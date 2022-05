L'horoscope du jeudi 26 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Dans votre signe aujourd'hui encore, la Lune visite votre 3e décan où se trouve Vénus ! Une jolie rencontre donc, favorable à votre bien-être et votre équilibre amoureux... Hélas, les deux astres seront en dissonance avec Pluton et il est possible que vous ne puissiez pas laisser vos sentiments s'exprimer comme ils le devraient.



Taureau

Mercure est de retour chez vous, 3e décan, mais rétrograde jusqu'au 3 juin. Malgré tout, elle reste en bon aspect avec Pluton jusqu'au 12 juin et c'est un formidable facteur de lucidité. Vous verrez clair sur tous ceux qui vous entourent, rien ne vous échappera, même ce qu'on essaye de vous cacher. Pour les étudiants : excellente configuration pour réviser.

Gémeaux

Si vous ne travaillez pas, profitez de cette journée pour faire le point sur vos projets et sur un en particulier, notamment 1er décan. Nous parlons depuis quelques jours de Jupiter et Mars en Bélier, c'est le secteur de vos projets et c'est le moment d'en concrétiser un. Peut-être allez-vous bientôt démarrer un nouveau boulot ?

Cancer

Rien ne change pour le 1er décan, ni pour le 2e qui est toujours en pleine progression. Pour le 3e, qui reçoit l'opposition de Pluton et souffre d'une relation, il y a aujourd'hui un bon aspect de Mercure avec cette planète ; il va durer ! Vous allez pouvoir mieux comprendre ce qui se joue de négatif dans cette histoire

Lion

Vous êtes très sensible à la qualité des sentiments qu'on a pour vous et si vous êtes amoureux en ce moment, il est possible que l'objet de votre flamme vous déçoive. Il ou elle ne sera pas, selon vous, à la hauteur de vos attentes et vous lui ferez comprendre ce que vous ressentez. Évitez d'être trop dur en parole (3e décan).

Vierge

Mercure, votre planète, entame un bon aspect avec Pluton, ce sera comme si vous aviez des lunettes vous permettant de voir ce que les autres ont en tête, ce qu'ils pensent vraiment. Ce sont surtout ceux qui friment que vous percerez rapidement à jour et à qui vous ferez comprendre que ce n'est pas la peine, qu'il sont dévoilés.

Balance

Le 3e décan est au premier plan aujourd'hui, Vénus étant en dissonance avec Pluton jusqu'à dimanche. Si quelque chose ne va pas dans votre couple, vous en serez encore plus conscient ces jours-ci... Mais comme vous êtes très attaché à votre conjoint/e, vous ne savez pas quoi faire. En tout cas, vous n'êtes pas heureux.

Scorpion

Mercure entame un aspect avec Pluton qui va durer une quinzaine de jours ! En effet, elle rétrograde jusqu'au 3 juin puis repart en marche directe, toujours en phase avec Pluton (3e décan). Vous pourrez faire des découvertes sur l'un de vos proches, plutôt positives et vos échanges seront plus enrichissants que jamais.

Sagittaire

La rencontre de Lune et Vénus ce soir pourrait vous permettre de passer une soirée chaleureuse, amoureuse pour certains. Toutefois, Vénus sera en dissonance avec Pluton et il se peut qu'un détail vous chiffonne : il ou elle fera quelque chose en trop, ne sera pas très " classe " et cela risque carrément de vous dégoûter !

Capricorne

Seul le 2e décan est plutôt optimiste et enclin à investir un projet. Le 1er décan, on l'a vu, est dans une période où il lui faut lutter, se défendre, ou vivre une affaire familiale difficile... Quant au 3e décan, Vénus et Pluton sont en dissonance aujourd'hui et vous avez le sentiment de n'aimer personne ou de ne pas être aimé.

Verseau

Vous aussi, 3e décan, vous serez sensible à la rencontre Lune/Vénus de ce soir, vous vous faites d'ailleurs une joie de voir quelqu'un dont vous appréciez la compagnie. Toutefois, Vénus étant en dissonance avec Pluton, vous trouverez que l'autre a un comportement un peu trop possessif à votre égard, qu'il/elle ne respecte pas qui vous êtes

Poissons

Si le 1er décan est prise de tête en ce moment, ce n'est pas le cas du 2e, qui reçoit toujours cet aspect libérateur d'Uranus ; vous avez élargi vos centres d'intérêt et y trouvez des bénéfices. 3e décan, c'est votre cercle amical qui est en train de s'agrandir (né après le 16 mars), votre solitude semble être définitivement brisée.

