu'il y a à dire à votre place.

Vierge

L'opposition de Jupiter est activée par la Lune ce matin, il sera donc important de vous faire respecter ou de faire respecter vos droits dans une affaire de justice. Nous en avons déjà parlé, c'est quelque chose qui date de mai-juin 2021 et qui revient. Mais l'aspect peut aussi être chanceux pour certains natifs de ce décan : ils pourraient faire une rencontre, retrouver quelqu'un de leur passé, ou encore s'associer, prendre un partenaire.

Balance

Jupiter transitant votre secteur du travail jusqu'en mai (les trois décans à la suite), on peut penser que vos chances, ces temps-ci, se manifesteront dans le domaine du travail. Encore plus de boulot, ou quelque chose de plus intéressant, à moins qu'un projet de l'année dernière ne prenne de l'ampleur et ne fasse parler de vous dans votre entourage, ou même plus loin. Il semble que vous avez un bon bouche à oreille.

Scorpion

Excellente conjoncture ce matin pour les natifs d'octobre, vous vous sentez au top de votre forme et votre besoin de plaire devrait être comblé, vous le constaterez dans les yeux des autres, ou de quelqu'un en particulier. Mais ce n'est pas la seule interprétation ; si vous voulez un enfant, il se peut que vous ayez une bonne nouvelle, et si vous êtes un artiste, il est possible qu'on vous donne l'occasion de vous exprimer en public.

Sagittaire

Ce premier contact de Jupiter, votre planète, avec la Lune pourrait être révélateur d'une négligence que vous avez commise et qu'on vous rappelle de manière officielle. Des impôts, des taxes peut-être que vous avez oublié de payer, 1er décan. Mais d'autres interprétations sont possibles, comme l'agrandissement de la famille avec l'arrivée d'un nouveau membre, ou même l'agrandissement de votre maison ou un déménagement.

Capricorne

Vous serez d'humeur à parler, à vous confier, ce qui est plutôt rare dans la mesure où vous vous préservez beaucoup. Et puis, il faut le dire, vous n'aimez pas trop parler de vous, même si vous êtes quelqu'un qui a du succès ou si vous avez une affaire qui marche. Maintenant, si vous avez l'ascendant en Gémeaux par exemple, ou en Sagittaire, vous serez nettement plus enclin à échanger avec vos proches.

Verseau

1er décan, la Lune rencontrant Jupiter, planète de chance qui se trouve dans votre secteur d'argent, certains pourront recevoir un paiement qu'ils attendent. D'autres auront une petite chance de gagner au grattage ou au tirage (à n'importe quel jeu), surtout si en naissance Vénus se trouvait en Poissons. Mais, bon, statistiquement vous ne toucherez probablement pas le gros lot. Toutefois, le hasard fait parfois bien les choses..

Poissons

La Lune traverse la première partie de votre signe et rencontre Jupiter, qui est chez vous. Soit vous allez recevoir un petit cadeau du ciel, soit au contraire un problème légal, administratif sera au premier plan de ce jeudi (1er décan principalement). C'est la première conjonction de ces deux astres chez vous, notez tout ce qui va se passer aujourd'hui, cela peut être important pour la suite, personnelle ou professionnelle.