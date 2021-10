L'horoscope du jeudi 21 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Attendre des autres, surtout de votre partenaire, qu'il ou elle comble tous vos besoins est une utopie. Vous êtes tout à fait capable de vous apporter vous-même ce dont vous avez besoin, laissant ainsi à l'autre son vrai rôle, celui de compagnon ou de compagne dont vous acceptez qu'il/elle n'est pas parfait et ne peut pas compenser les manques qui sont en vous. Idem avec la nourriture ou la boisson.

Taureau

Dans votre 2e décan, la Lune rencontre Uranus et réveille votre besoin d'indépendance, le problème étant que vous ne vous sentez peut-être pas capable de ne dépendre de personne, même si c'est pour peu de temps. Ou alors vous avez affaire, sur le plan personnel ou professionnel, à quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise et qui, d'une certaine manière, vous enferme au nom de votre intérêt ou même de l'amour.

Gémeaux

Vous n'avez pas les codes, vous ne vous sentez pas à la hauteur ? C'est probablement une vue de votre esprit. Comportez-vous normalement, soyez naturel, quel que soit le milieu dans lequel vous vous trouverez. Évitez les petites blagues un peu lourdes, mais restez souriant et ouvert aux autres. Et surtout, quelles que soient les circonstances, ne restez pas dans votre coin aujourd'hui.

Cancer

Une agréable conjoncture pour le 2e décan, qui se sentira exalté par un sentiment de liberté qu'il n'a pas toujours eu. Vous êtes d'ailleurs en train de faire en sorte que cela dure toujours et vous êtes nombreux à vouloir prendre votre indépendance professionnelle. Les choses sont peut-être dans une phase de stagnation, mais elles reprendront de plus belle l'année prochaine à partir du mois de janvier.

Lion

Si cela n'est pas trop compliqué pour vous, vous allez devoir lâcher prise aujourd'hui, probablement face à un supérieur, ou quelqu'un qui prend un malin plaisir à vous déstabiliser. Ne cherchez pas à imposer votre point de vue, ou même vos valeurs morales, cela ne servira à rien car vous avez affaire à une ou des personnes qui ont un autre but que le vôtre et il ne sert à rien de lutter.

Vierge

Si vous acceptez les changements qui se présentent, 2e décan, c'est bien parce que vous sentez qu'ils vous sont, ou vous seront favorables à moyen ou long terme. Vous n'êtes pas pressé, aussi n'acceptez pas qu'on vous mette la pression pour accélérer ces changements. Vous n'en avez peut-être pas besoin dans l'immédiat ? C'est plutôt à partir de janvier qu'il faudra mettre le turbo et accélérer une sorte de libération.

Balance

Il risque d'y avoir quelques tensions dans l'air, mais pas toute la journée dans la mesure où il y aura un problème à régler et que vous trouverez rapidement la solution. La Lune rencontrant Uranus dans votre secteur financier, il se peut que ce soit un petit problème d'argent, une somme que vous devez payer ou alors quelque chose qui ne vous a pas été crédité et ça vous met sur les nerfs pendant quelques heures.

Scorpion

Un stress passager pour vous aussi, probablement parce que votre partenaire, ou quelqu'un avec qui vous travaillez, ne fera pas exactement comme vous le voulez. Ou pas comme cela avait été prévu. Vous avez intérêt à ne pas dire ce que vous pensez de manière directe, mais malgré tout de faire sentir à l'autre que vous n'êtes pas content, surtout si vous trouvez qu'il ou elle a été désinvolte, léger.

Sagittaire

Vous aurez envie de vous débarrasser d'une tâche, peut-être un coup de main que vous avez promis à la légère à un ami et vous vous apercevez aujourd'hui que vous n'avez pas le temps, que vous avez autre chose à faire. Au lieu de le laisser tomber au dernier moment, prévenez-le (ou la) que vous avez des obligations et demandez-lui s'il ne peut pas solliciter quelqu'un d'autre, ou remettez à une autre date.

Capricorne

Vous pourriez être surpris par l'attitude d'un chef, ou d'une personne importante qui prendra votre parti, ou qui vous fera des compliments auxquels vous ne vous attendez pas. Cela concerne surtout le 2e décan, qui prend de plus en plus de libertés et ça lui réussit. En revanche, c'est toujours difficile pour le 3e décan (né autour du 13 janvier), vous avez tendance à voir le verre à moitié vide.

Verseau

À un moment ou à un autre de la journée, vous pourriez vous sentir rejeté par une ou des personnes que vous considérez comme faisant partie de votre famille, ou même par quelqu'un de la famille. C'est un processus qui est en cours depuis des mois et, comme je vous l'ai déjà dit, vous devez trouver un plan B pour reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases. C'est un vrai défi pour vous (né vers le 2 février).

Poissons

Cela fait plusieurs fois que la vie vous envoie des signaux, des sortes de message qui vous disent qu'il faut vous libérer d'un lien qui vous empêche d'avancer. Si vous êtes encore jeune, cela peut être un lien avec un parent, un frère ou une soeur, et plus tard il s'agit peut-être d'une liaison qui n'a que trop duré. Toutefois, sous cette conjoncture, vous pourriez aussi faire une formation et prendre du galon.