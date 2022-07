L'horoscope du jeudi 28 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une des bonnes nouvelles Lunes de l'année, qui éclaire le Lion et surtout qui donne des forces à Jupiter, laquelle transite le 1er décan de votre signe. Certes, cela peut indiquer des problèmes juridiques, mais cela peut aussi être une période extrêmement importante pour votre image, votre réputation, votre estime de soi.

Taureau

Située dans votre secteur intime et familial, la nouvelle Lune du Lion est (dans l'absolu) très positive car elle est reliée à Jupiter. Elle augmente donc votre attachement à votre famille et à ceux qui la composent. Mais Jupiter, c'est aussi les voyages, la découverte, l'aventure, et vous pourriez partir, prendre de la distance.

Gémeaux

Le climat devrait être aussi agréable qu'hier, sinon plus ! En effet, il y a une nouvelle Lune aujourd'hui, qui renforce le bon contexte dans lequel vous évoluez. Il semble que vous avez à vous exprimer et que vous pouvez être sûr d'être entendu. Vos paroles, la façon dont vous communiquez, font que vous serez remarqué.

Cancer

Une nouvelle Lune chez votre voisin Lion, en bon aspect avec Jupiter, c'est la garantie de reprendre le contrôle sur une situation où vous pensiez l'avoir perdu, surtout 1er décan. Pour les autres natifs, la conjoncture dynamique (2e décan) et vous pousse à exprimer vos idées sans aucune réserve. Ne vous occupez pas de ce qu'on pense de vous.



Lion

Une excellente nouvelle Lune pour votre signe, elle a lieu dans votre 1er décan et est bien reliée à la planète de chance, Jupiter. Non seulement vous avez des occasions à saisir, des propositions, mais vous pourriez également effectuer un beau voyage très prochainement. La réussite est également à l'honneur, et vous êtes fier de vous.

Vierge

Souvent, votre signe est nosophobe, c'est-à-dire qu'il a peur des maladies. Une tendance qui peut être accentuée par la nouvelle Lune d'aujourd'hui, active dans votre secteur 12, qui représente justement les maladies, le plus souvent imaginaires. Mais vous pourriez aussi vous sentir plus timide et réservé que d'habitude.

Balance

Une belle nouvelle Lune, qui éclaire votre secteur de projets et de relations, celles qui vous aident professionnellement. Certes, la France est en vacances, mais pas tout le pays et vous pourriez être fier d'un projet qui progresse, ou qui est en train de démarrer et qui semble séduire beaucoup de monde autour de vous.

Scorpion

La nouvelle Lune occupe votre Milieu-du-Ciel, c'est-à-dire le secteur qui gère les événements importants, les personnes qui ont autorité sur vous, mais aussi vos exploits, vos réussites. Il semblerait que les natifs d'octobre aient de quoi être satisfaits de leur travail ; il semble qu'on vous confie plus de responsabilités.

Sagittaire

La nouvelle Lune du Lion est vraiment top, dans la mesure où elle est en harmonie avec votre maître, Jupiter. Il y a des chances pour que vous ayez une belle satisfaction, quelque chose qui vous procurera du plaisir, de la joie. Cela peut autant être professionnel qu'amoureux, en particulier natif du 1er décan.

Capricorne

Il semble que la nouvelle Lune du jour s'occupe de vos finances. Il est possible que vous receviez de l'argent, non pas votre salaire, mais quelque chose en plus, qui vous serait donné par la famille ou grâce à la famille. Mais vous pouvez aussi décider d'une opération, d'un placement, ou de vendre quelque chose.

Verseau

Face à vous, la nouvelle Lune du Lion est reliée à la planète de chance, Jupiter et peut vous valoir - encore une fois - une proposition de contrat, ou en tout cas la possibilité d'en discuter un. Si vous êtes du 2ème décan, la dissonance entre Mercure et Uranus pourrait vous surprendre. On ne vous dira pas ce que vous espériez.

Poissons

La nouvelle Lune fait autorité sur votre secteur du soin. Vous serez donc particulièrement attentif à vos proches, à leur bien-être, et même à leur santé. Votre tendance au dévouement est accentuée, mais cela se fait au détriment de votre tranquillité d'esprit. Essayez de penser aussi un peu à vous et à votre bien-être.

